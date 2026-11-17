ETV Bharat / state

दिल्ली में जैविक खेती के लिए सम्मान, दंतेवाड़ा में उचित दाम के लिए संघर्ष, किसान नाराज

दंतेवाड़ा : छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो गई है. किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जा रहा है. इधर जैविक खेती के लिए देशभर में पहचान बना चुके दंतेवाड़ा जिले के किसान धान का उचित दाम नहीं मिलने से नाराज हैं. किसानों की मांग है कि जैविक धान की खरीदी 5500 से 7000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जाए और इसके लिए अलग जैविक मंडी स्थापित की जाए.

भारतीय किसान संघ ने दीपावली से पहले 15 सूत्रीय मांगों को लेकर अन्नदाता गर्जना रैली कर 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था. अब ठोस पहल नहीं होने पर किसान संघ ने एक बार फिर कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव से मुलाकात की. कलेक्टर ने स्थानीय स्तर पर पूरी की जा सकने वाली मांगों पर पहल करने और जैविक धान के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी का प्रस्ताव शासन तक पहुंचाने का आश्वासन दिया.

दंतेवाड़ा के धान किसान से बातचीत (ETV BHARAT)

किसान मधुसूदन ने कहा कि जब तक जैविक धान का उचित समर्थन मूल्य नहीं मिलता, आंदोलन जारी रहेगा. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द निर्णय नहीं लिया तो किसान भी मजबूरी में रासायनिक खाद का उपयोग कर खेती करने को मजबूर होंगे,जिसकी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी.

कम उत्पादन, ज्यादा मेहनत, फिर भी उचित दाम नहीं-किसान

किसानों का कहना है कि जैविक खेती में प्रति एकड़ लगभग 8 से 10 क्विंटल धान का उत्पादन होता है, जबकि रासायनिक खाद के उपयोग से उत्पादन 12 से 14 क्विंटल तक पहुंच जाता है. कम उत्पादन और ज्यादा मेहनत के बावजूद जैविक किसानों को उनकी उपज का अलग और बेहतर मूल्य नहीं मिल रहा है.

दंतेवाड़ा के किसानों की मांग (ETV BHARAT)

किसानों का कहना है कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन इसका वास्तविक आर्थिक लाभ किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है. एनजीओ के माध्यम से जैविक धान उपार्जन की व्यवस्था का भी किसान विरोध कर रहे हैं. उनकी मांग है कि जैविक उपज का पूरा लाभ सीधे किसानों को मिले.

जहां रासायनिक ऊर्वरक का उपयोग होता है, वहां उत्पादन ज्यादा है. हम जैविक खेती करते हैं, इसलिए उत्पादन कम होता है. हमारी मांग है कि मोटा धान की खरीदी 5500 रुपए प्रति क्विंटल, पतला धान की 6000 रुपए और सुगंधित धान की खरीदी 7000 रुपए प्रति क्विटंल की जानी चाहिए. यह सभी किसानों की मांग है. जबतक सरकार हमारी मांग नहीं सुनती है, तबतक धान खरीदी केंद्रों में धान नहीं बेचने का निर्णय लिया गया है-मधुसूदन, किसान

दंतेवाड़ा जिला जैविक जिला है. लगातार किसान जैविक खेती कर रहे हैं. दिवाली के पहले किसानों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया था कि जैविक का उचित दाम मिलना चाहिए. हमें सब्सिडी दें या धान की कीमत बढ़ाकर दें-शैलेष अटामी,किसान

कलेक्टर से 15 सूत्रीय मांगों पर चर्चा हुई. कलेक्टर ने कहा कि वे प्रयास करेंगे. उन्होंने जैविक मंडी के लिए भरोसा दिया है. धान का रेट जबतक सही नहीं मिलेगा, तबतक हम धान नहीं बेचेंगे. हम एनजीओ के साथ खेती का विरोध कर रहे हैं-बल्लू भवानी, किसान

हम कृषि मंत्री से भी मिलेंगे. जबतक धान की सही कीमत नहीं मिलेगी तबतक लड़़ते रहेंगे. जैविक के हिसाब से पैसा नहीं मिलेगा तो हम जैविक खेती क्यों करेंगे. हम एनजीओ के माध्यम से खेती नहीं करना चाहते हैं-लुधरू राम, किसान

किसानों की 15 सूत्रीय मांगें

1. जैविक धान और सब्जियों के लिए अलग मंडी की स्थापना

2. मोटा, पतला और सुगंधित धान की अलग-अलग दरों पर खरीदी

3. किसानों के नाम पर संचालित अनियमित एनजीओ की जांच