पहली बार झिरका पहुंचे डेनमार्क के विदेशी मेहमान, नक्सलवाद के साये से निकलकर अंतरराष्ट्रीय पर्यटन के नक्शे पर दंतेवाड़ा
झारालावा जलप्रपात की खूबसूरती ने मोहा मन, चापड़ा चटनी से लेकर महुआ निर्माण तक जनजातीय संस्कृति को करीब से जाना. ग्रामीण पर्यटन को नई पहचान
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 2, 2026 at 12:45 PM IST
दंतेवाड़ा: बदलते बस्तर की तस्वीर अब देश ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी अपनी पहचान बनाने लगी है. 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद के खिलाफ अभियान के बाद क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के प्रयासों के बीच अब विदेशी पर्यटक भी दक्षिण बस्तर के प्राकृतिक और सांस्कृतिक वैभव की ओर आकर्षित हो रहे हैं. इसका ताजा उदाहरण दंतेवाड़ा जिले के झिरका ग्राम में देखने को मिला, जहां पहली बार डेनमार्क से चार विदेशी पर्यटक पहुंचे.
ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा
जिले में ग्रामीण एवं जनजातीय पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है. झिरका ग्राम स्थित प्रसिद्ध झारालावा जलप्रपात के क्षेत्र में पहुंचे विदेशी पर्यटकों का स्थानीय पर्यटन समिति और ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक एवं आत्मीयता के साथ स्वागत किया.
विदेशियों ने चापड़ा चटनी का लिया स्वाद
डेनमार्क से आए पर्यटकों ने झिरका की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के साथ बस्तर की समृद्ध जनजातीय संस्कृति, पारंपरिक खानपान और ग्रामीण जीवनशैली को करीब से जानने का अवसर प्राप्त किया. उनके लिए यह भ्रमण केवल प्राकृतिक स्थलों को देखने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बस्तर की परंपराओं और स्थानीय जीवन को समझने का भी अनूठा अनुभव बना.
भ्रमण के दौरान पर्यटकों ने बस्तर की प्रसिद्ध पारंपरिक चापड़ा चटनी बनाने की पूरी प्रक्रिया देखी. ग्रामीणों ने उन्हें इस पारंपरिक व्यंजन को तैयार करने की विधि और उससे जुड़ी स्थानीय परंपराओं की जानकारी दी. पर्यटकों ने चापड़ा चटनी के अनूठे स्वाद का भी आनंद लिया. इसके बाद विदेशी मेहमानों ने गांव का भ्रमण कर ग्रामीणों के रहन-सहन, खानपान और पारंपरिक गतिविधियों को करीब से देखा. उन्होंने स्थानीय स्तर पर महुआ से जुड़े पारंपरिक निर्माण की प्रक्रिया को भी समझा और बस्तर की जनजातीय संस्कृति में महुआ के सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व की जानकारी प्राप्त की.
नक्सलवाद खत्म होने के बाद पहली बार झिरका पहुंचे विदेशी
झिरका ग्राम में पहली बार चार विदेशी पर्यटकों का पहुंचना ग्रामीण पर्यटन की संभावनाओं को नई दिशा देने वाला कदम माना जा रहा है. झारालावा जलप्रपात की प्राकृतिक छटा, हरियाली, स्थानीय व्यंजन और जनजातीय परंपराएं इस क्षेत्र को पर्यटन के लिहाज से विशिष्ट बनाती हैं.
इस तरह की पहल से दंतेवाड़ा के उन प्राकृतिक स्थलों को भी पहचान मिलने की संभावना है, जो अब तक मुख्यधारा के पर्यटन मानचित्र पर अधिक चर्चित नहीं रहे हैं. साथ ही ग्रामीण पर्यटन के विस्तार से स्थानीय युवाओं, महिला स्व-सहायता समूहों और पर्यटन समितियों के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर विकसित हो सकते हैं.
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