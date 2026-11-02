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पहली बार झिरका पहुंचे डेनमार्क के विदेशी मेहमान, नक्सलवाद के साये से निकलकर अंतरराष्ट्रीय पर्यटन के नक्शे पर दंतेवाड़ा

दंतेवाड़ा विदेशी टूरिस्ट ( ETV Bharat Chhattisgarh )

दंतेवाड़ा: बदलते बस्तर की तस्वीर अब देश ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी अपनी पहचान बनाने लगी है. 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद के खिलाफ अभियान के बाद क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के प्रयासों के बीच अब विदेशी पर्यटक भी दक्षिण बस्तर के प्राकृतिक और सांस्कृतिक वैभव की ओर आकर्षित हो रहे हैं. इसका ताजा उदाहरण दंतेवाड़ा जिले के झिरका ग्राम में देखने को मिला, जहां पहली बार डेनमार्क से चार विदेशी पर्यटक पहुंचे.

ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा जिले में ग्रामीण एवं जनजातीय पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है. झिरका ग्राम स्थित प्रसिद्ध झारालावा जलप्रपात के क्षेत्र में पहुंचे विदेशी पर्यटकों का स्थानीय पर्यटन समिति और ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक एवं आत्मीयता के साथ स्वागत किया.