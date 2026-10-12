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दंतेवाड़ा में श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, 8-10 लोग घायल, मां दंतेश्वरी के दर्शन के बाद तीरथगढ़ निकले थे

दंतेवाड़ा में श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, 8-10 लोग घायल ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

दंतेवाड़ा: दंतेश्वरी मंदिर के दर्शन कर पर्यटन के लिए निकले श्रद्धालुओं की खुशियां उस समय अफरा-तफरी में बदल गईं, जब उनकी मिनी बस पोदुम घाट पर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में 8 से 10 श्रद्धालुओं को गंभीर चोट जबकि अन्य यात्रियों को भी हल्की चोट आई है. घटना के बाद घायलों को तत्काल 108 एंबुलेंस की मदद से दंतेवाड़ा जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है.

कटेकल्याण होते हुए तीरथगढ़ जाने के दौरान मिनी बस पोदुम घाट पर पलटी (ETV BHARAT CHHATTISGARH) बालोद जिले के रहने वाले हैं सभी प्राप्त जानकारी के अनुसार, हादसे का शिकार हुए श्रद्धालु बालोद जिले के रहने वाले हैं. सभी श्रद्धालु मां दंतेश्वरी के दर्शन करने के लिए दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा पहुंचे थे. माता के दरबार में दर्शन-पूजन करने के बाद उन्होंने क्षेत्र के अन्य पर्यटन स्थलों का भ्रमण करने की योजना बनाई थी. इसी क्रम में वे कटेकल्याण होते हुए तीरथगढ़ की ओर जा रहे थे.