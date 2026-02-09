ETV Bharat / state

दंतेवाड़ा में 10 फरवरी को 191 जोड़ों का सामूहिक विवाह, एक आत्मसमर्पित नक्सली जोड़ा भी विवाह के बंधन में बंधेगा

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत दंतेवाड़ा में 191 जोड़ों का सामूहिक विवाह सामाजिक समरसता और पुनर्वास का प्रेरणादायी संदेश बनने जा रहा है.

आत्मसमर्पित नक्सली जोड़ा भी विवाह के बंधन में बंधेगा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 9, 2026 at 8:19 PM IST

दंतेवाड़ा: जिले में 10 फरवरी 2026 को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत एक बड़े सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. इस आयोजन में जिले के 191 जोड़े एक साथ वैवाहिक जीवन की शुरुआत करेंगे. इसमें एक आत्मसमर्पित नक्सली जोड़ा भी विवाह के बंधन में बंधेगा. यह कार्यक्रम आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए राहत के साथ-साथ सामाजिक समरसता और एकता का संदेश भी देता है.

महिला एवं बाल विकास विभाग की अहम भूमिका

अलग-अलग परियोजनाओं के तहत कई आवेदन मिले थे. महिला एवं बाल विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी जोड़ों के आवेदन, दस्तावेज़ जांच और विवाह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. विवाह वैदिक परंपराओं और स्थानीय रीति-रिवाजों के अनुसार कराया जाएगा.

परियोजनावार आए आवेदन

जिले की एकीकृत बाल विकास परियोजनाओं से आवेदन प्राप्त हुए हैं. कुल मिलाकर 191 जोड़े इस सामूहिक विवाह का हिस्सा बनेंगे. परियोजनावार जोड़ों की संख्या जानिए-

  • दंतेवाड़ा- 18 जोड़े
  • बचेली- 23 जोड़े
  • कुआकोंडा- 34 जोड़े
  • किरंदुल- 14 जोड़े
  • बड़ेगुडरा- 19 जोड़े
  • बारसूर- 32 जोड़े
  • कटेकल्याण- 19 जोड़े
  • गीदम- 31 जोड़े

आत्मसमर्पित नक्सली जोड़े का विवाह होगा

इस आयोजन की सबसे खास बात है एक आत्मसमर्पित नक्सली जोड़े का विवाह. यह कदम शासन की पुनर्वास नीति का मजबूत उदाहरण है. इसमें वधू- कुमारी हिडने कारम (उम्र 25 वर्ष) और वर- बामन मड़काम (उम्र 25 वर्ष) है. इस जोड़े ने हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया है. प्रशासन ने उनके घर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी कराई.

पुनर्वास और सामाजिक एकता का संदेश

इस जोड़े को सामूहिक विवाह में शामिल कर यह संदेश दिया गया है कि शासन आत्मसमर्पण करने वाले युवाओं को सम्मानजनक जीवन देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. यह कदम अन्य युवाओं को भी मुख्यधारा में लौटने के लिए प्रेरित करेगा.

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का उद्देश्य

  • गरीब और जरूरतमंद परिवारों को विवाह में आर्थिक सहयोग
  • फिजूलखर्ची वाली विवाह परंपराओं पर रोक
  • सामूहिक आयोजनों से सामाजिक समरसता बढ़ाना
  • पुनर्वास नीति को मजबूत करना
  • इस योजना के तहत जोड़ों को आर्थिक सहायता के साथ आवश्यक सामग्री भी दी जाती है.

प्रशासन की तैयारी पूरी

जिला कार्यक्रम अधिकारी के निर्देशानुसार महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम की ओर से दस्तावेज़ सत्यापन, विवाह स्थल की व्यवस्था, सुरक्षा, भोजन, परिवहन और आवास जैसी सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं, ताकि किसी भी परिवार को परेशानी न हो.

