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दंतेवाड़ा में एनएमडीसी भर्ती आंदोलन पर पुलिस प्रशासन अलर्ट, निकाला फ्लैग मार्च

दंतेवाड़ा में फ्लैग मार्च ( ETV BHARAT )

दंतेवाड़ा: एनएमडीसी की बचेली एवं किरंदुल परियोजनाओं में एल-1 और एल-2 भर्ती प्रक्रिया पर घमासान मचता दिख रहा है. इस भर्ती प्रक्रिया में स्थानीय बेरोजगारों का आंदोलन निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है. इस मुद्दे पर बेरोजगार युवाओं ने 28 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने तथा एनएमडीसी के गेट के सामने धरना-प्रदर्शन करने का ऐलान किया है. इस आंदोलन को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है.

आंदोलन को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट इस आंदोलन को लेकर पुलिस प्रशासन की टीम अलर्ट मोड पर है. शुक्रवार को पुलिस फोर्स ने बचेली एवं किरंदुल में फ्लैग मार्च निकाला. प्रशासन की इस सक्रियता को आगामी आंदोलन के दौरान शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है. फ्लैग मार्च की अगुवाई एसपी चंद्रमोहन सिंह ने की.