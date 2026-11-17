दिल्ली में जैविक खेती के लिए सम्मान, दंतेवाड़ा में उचित दाम के लिए संघर्ष, किसान नाराज
किसानों ने जैविक धान खरीदी 5500 से 7000 रुपये प्रति क्विंटल की मांग रखी है. मुकेश श्रीवास की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 17, 2026 at 5:09 PM IST
दंतेवाड़ा: छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो गई है. किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जा रहा है. इधर जैविक खेती के लिए देशभर में पहचान बना चुके दंतेवाड़ा जिले के किसान धान का उचित दाम नहीं मिलने से नाराज हैं. किसानों की मांग है कि जैविक धान की खरीदी 5500 से 7000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जाए और इसके लिए अलग जैविक मंडी स्थापित की जाए.
दंतेवाड़ा कलेक्टर से मिले किसान
भारतीय किसान संघ ने दीपावली से पहले 15 सूत्रीय मांगों को लेकर अन्नदाता गर्जना रैली कर 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था. अब ठोस पहल नहीं होने पर किसान संघ ने एक बार फिर कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव से मुलाकात की. कलेक्टर ने स्थानीय स्तर पर पूरी की जा सकने वाली मांगों पर पहल करने और जैविक धान के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी का प्रस्ताव शासन तक पहुंचाने का आश्वासन दिया.
किसान मधुसूदन ने कहा कि जब तक जैविक धान का उचित समर्थन मूल्य नहीं मिलता, आंदोलन जारी रहेगा. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द निर्णय नहीं लिया तो किसान भी मजबूरी में रासायनिक खाद का उपयोग कर खेती करने को मजबूर होंगे,जिसकी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी.
कम उत्पादन, ज्यादा मेहनत, फिर भी उचित दाम नहीं-किसान
किसानों का कहना है कि जैविक खेती में प्रति एकड़ लगभग 8 से 10 क्विंटल धान का उत्पादन होता है, जबकि रासायनिक खाद के उपयोग से उत्पादन 12 से 14 क्विंटल तक पहुंच जाता है. कम उत्पादन और ज्यादा मेहनत के बावजूद जैविक किसानों को उनकी उपज का अलग और बेहतर मूल्य नहीं मिल रहा है.
किसानों का कहना है कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन इसका वास्तविक आर्थिक लाभ किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है. एनजीओ के माध्यम से जैविक धान उपार्जन की व्यवस्था का भी किसान विरोध कर रहे हैं. उनकी मांग है कि जैविक उपज का पूरा लाभ सीधे किसानों को मिले.
जहां रासायनिक ऊर्वरक का उपयोग होता है, वहां उत्पादन ज्यादा है. हम जैविक खेती करते हैं, इसलिए उत्पादन कम होता है. हमारी मांग है कि मोटा धान की खरीदी 5500 रुपए प्रति क्विंटल, पतला धान की 6000 रुपए और सुगंधित धान की खरीदी 7000 रुपए प्रति क्विटंल की जानी चाहिए. यह सभी किसानों की मांग है. जबतक सरकार हमारी मांग नहीं सुनती है, तबतक धान खरीदी केंद्रों में धान नहीं बेचने का निर्णय लिया गया है-मधुसूदन, किसान
दंतेवाड़ा जिला जैविक जिला है. लगातार किसान जैविक खेती कर रहे हैं. दिवाली के पहले किसानों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया था कि जैविक का उचित दाम मिलना चाहिए. हमें सब्सिडी दें या धान की कीमत बढ़ाकर दें-शैलेष अटामी,किसान
कलेक्टर से 15 सूत्रीय मांगों पर चर्चा हुई. कलेक्टर ने कहा कि वे प्रयास करेंगे. उन्होंने जैविक मंडी के लिए भरोसा दिया है. धान का रेट जबतक सही नहीं मिलेगा, तबतक हम धान नहीं बेचेंगे. हम एनजीओ के साथ खेती का विरोध कर रहे हैं-बल्लू भवानी, किसान
हम कृषि मंत्री से भी मिलेंगे. जबतक धान की सही कीमत नहीं मिलेगी तबतक लड़़ते रहेंगे. जैविक के हिसाब से पैसा नहीं मिलेगा तो हम जैविक खेती क्यों करेंगे. हम एनजीओ के माध्यम से खेती नहीं करना चाहते हैं-लुधरू राम, किसान
किसानों की 15 सूत्रीय मांगें
1. जैविक धान और सब्जियों के लिए अलग मंडी की स्थापना
2. मोटा, पतला और सुगंधित धान की अलग-अलग दरों पर खरीदी
3. किसानों के नाम पर संचालित अनियमित एनजीओ की जांच
4. भूमगादी का संचालन एनजीओ के हस्तक्षेप से मुक्त कर किसानों को सौंपना
5. जिले में नए उप संचालक कृषि की पदस्थापना
6. बाढ़ प्रभावित किसानों को 65 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा
7. सूखा प्रभावित क्षेत्रों को सूखाग्रस्त घोषित करना
8. लंबित फसल बीमा राशि का भुगतान
9. किसानों का पूरा कृषि ऋण माफ करना
10. चेकडैम और क्षतिग्रस्त बांधों का जीर्णोद्धार और सिंचाई सुविधा का विस्तार
11. नक्सल प्रभावित गांवों में नलकूप खनन और बाड़ी योजना का लाभ
12. गाय शेड, सुअर पालन, बकरी पालन और गोबर गैस संयंत्र के लिए पूर्ण अनुदान
13. कृषि, उद्यानिकी, मत्स्य एवं पशुपालन विभाग के रिक्त पदों पर भर्ती
14. कोदो, कुटकी और रागी की 200 रुपये प्रति किलो की दर से जैविक मान्यता के साथ खरीदी
15. कृषि यंत्रों और उपकरणों का पारदर्शी वितरण