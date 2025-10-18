धनतेरस पर दंतेवाड़ा पुलिस का गिफ्ट, 107 लोगों को 22 लाख का मोबाइल लौटाया गया
दंतेवाड़ा पुलिस ने क्यूआर कोड स्कैन कर सायबर रिपोर्ट दर्ज कराने की सुविधा भी शुरु की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 18, 2025 at 2:50 PM IST
दंतेवाड़ा: शनिवार को एसपी गौरव राय ने दंतेवाड़ा के 107 लोगों को धनतेरस का गिफ्ट सौंपा. ये गिफ्ट कुछ और नहीं बल्कि उनके खोए और चोरी हुए मोबाइल थे. पुलिस ने 107 लोगों को 22 लाख के फोन लौटाए. फोन मिलने के बाद लोगों ने पुलिस के काम की सराहना करते हुए उनको धन्यवाद दिया.
22 लाख के गुम फोन लौटाए गए: दरअसल, दंतेवाड़ा पुलिस ने एक अभियान चलाया है जिसका नाम है ‘‘इया आपलो सामान निया’’. इस कार्यक्रम के तहत गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन को पुलिस ढूंढकर उनके असली मालिकों तक पहुंचाती है. एसपी गौरव राय ने कहा कि पुलिस सदैव जनता की सेवा में तत्पर है.
अलग अलग थाना क्षेत्रों में दर्ज हुई थी शिकायत: जिन 107 लोगों को 22 लाख के फोन लौटाए गए उन लोगों के फोन अलग अलग थाना क्षेत्रों से गुम या चोरी हुए थे. पीड़ितों ने अपनी शिकायत भी उन संबंधित थाना क्षेत्रों में की थी. पुलिस ने अपनी जांच के दौरान अलग अलग जगहों से गुम और चोरी हुए फोन को बरामद किया. दर्ज शिकायतों के आधार पर लोगों को उनके फोन लगाए गए. पुलिस ने कहा कि लोग अगर थाने में शिकायत दर्ज कराएंगे तो हम अपनी कार्रवाई जरुर करेंगे. कई बार लोग इस डर से शिकायत दर्ज नहीं कराते कि थाने जाना पड़ेगा. पुलिस उनसे पूछताछ करेगी इस डर से लोग थाने नहीं आते. लेकिन जब थाने में शिकायत दर्ज होती है तो पुलिस उसकी जांच कर पतासाजी करती है.
क्या है ‘‘इया आपलो सामान निया’’ कार्यक्रम: “इया आपलो सामान निया” कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों को यह विश्वास दिलाना है कि दंतेवाड़ा पुलिस न केवल अपराध नियंत्रण में सक्रिय है, बल्कि लोगों की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान में भी संवेदनशीलता से कार्य कर रही है. पुलिस ने बताया कि यह कार्यक्रम निरंतर जारी रहेगा ताकि जिले में कोई भी व्यक्ति अपनी खोई हुई संपत्ति के लिए असहाय महसूस न करे, पुलिस उनके सामान को खोजने की हर संभव कोशिश करेगी.
तकनीकी संसाधनों और ट्रैकिंग प्रणाली की मदद से अब गुम हुए मोबाइलों को ढूंढना और लौटाना पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है. जनता के सहयोग से यह अभियान और भी प्रभावी होगा. जिन लोगों को मोबाइल फोन चोरी या गुम होते हैं वो उसकी शिकायत जरुर पुलिस में करें. हम जरुर उनका खोया फोन खोजकर उनको देंगे: गौरव राय, एसपी, दंतेवाड़ा
सायबर सुरक्षा के लिए विशेष हेल्पलाइन जारी: दंतेवाड़ा पुलिस ने नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सायबर हेल्पलाइन नंबर 9479151665 जारी किया है. इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय हेल्पलाइन 1930 और ईमेल cybercrime@gov.in पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. एसपी गौरव राय ने बताया कि पुलिस ने “सायबर हेल्पलाइन दंतेवाड़ा” नाम से एक व्हाट्सएप अकाउंट भी बनाया गया है, जहां नागरिक सीधे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. यह सुविधा 24x7 उपलब्ध है, जिससे कोई भी व्यक्ति घर बैठे क्यूआर कोड स्कैन कर अपने साथ हुए सायबर अपराध की रिपोर्ट दर्ज कर सकता है. शिकायत दर्ज होने के बाद प्रार्थी को व्हाट्सएप के माध्यम से एकनॉलेजमेंट नंबर भी प्रदान किया जाता है, जिससे वह अपनी शिकायत की स्थिति ट्रैक कर सके.
पुलिस की चेतावनी: दंतेवाड़ा पुलिस ने नागरिकों को चेतावनी दी है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई अज्ञात कॉल, संदिग्ध व्हाट्सएप संदेश, लिंक या बैंक अकाउंट से संबंधित संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे, तो तुरंत सायबर हेल्पलाइन दंतेवाड़ा 9479151665 पर संपर्क करें. पुलिस ने कहा है कि सायबर अपराध से बचने के लिए जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है.
