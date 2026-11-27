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छू लो आसमान बालूद के छात्र ने हॉस्टल के कमरे में दी जान, दंतेवाड़ा पुलिस जांच में जुटी

दंतेवाड़ा छात्र आत्महत्या ( ETV Bharat Chhattisgarh )

दंतेवाड़ा: जिला प्रशासन के छू लो आसमान आवासीय कोचिंग संस्थान बालूद के एक छात्र ने हॉस्टल के कमरे में आत्महत्या कर ली. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है. इसी वर्ष मार्च माह में भी यहां एक छात्र ने जान दे दी थी. नौ माह के भीतर यह दूसरी घटना है.

12वीं के छात्र ने दी जान प्रारंभिक जानकारी के अनुसार छू लो आसमान आवासीय विद्यालय बालूद के 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र ने गुरुवार शाम अपने हॉस्टल के कमरा क्रमांक 1 में आत्महत्या कर ली. मृतक छात्र कुआकोंडा जनपद के श्यामगिरी गांव का रहने वाला था. बताया जा रहा है कि शाम को स्कूल की छुट्टी होने के बाद जब उसके साथी छात्र स्कूल से वापस हॉस्टल पहुंचे तो उन्होंने अपने साथी छात्र को कमरे में फांसी के फंदे पर लटका हुआ देखा. यह देखकर छात्र अवाक रह गए और तत्काल इसकी जानकारी अन्य छात्रों एवं प्रबंधन को दी.