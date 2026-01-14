ETV Bharat / state

दंतेवाड़ा बीजेपी अध्यक्ष संतोष गुप्ता पर गुंडागर्दी का आरोप, थाने में शिकायत दर्ज

नक्सलगढ़ दंतेवाड़ा में बीजेपी जिला अध्यक्ष पर मारपीट का आरोप लगा है.

Geedam Police Station of Dantewada
दंतेवाड़ा का गीदम थाना (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 14, 2026 at 10:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दंतेवाड़ा: दंतेवाड़ा के गीदम थाना क्षेत्र में एक सर्राफा व्यापारी ने बीजेपी जिला अध्यक्ष सतोष गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़ित सर्राफा व्यापारी चाडकमल सोनी ने संतोष गुप्ता पर मारपीट के आरोप लगाए हैं. पुलिस को उन्होंने 13 जनवरी को शिकायत दी. इस शिकायत में उन्होंने कहा है कि संतोष गुप्ता ने उन्हें घर बुलाया और फिर उनसे मारपीट की.

पैसे के विवाद में मारपीट

चाडकमल सोनी ने मीडिया को बताया कि 2–3 वर्ष पूर्व संतोष गुप्ता ने उनके लॉज के फर्स्ट फ्लोर में एक हॉल किराए पर लिया था. इसमें उन्होंने एक रेस्टोरेंट खोला और ग्राउंड फ्लोर में एक और कॉम्प्लेक्स किराए पर लेकर फास्ट फूड कैफे खोला. दोनों स्थानों का कुल मासिक किराया 40 हजार रुपये तय हुआ था. आरोप है कि भाजपा जिला अध्यक्ष बनने के बाद से संतोष गुप्ता ने करीब एक वर्ष से किराया देना बंद कर दिया. किराया मांगने पर वह बार-बार अपने पद और राजनीतिक रसूख का डर दिखाता था.

दंतेवाड़ा बीजेपी अध्यक्ष के खिलाफ शिकायत (ETV BHARAT)

13 जनवरी 2026 को संतोष गुप्ता ने किराया भुगतान के बहाने मुझे घर पर बुलाया. उसके बाद उन्होंने मुझसे मारपीट की और मेरे साथ गाली गलौज की. मैं बुजुर्ग और हृदय रोगी हूं. इस घटना से मुझे शारीरिक और मानसिक क्षति पहुंची है. मुझे आशंका है कि भविष्य में मेरे और मेरे परिवार के साथ अनहोनी हो सकती है- चाडकमल सोनी, सर्राफा व्यापारी

व्यापारियों में फैला गुस्सा

इस घटना को लेकर दंतेवाड़ा के व्यापारियों में गुस्सा फैल गया है. शहर के कारोबारियों ने पुलिस प्रशासन से इस पर कार्रवाई की मांग की है.

दंतेवाड़ा पुलिस ने कही जांच की बात

इस मसले पर दंतेवाड़ा पुलिस ने जांच की बात कही है. गीदम थाना प्रभारी विजय पटेल ने बताया कि व्यापारी द्वारा भाजपा जिला अध्यक्ष पर मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाया है. इसकी जांच चल रही है. एफआईआर के बाद कार्रवाई की जाएगी.

कांग्रेस ने खोला मोर्चा: इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस ने पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है. कांग्रेस की नेता तूलिका कर्मा ने चेतावनी दी है कि अगर इस केस में जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो दंतेवाड़ा में कांग्रेस धरना प्रदर्शन करेगी.

आज शाम मिला नोटिस, कल खेत खाली करने की बात, कार्रवाई के डर से बालोद के किसान परेशान

धानखोर चूहों की तलाश में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, कबीरधाम में पोस्टर लगाकर विरोध

TAGGED:

DANTEWADA BJP PRESIDENT
GEEDAM POLICE STATION AREA
CHHATTISGARH CRIME NEWS
दंतेवाड़ा पुलिस
DANTEWADA TRADERS ANGER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.