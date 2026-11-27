दंतेवाड़ा में एनएमडीसी भर्ती आंदोलन पर पुलिस प्रशासन अलर्ट, निकाला फ्लैग मार्च
दंतेवाड़ा के बचेली और किरंदुल में भर्ती को लेकर आंदोलन होने वाला है. इससे पहले पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है. मुकेश श्रीवास की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 27, 2026 at 8:39 PM IST
दंतेवाड़ा: एनएमडीसी की बचेली एवं किरंदुल परियोजनाओं में एल-1 और एल-2 भर्ती प्रक्रिया पर घमासान मचता दिख रहा है. इस भर्ती प्रक्रिया में स्थानीय बेरोजगारों का आंदोलन निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है. इस मुद्दे पर बेरोजगार युवाओं ने 28 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने तथा एनएमडीसी के गेट के सामने धरना-प्रदर्शन करने का ऐलान किया है. इस आंदोलन को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है.
आंदोलन को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट
इस आंदोलन को लेकर पुलिस प्रशासन की टीम अलर्ट मोड पर है. शुक्रवार को पुलिस फोर्स ने बचेली एवं किरंदुल में फ्लैग मार्च निकाला. प्रशासन की इस सक्रियता को आगामी आंदोलन के दौरान शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है. फ्लैग मार्च की अगुवाई एसपी चंद्रमोहन सिंह ने की.
फ्लैग मार्च के दौरान प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों ने दोनों परियोजना क्षेत्रों में सुरक्षा का जायजा लिया. अधिकारियों ने संवेदनशील स्थानों का निरीक्षण करते हुए क्षेत्र में शांति और सौहार्द बनाए रखने का संदेश दिया. पुलिस बल ने कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कही है.
आंदोलन को लेकर प्रशासन की विशेष तैयारी
एनएमडीसी बचेली और किरंदुल परियोजना में एल-1 एवं एल-2 भर्ती प्रक्रिया पर लंबे समय से आंदोलन चल रहा है. स्थानीय बेरोजगारों की मांग है कि भर्ती प्रक्रिया में क्षेत्र के युवाओं को प्राथमिकता मिले. रोजगार के अवसरों में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए. इसी मांग को लेकर 28 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल और एनएमडीसी गेट पर धरना देने की तैयारी है. आंदोलन के ऐलान के बाद प्रशासन ने किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए हैं.
प्रशासन ने की शांति की अपील
फ्लैग मार्च के दौरान जिला प्रशासन ने आम नागरिकों, व्यापारियों, युवाओं और क्षेत्र के लोगों से शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की. प्रशासन ने स्पष्ट किया कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग रखना सभी का अधिकार है, लेकिन किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए.