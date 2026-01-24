ETV Bharat / state

बस्तर के गांव में संकट, 600 से अधिक ग्रामीण पहुंचे दंतेश्वरी माता के धाम, रक्षा की लगाई अर्जी

शनिवार को दंतेवाड़ा जिले के कटेकल्याण विकासखंड गुडरा पंचायत के ग्रामीण अपनी परेशानी और पीड़ा लेकर मां दंतेश्वरी के पास पहुंचे हैं. पटेलपारा और निकास किराया गांव से 600 से अधिक ग्रामीणों ने मां दंतेश्वरी के धाम पहुंचकर रक्षा की अर्जी लगाई है.

दंतेवाड़ा : बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी की महिमा अपार है. पूरे बस्तर और छत्तीसगढ़ में जब भी संकट और दुख के लोग शिकार होते हैं वो मां दंतेश्वरी के शरण में आते हैं और दंतेश्वरी माई के समक्ष अर्जी लगाते हैं. शनिवार 24 जनवरी को दंतेवाड़ा में ऐसा ही हुआ. दुख, संकट, विवाद और अनहोनी की आशंका में गुडरा पंचायत के लोग मां दंतेश्वरी मंदिर में पहुंचे और मनोकामना की अर्जी लगाई.

ग्रामीणों ने गांव में लंबे समय से व्याप्त संकट और जादू-टोना की आशंका को लेकर मावली माता के दरबार में सामूहिक रूप से अर्जी लगाई है. इस दौरान उन्होंने माता के समक्ष चावल के दाने और गंगाजल ग्रहण किया. चावल के दाने और गंगाजल ग्रहण कर ग्रामीणों ने कसम खाई कि उन्होंने किसी प्रकार का गलत काम नहीं किया है. ग्रामीणों का विश्वास है कि जो भी व्यक्ति गांव में अशांति फैलाने या जादू-टोना जैसे कृत्य के माध्यम से दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है, उसे माता स्वयं दंडित करेंगी.

सभी ग्रामीणों को माता के सामने यह कसम दिलाई गई कि उन्होंने किसी प्रकार का जादू-टोना या गलत कार्य नहीं किया है. ग्रामीणों को पूर्ण विश्वास है कि जो भी व्यक्ति इस तरह की गतिविधियों के माध्यम से गांव को नुकसान पहुंचा रहा है, उसे माता दंड अवश्य देंगी. इससे गांव में भय और संदेह का माहौल खत्म होगा और आपसी सौहार्द कायम होगा- रामदेव सिंह, ग्रामीण, गुडरा पंचायत, दंतेवाड़ा

हमारे गुडरा पंचायत में काफी समय से जादू-टोना किए जाने की शंका बनी हुई है, जिससे कई लोग मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान हैं. गांव में यह चर्चा है कि यह काम किसी गांव के ही व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है. इसी संदेह को दूर करने और गांव में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से 600 से अधिक ग्रामीण मां दंतेश्वरी मंदिर पहुंचे और माता के सामने चावल के दाने व गंगाजल ग्रहण कर कसम खाई है. जिसने गलत काम किया है उसे मां सजा दे- लिंगाराम करटाम, युवक, गुडरा पंचायत

दंतेश्वरी माई से गुडरा पंचायत को संकट मुक्त करने की प्रार्थना

ग्रामीणों ने माता से गांव को संकट मुक्त करने, लोगों को सुरक्षित रखने और गांव में विकास, प्रगति व खुशहाली लाने की प्रार्थना की. उनका कहना है कि मां दंतेश्वरी की कृपा से गांव में शांति लौटेगी और सभी लोग भयमुक्त होकर अपना जीवन यापन कर सकेंगे.

मां दंतेश्वरी के प्रति यह भी मान्यता है कि माता अपने भक्तों की हर पीड़ा हर लेती हैं. चाहे वह चेचक जैसी बीमारी हो, कुष्ठ रोग, जादू-टोना, पारिवारिक कलह या फिर खेती-किसानी से जुड़ी समस्याएं है. हर परिस्थिति में श्रद्धालु मां के दरबार में पहुंचकर अर्जी लगाते हैं. जब बारिश नहीं होती या फसलों पर संकट आता है, तब भी गांव के लोग मां दंतेश्वरी से धन-धान्य और समृद्धि की कामना करते हैं.- रामदेव सिंह, ग्रामीण, गुडरा पंचायत, दंतेवाड़ा

दंतेश्वरी मंदिर में वर्षों से चली आ रही परंपरा

इस परंपरा को लेकर मां दंतेश्वरी मंदिर के प्रधान पुजारी हरेंद्र नाथ जिया ने अहम जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी की ख्याति केवल छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं है, बल्कि देश-विदेश तक फैली हुई है. दूर-दराज से श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर माता के दरबार में पहुंचते हैं. माता के प्रति लोगों की गहरी आस्था है और मान्यता है कि सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद माता जरूर पूरी करती हैं.

जब भी किसी गांव में विपदा, संकट, विवाद, बीमारी, जादू-टोना या सामाजिक तनाव जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, तब गांव के लोग आपसी एकता और भाईचारे का परिचय देते हुए मां दंतेश्वरी के दरबार में अर्जी लगाते हैं. गुडरा पंचायत के ग्रामीणों का यहां आना भी इसी परंपरा का हिस्सा है, जहां सभी लोग एकजुट होकर माता से गांव को संकट से मुक्त करने की प्रार्थना कर रहे हैं- हरेंद्र नाथ जिया, प्रधान पुजारी, मां दंतेश्वरी मंदिर, दंतेवाड़ा

इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि बस्तर अंचल में आज भी आस्था, एकता और सामूहिक विश्वास सामाजिक समस्याओं से निपटने का एक सशक्त माध्यम है. मां दंतेश्वरी के दरबार में पहुंचकर ग्रामीणों ने न केवल अपनी आस्था व्यक्त की, बल्कि आपसी भाईचारे और एकजुटता का संदेश भी दिया है.