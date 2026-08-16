ETV Bharat / state

दंतेवाड़ा के नक्सल मुक्त गांवों में पहली बार लहराया तिरंगा, जवानों ने बांटी मिठाई और बच्चों को दी खेल सामग्री

दंतेवाड़ा: जिले के कई गांवों में स्वतंत्रता दिवस 2026 का पर्व इस वर्ष ऐतिहासिक और भावनात्मक क्षणों का साक्षी बना. वर्षों तक नक्सली प्रभाव से प्रभावित रहे थाना किरंदुल क्षेत्र के कई गांवों में पहली बार तिरंगा फहराया गया. निर्भय वातावरण में पहली बार तिरंगा लहराते देख ग्रामीणों में उत्साह, गर्व और खुशी का माहौल रहा.

पुरंगेल, लोहागांव, बड़ेपल्ली, बेंगपाल और ग्राम पंचायत गुमलनार के गिरसापारा में नक्सल मुक्त होने के बाद पहली बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया. पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा चंद्रमोहन सिंह के निर्देश पर इन पांचों गांवों में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन जनभागीदारी और हर्षोल्लास के साथ किया गया. समारोह में पुलिस अधिकारी एवं जवान, प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, महिलाएं, युवा और बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं बच्चे शामिल हुए.

बच्चों समेत सभी ग्रामीणों में दिखी खुशी

राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद सामूहिक रूप से राष्ट्रगान का गायन किया गया. देशभक्ति के गीतों, बच्चों की प्रस्तुतियों और ग्रामीणों की उत्साहपूर्ण सहभागिता ने समारोह को यादगार बना दिया. ग्रामीणों ने कहा कि अब वे स्वयं को शांति, विकास और मुख्यधारा से जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं तथा पहली बार स्वतंत्रता दिवस का पर्व इतनी खुशी और आत्मविश्वास के साथ मना पा रहे हैं.

पुलिस जवानों ने बांटी मिठाई

कार्यक्रम के दौरान दंतेवाड़ा पुलिस द्वारा ग्रामीणों को मिठाई बांटी गई. वहीं बच्चों को खेल सामग्री भी देकर उन्हें शिक्षा, खेल और सकारात्मक गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित किया गया. पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों ने ग्रामीणों से संवाद करते हुए उनकी समस्याओं, आवश्यकताओं और सुझावों की जानकारी ली और शासन की कई योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया.

कई अभियान को लेकर भी जागरूकता

इस अवसर पर साइबर अपराध से बचाव, नशामुक्ति, सड़क सुरक्षा और सामाजिक जागरूकता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी ग्रामीणों को जानकारी दी गई. पुलिस अधिकारियों ने साइबर ठगी से सतर्क रहने, नशे से दूर रहने और सामाजिक सौहार्द और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की अपील की.