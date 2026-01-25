ETV Bharat / state

गणतंत्र दिवस पर दंतेवाड़ा एसपी की अपील, नक्सली करें सरेंडर, मुख्यधारा में हो शामिल

दंतेवाड़ा जिले के अंदरूनी और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में प्रशासनिक पहुंच बढ़ी है. जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विकास हो रहा है. सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं अब गांवों तक पहुंच रही है. दंतेवाड़ा के नक्सल प्रभावित सुदूर क्षेत्रों में पहले सरकारी योजनाएं नहीं पहुंच पाती थी. अब हालात बदले हैं और सरकारी योजनाओं का फायदा लोगों को मिल रहा है. छत्तीसगढ़ सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ नक्सल प्रभावित और आंदोलन क्षेत्र के ग्रामीणों तक पहुंच रहा है.

छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से संचालित नक्सल विरोधी अभियान अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच रही है. दंतेवाड़ा में विकास, विश्वास और सुरक्षा की त्रिसूत्रीय नीति से जिला प्रशासन को अहम सफलता मिल रही है. इन प्रयासों से जिले में सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं. कभी नक्सल हिंसा के लिए कुख्यात रहा नक्सलगढ़ अब धीरे-धीरे विकास और शांति की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है.

दंतेवाड़ा : छत्तीसगढ़ का नक्सल प्रभावित जिला दंतेवाड़ा, नक्सलवाद के खिलाफ जंग को लेकर सुर्खियों में है. साल 2025 में नक्सलवाद के खिलाफ दंतेवाड़ा में सुरक्षाबलों को अहम कायमाबी मिली. वर्ष 2025 के एक साल के अंदर कुल 272 नक्सलियों ने सरेंडर किया. दंतेवाड़ा जिला प्रशासन को मिली इस कामयाबी में सरकार की योजनाएं और विकास, विश्वास और सुरक्षा के त्रिसूत्रीय नीति की अहम भूमिका रही.

दंतेवाड़ा के सुदूर अंचलों में सड़क निर्माण, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, पेयजल व्यवस्था, बैंकिंग सुविधा और उचित मूल्य की दुकानों की स्थापना की गई है. इन सुविधाओं के कारण न केवल ग्रामीणों का जीवन स्तर बेहतर हुआ है, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा हुए हैं. गांवों में विकास कार्यों से लोगों में शासन-प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ा है.

हेल्थ, शिक्षा, सड़क और बैंकिंग सेवाओं का हुआ विस्तार

स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से ग्रामीणों को इलाज के लिए अब लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ रही है. शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों की उपलब्धता से बच्चों का भविष्य संवर रहा है. वहीं बैंक और राशन दुकानों की सुविधा से ग्रामीण सीधे सरकारी योजनाओं से जुड़ पा रहे हैं.

नक्सलियों से दंतेवाड़ा एसपी की अपील

इस गणतंत्र दिवस पर दंतेवाड़ा के एसपी गौरव राय ने नक्सलियों से सरेंडर की अपील की है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास एवं आत्मसमर्पण नीति नक्सलियों को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान करती है. हथियार छोड़कर सरेंडर करने वाले नक्सलियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिला प्रशासन और सरकार उठा रही है. ऐसे में नक्सलियों से अपील है कि वे सरेंडर कर दें.

सरेंडर करने वाले नक्सलियों को आधार कार्ड, बैंक खाता, आयुष्मान भारत कार्ड, राशन कार्ड सहित सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं. सरेंडर नक्सलियों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी दिए जा रहे हैं. जिससे वे समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकें और आत्मसम्मान के साथ जीवन जी सकें.

दंतेवाड़ा में एक साल 272 नक्सलियों का सरेंडर

दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय ने बताया कि एक साल के अंदर दंतेवाड़ा में कुल 272 नक्सलियों ने सरेंडर किया है. इनमें 100 से अधिक इनामी नक्सली शामिल हैं. सरेंडर करने वाले नक्सली अब सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं और सामान्य नागरिक की तरह जीवन जी रहे हैं. ये शासन की नक्सल पुनर्वास नीति का परिणाम है.

लोन वर्राटू अभियान का पड़ा असर

दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय ने बताया कि नक्सलियों को सरेंडर करवाने में लोन वर्राटू अभियान( घर वापस आइए) का काफी असर पड़ा है. इस अभियान से प्रभावित होकर कई बड़े नक्सली नेताओं ने आत्मसमर्पण किया है। आज वे सुरक्षित जीवन जी रहे हैं, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और परिवार को स्थायी आय के साधन उपलब्ध कराए गए हैं.

आत्मसमर्पण के बाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें रोजगार, आवास सुविधा और उनकी इच्छा के अनुसार खेती-बाड़ी के लिए भूमि भी उपलब्ध कराई जा रही है. इससे यह संदेश स्पष्ट रूप से जा रहा है कि सरेंडर करने वाले नक्सलियों के जीवन को संवारने के प्रति सरकार प्रतिबद्ध है- गौरव राय, एसपी, दंतेवाड़ा

नक्सलगढ़ में तेजी से बदल रही तस्वीर

पुलिस प्रशासन और सीआरपीएफ बटालियनों की मौजूदगी से नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा के सुदूर क्षेत्रों के ग्रामीणों में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है. अब लोग बेझिझक अपनी समस्याएं लेकर प्रशासन के पास पहुंच रहे हैं. अंदरूनी क्षेत्रों में नए पुलिस कैंपों की स्थापना से बुनियादी सुविधाएं गांवों तक पहुंची हैं और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है. एक समय था जब राष्ट्रीय पर्वों पर नक्सल क्षेत्रों में काले झंडे फहराए जाते थे, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है. इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर अंदरूनी इलाकों में आत्मसमर्पित नक्सली तिरंगा फहराते नजर आएंगे, जो नक्सलगढ़ में आए ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक है.