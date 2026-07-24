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दंतेवाड़ा में शाला प्रवेश उत्सव, 256 छात्राओं को निशुल्क साइकिल, बाढ़ पीड़ित बच्चों को मिली पाठ्य सामग्री

बाढ़ पीड़ित बच्चों को मिली नई उम्मीद: पाठ्य सामग्री, बैग और 256 छात्राओं को बांटी गई साइकिल, शाला प्रवेशोत्सव में शिक्षा का संकल्प

Dantewada Shala Pravesh utsav
दंतेवाड़ा में शाला प्रवेश उत्सव, 256 छात्राओं को निशुल्क साइकिल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 24, 2026 at 7:18 PM IST

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दंतेवाड़ा: एजुकेशन सिटी ऑडिटोरियम, जावंगा (गीदम) में जिला स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव और निशुल्क साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में बाढ़ प्रभावित विद्यार्थियों को नई पाठ्य सामग्री, कॉपियां और स्कूल बैग वितरित किए गए, वहीं कक्षा 9वीं की 256 छात्राओं को सरस्वती साइकिल योजना के तहत निशुल्क साइकिलें प्रदान की गईं.

शिक्षा ही उज्ज्वल भविष्य की नींव

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक चैतराम अटामी ने कहा कि शिक्षा ही उज्ज्वल भविष्य की सबसे मजबूत नींव है. उन्होंने कहा कि शाला प्रवेशोत्सव बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का महत्वपूर्ण अभियान है. सरकार प्रत्येक विद्यार्थी को बेहतर शिक्षा, आवश्यक सुविधाएं और समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि साइकिल मिलने से छात्राओं को विद्यालय आने-जाने में सुविधा होगी और वे आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों को साकार कर सकेंगी.

निरंतर पढ़ाई की अपील

जिला पंचायत अध्यक्ष नंदलाल मुड़ामी ने कहा कि प्रत्येक बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है. उन्होंने अभिभावकों से बच्चों का नियमित रूप से विद्यालय में प्रवेश कराने और उन्हें निरंतर पढ़ाई के लिए प्रेरित करने की अपील की. उन्होंने कहा कि साइकिल वितरण जैसी योजनाएं विशेष रूप से बालिका शिक्षा को नई दिशा देती हैं.

50 बच्चों का एडमिशन

जिला पंचायत उपाध्यक्ष अरविन्द कुंजाम ने कहा कि शासन की योजनाओं का पूरा लाभ उठाकर विद्यार्थी अपने परिवार, समाज और जिले का नाम रोशन करें. वहीं जिला शिक्षा अधिकारी प्रमोद ठाकुर ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान कक्षा पहली में 50 बच्चों का नवप्रवेश कराया गया. साथ ही नीट परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मान स्वरूप स्कूल बैग प्रदान किए गए.

पिछले साल आई थी बाढ़

उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष आई बाढ़ से प्रभावित जिन विद्यार्थियों की पुस्तकें, कॉपियां और स्कूल बैग क्षतिग्रस्त हो गए थे, उन्हें नई अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई, ताकि उनकी पढ़ाई बिना किसी बाधा के जारी रह सके. इसके अलावा सरस्वती साइकिल योजना के तहत कक्षा 9वीं की 256 छात्राओं को निशुल्क साइकिल वितरित की गई.

डीईओ प्रमोद ठाकुर ने बताया कि शाला प्रवेशोत्सव पहले विकासखंड स्तर पर आयोजित किया गया था, जिसके बाद अब जिला स्तर पर इसका आयोजन किया गया. उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक बच्चों का विद्यालयों में प्रवेश सुनिश्चित करना, ड्रॉपआउट दर कम करना और विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति रुचि और नियमित अध्ययन की भावना विकसित करना है.

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