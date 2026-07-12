दंतेवाड़ा के जंगल में जमीन के नीचे छिपाकर रखे थे सोने के बिस्किट, 18 लाख का डंप बरामद, हथियारों का जखीरा भी मिला
आत्मसमर्पित नक्सलियों की निशानदेही पर दंतेवाड़ा में बड़ा खुलासा, सोना और कैश के साथ कई हथियार और विस्फोटक सर्चिंग में मिले
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 12, 2026 at 2:55 PM IST
दंतेवाड़ा. दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले में पुलिस और सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है. हाल ही में आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटे माओवादियों की सटीक निशानदेही पर थाना बारसूर क्षेत्र के ग्राम तोड़मा के जंगल-पहाड़ में सर्च ऑपरेशन चलाए गए. इस दौरान जमीन के नीचे छिपाकर रखे गए हथियारों, विस्फोटकों, कैश और सोने का बड़ा डंप बरामद किया गया है.
हथियारों का जखीरा, 18 लाख रुपए का सामान भी बरामद
सर्च अभियान के दौरान पुलिस ने 116 ग्राम सोने के बिस्किट, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 16 लाख रुपए है और 2 लाख रुपए नकद बरामद किए. इसके अलावा एक इंसास राइफल, 16 इंसास मैगजीन, चार एके-47 मैगजीन, 68 एके-47 कारतूस, 23 एसएलआर मैगजीन, 34 एसएलआर कारतूस मिले.
साथ ही बरामद हथियारों में पांच 12 बोर बंदूकें, सात 12 बोर कारतूस, तीन बीजीएल लॉन्चर, एक बीजीएल सेल, दो कार्बाइन मैगजीन, आठ .303 कारतूस, 45 .303 चार्जर, छह 8 एमएम कारतूस, 10 टूटी-फूटी भरमार बंदूकें, एक रिवॉल्वर और एक एयरगन शामिल हैं.
इसके अलावा छह टिफिन बम, चार पाइप बम, 122 तीर बम, एक पैरा बम, दो देशी हैंड ग्रेनेड, दो देशी मोर्टार, एक स्टील डिब्बे में जिलेटिन, 20 डेटोनेटर, एक बंडल कोडेक्स वायर, 14 कुकर, नक्सली वर्दी, दवाइयां, पर्चे-पंपलेट तथा अन्य दैनिक उपयोग की सामग्री भी बरामद की गई.
बड़ी साजिश नाकाम
पुलिस के अनुसार, नक्सलियों ने इन हथियारों और विस्फोटकों को सुरक्षा बलों पर हमले और अपनी गतिविधियों के संचालन के लिए अलग-अलग स्थानों पर जमीन के नीचे छिपाकर रखा था. समय रहते इनकी बरामदगी से संभावित बड़ी नक्सली साजिश विफल हो गई.
मुख्यधारा में लौटने की अपील
दंतेवाड़ा पुलिस ने कहा कि आत्मसमर्पित नक्सलियों की दी गई सटीक जानकारी से यह स्पष्ट है कि वे हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास और शांति की राह पर आगे बढ़ रहे हैं. पुलिस ने अन्य सक्रिय नक्सलियों से समाज की मुख्यधारा से जुड़ने और क्षेत्र के विकास में भागीदारी निभाने की अपील की है.
ये अभियान पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज बद्री नारायण मीणा, पुलिस उपमहानिरीक्षक (ऑपरेशंस) सीआरपीएफ राकेश चौधरी और पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा गौरव राय के निर्देशन में चलाया गया. अभियान की निगरानी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राम कुमार बर्मन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (नक्सल ऑप्स) जितेंद्र कुमार खूंटे ने की.