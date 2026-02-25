ETV Bharat / state

दो नक्सलियों को 5 साल की सजा, दंतेवाड़ा स्पेशल कोर्ट का फैसला

दंतेवाड़ा : नक्सलवाद के खिलाफ जंग में बुधवार का दिन काफी अहम रहा. यहां दंतेवाड़ा जिला की स्पेशल कोर्ट ने दो मिलिशिया सदस्य को 5 साल की सजा सुनाई है. साल 2024 में विस्फोटक पदार्थों के साथ ये दोनों नक्सली गिरफ्तार किए गए थे. दोनों को दंतेवाड़ा जिला की विशेष अदालत ने 5 साल के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है. जुर्माना न भरने पर दोनों नक्सलियों को 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

दोनों नक्सलियों की गिरफ्तारी साल 2024 में हुई थी. यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक गौरव राय एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामकुमार बर्मन के दिशा–निर्देश में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत हुई थी.

20 मई 2024 को हुई थी गिरफ्तारी

दोनों नक्सलियों की गिरफ्तारी 20 मई 2024 को हुई थी. यहां एक नक्सल ऑपरेशन के दौरान सुरक्षाबलों की टीम ने नक्सली हुंगा उर्फ गुट्टूम सोड़ी और जोगा कुड़ामी को गिरफ्तार किया था. उसके पास के कई विस्फोटक बरामद हुए थे. दोनों नक्सली सुकमा जिले के रहने वाले थे. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दोनों के बयान दर्ज किए और पुख्ता केस बनाया. जिसके आधार पर दोनों नक्सलियों को सजा मिली है. दोनों नक्सलियों के पास से कई विस्फोटक बरामद हुए थे. जिसमें हुंगा उर्फ गुट्टूम सोड़ी से 1 तीन किलो का टिफिन बम बरामद हुआ. इसके अलावा 2 डेटोनेटर और बिजली वायर भी जब्त किया गया था. नक्सली जोगा कुड़ामी से 5 बम पटाखे और एक सेल बरामद किया गया था. दोनों के खिलाफ छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के तहत केस दर्ज किया गया था.

न्यायालय का निर्णय

माननीय विशेष न्यायालय ने दोनों नक्सलियों के खिलाफ एनआईए एक्ट के तहत फैसला सुनाया है. दोनों को 5 साल के कैद की सजा सुनाई गई है और पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है.



