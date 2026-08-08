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दंतेवाड़ा में सेवा सेतु से आसान हुआ सरकारी दस्तावेज बनवाना, अब आय-जाति, निवास के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर

सेवा सेतु अभियान का उद्देश्य आम लोगों तक सरकारी सेवाओं को सरल, पारदर्शी और समय पर पहुंचाना है. इसके तहत आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, विवाह पंजीयन और नाम सुधार जैसी कई सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. इस सुविधा से ग्रामीणों को अलग-अलग सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत कम हो गई है.

दंतेवाड़ा. बस्तर के दूरदराज और अंदरूनी इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों के लिए सरकारी दस्तावेज बनवाना अब पहले के मुकाबले आसान हो गया है. आय, जाति, निवास, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र और आधार कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेजों के लिए अब लोगों को बार-बार तहसील या जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं. जिला प्रशासन की पहल से सेवा सेतु पोर्टल और सेवा सेतु केंद्रों के माध्यम से ग्रामीणों को उनके गांव या आसपास ही कई सरकारी सेवाओं का लाभ मिल रहा है.

समय और पैसे की बचत

दूरस्थ गांवों में रहने वाले लोगों के लिए जिला मुख्यालय तक पहुंचना कई बार काफी मुश्किल होता है. आने-जाने में पैसा खर्च होने के साथ पूरा दिन भी लग जाता है. ग्रामीणों का कहना है कि पहले एक दस्तावेज बनवाने के लिए कई बार कार्यालय जाना पड़ता था. अब सेवा सेतु केंद्रों में कर्मचारी आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने में मदद करते हैं. इससे लोगों का समय और पैसा दोनों बच रहा है.

बेटे के निवास प्रमाण पत्र के लिए किया आवेदन

इसी सुविधा का लाभ बड़े बचेली के कोआपारा निवासी राजू कुंजाम ने भी लिया. उन्होंने अपने बेटे रेवांथ कुंजाम के निवास प्रमाण पत्र के लिए सेवा सेतु केंद्र में आवेदन किया. राजू कुंजाम ने बताया कि उनके बेटे की आगे की पढ़ाई और शैक्षणिक कार्यों के लिए निवास प्रमाण पत्र जरूरी था.

पहले इस तरह के दस्तावेज बनवाने में काफी भागदौड़ करनी पड़ती थी, लेकिन सेवा सेतु केंद्र आने से प्रमाण पत्र समय में मिल गया.- राजू कुंजाम, ग्रामीण

मोबाइल से भी कर सकते हैं आवेदन

दंतेवाड़ा तहसीलदार पीएन बंजारे ने बताया कि सेवा सेतु पोर्टल ग्रामीणों के लिए काफी उपयोगी साबित हो रहा है. प्रशासन का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को लोगों के नजदीक पहुंचाना है, ताकि दूर-दराज के लोगों को छोटी-छोटी जरूरतों के लिए मुख्यालय न आना पड़े.

उन्होंने बताया कि सेवा सेतु केंद्र के अलावा लोग मोबाइल फोन के जरिए भी पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन करने और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने के बाद निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने पर प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है.

हर तरह के सरकारी विभाग के प्रमाण पत्र या दस्तावेज या सेवाएं जो ऑनलाइन बनते हैं वो सेवा सेतु केंद्र में बनाए जाते हैं. दूर-दराज के ग्रामीण आकर यहां लाभ ले सकते हैं- पीएन बंजारे, तहसीलदार

दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों के लोगों को फायदा

सेवा सेतु अभियान का सबसे ज्यादा फायदा जिले के अंदरूनी और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को मिल रहा है. दस्तावेज आसानी से उपलब्ध होने से बच्चों के स्कूल-कॉलेज में प्रवेश, छात्रवृत्ति, प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में सुविधा हो रही है. इस पहल से ग्रामीणों और प्रशासन के बीच की दूरी भी कम हुई है.

अंतिम व्यक्ति तक सेवाएं पहुंचाने का प्रयास

जिला प्रशासन का मानना है कि सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से सरकारी सेवाओं को जिले के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में मदद मिल रही है. प्रशासन आने वाले समय में इस व्यवस्था का और विस्तार करने की दिशा में काम कर रहा है. इससे ग्रामीणों को जरूरी दस्तावेज समय पर मिल सकेंगे और सरकारी सेवाओं के लिए होने वाली अनावश्यक भागदौड़ और परेशानी कम होगी.