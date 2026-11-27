छू लो आसमान बालूद के छात्र ने हॉस्टल के कमरे में दी जान, दंतेवाड़ा पुलिस जांच में जुटी
इसी वर्ष मार्च माह में भी एक और छात्र ने जान दे दी थी. नौ माह के भीतर यह दूसरी घटना है.मुकेश श्रीवास की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 27, 2026 at 7:35 AM IST
दंतेवाड़ा: जिला प्रशासन के छू लो आसमान आवासीय कोचिंग संस्थान बालूद के एक छात्र ने हॉस्टल के कमरे में आत्महत्या कर ली. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है. इसी वर्ष मार्च माह में भी यहां एक छात्र ने जान दे दी थी. नौ माह के भीतर यह दूसरी घटना है.
12वीं के छात्र ने दी जान
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार छू लो आसमान आवासीय विद्यालय बालूद के 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र ने गुरुवार शाम अपने हॉस्टल के कमरा क्रमांक 1 में आत्महत्या कर ली. मृतक छात्र कुआकोंडा जनपद के श्यामगिरी गांव का रहने वाला था. बताया जा रहा है कि शाम को स्कूल की छुट्टी होने के बाद जब उसके साथी छात्र स्कूल से वापस हॉस्टल पहुंचे तो उन्होंने अपने साथी छात्र को कमरे में फांसी के फंदे पर लटका हुआ देखा. यह देखकर छात्र अवाक रह गए और तत्काल इसकी जानकारी अन्य छात्रों एवं प्रबंधन को दी.
घटना की जानकारी मिलते ही जिला शिक्षा अधिकारी प्रमोद ठाकुर, प्रभारी तहसीलदार बीआर धनकर, आरजीएम के डीएमसी हरीश गौतम, सहायक परियोजना समन्वयक राजेंद्र पाड़े मौके पर पहुंच गए. इधर सूचना मिलते ही कोतवाली टीआई धनंजय सिन्हा अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी.
हॉस्टल अधीक्षक, परिजनों और बच्चों से पूछताछ
पूरे मामले में एसपी चंद्र मोहन ने गंभीरता से लेते हुए हर पहलू की जांच करने की आदेश दिए. मौके पर पुलिस टीम पहुंचकर हॉस्टल अधीक्षक बच्चों से बातचीत कर रही है माता-पिता से भी पूछताछ की जा रही है ताकि सुसाइड करने का कारण पता चल सके.
प्रारंभिक जानकारी में यह बात सामने आई है कि छात्र बीते कुछ दिनों से नियमित रूप से स्कूल नहीं जा रहा था और हॉस्टल में ही रह रहा था. स्कूल प्रबंधन ने उसे पिछले दिनों नोटिस भी जारी किया था और नियमित रूप से स्कूल नहीं आने का कारण पूछा था. नोटिस मिलने से छात्र काफी आहत था. यह भी बताया जा रहा है कि मृतक छात्र यहां पढ़ना नहीं चाहता था और अपना नाम संस्थान से कटवाकर किसी दूसरी जगह जाकर पढ़ाई करना चाहता था.
साथी छात्रों ने बताया कि छात्र सुबह की पाली में स्कूल गया था. दोपहर 12 बजे लंच के समय वह हॉस्टल आया था, जिसके बाद वह दूसरी पाली में स्कूल नहीं गया और हॉस्टल में ही रुक गया. इसी दौरान उसने घटना को अंजाम दिया. हालांकि, आत्महत्या करने का वास्तविक कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है. मौके से कोई सुसाइड नोट पुलिस को नहीं मिला है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. घटना के संबंध में पुलिस की जांच और आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी.
हेल्पलाइन से ले सकते हैं मदद
आत्महत्या एक गंभीर मानसिक और सामाजिक समस्या है. किसी भी समस्या का समाधान या विकल्प आत्महत्या नहीं है. अगर आप या आपका कोई जानने वाला कोई भी व्यक्ति तनाव, डिप्रेशन या किसी भी तरह की मानसिक परेशानी से गुजर रहा है, तो भारत सरकार की 24x7 जीवन आस्था हेल्पलाइन 18002333330 और सुसाइड प्रिवेंशन हेल्पलाइन नंबर 044-24640050 पर संपर्क कर सकते हैं या अपने नजदीकी डॉक्टर या काउंसलर से मदद ले सकते हैं. अपनी परेशानी को लेकर अपने दोस्तों, करीबी रिश्तेदारों या परिवार के लोगों से बात करना भी मददगार हो सकता है.
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