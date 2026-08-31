ETV Bharat / state

दंतेवाड़ा मेडिकल कॉलेज में 50 सीटों के साथ एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू, सुकमा की शाल्या मंडावी ने लिया पहला एडमिशन

बस्तर के स्वास्थ्य क्षेत्र में नए युग का आगाज हुआ है. सुकमा की छात्रा ने डॉक्टर बनकर अपने क्षेत्र की सेवा का संकल्प लिया.

MEDICAL COLLEGE BASTAR
दंतेवाड़ा मेडिकल कॉलेज (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 31, 2026 at 11:49 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

दंतेवाड़ा: बस्तर की बदलती तस्वीर में एक और नया अध्याय जुड़ गया है. दंतेवाड़ा में इस वर्ष शुरू किए गए शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में एमबीबीएस की पढ़ाई का शुभारंभ हो चुका है. इसी क्रम में सुकमा जिले की बेटी शाल्या मंडावी ने मेडिकल कॉलेज में सबसे पहले प्रवेश लिया है. दंतेवाड़ा मेडिकल कॉलेज की पहली छात्रा बनने का गौरव हासिल करने वाली शाल्या का प्रवेश पूरे दक्षिण बस्तर के लिए गर्व का विषय माना जा रहा है.

दंतेवाड़ा में एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू

मेडिकल कॉलेज में इसी शैक्षणिक सत्र से एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू की गई है और 50 सीटों को मंजूरी मिली है. कॉलेज का स्थायी भवन चितालंका में तैयार किया जा रहा है. फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था के तहत पुराने एकलव्य विद्यालय भवन में मेडिकल कॉलेज का संचालन शुरू किया गया है.

बस्तर के युवाओं के लिए खुला चिकित्सा शिक्षा का नया रास्ता

दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज की शुरुआत दक्षिण बस्तर के विद्यार्थियों के लिए बड़ी उपलब्धि है. अब सुकमा, दंतेवाड़ा और आसपास के क्षेत्रों के प्रतिभावान विद्यार्थियों को चिकित्सा शिक्षा के लिए रायपुर, बिलासपुर या प्रदेश के अन्य बड़े शहरों का रुख करने की मजबूरी काफी हद तक कम होगी. महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया 27 अगस्त 2026 से शुरू हुई, जिसके तहत सुकमा निवासी शाल्या मंडावी ने सबसे पहले दाखिला लेकर दंतेवाड़ा मेडिकल कॉलेज के नए शैक्षणिक सफर की ऐतिहासिक शुरुआत की.

दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है. यहां पढ़ने वाले विद्यार्थी आगे चलकर डॉक्टर बनेंगे और बस्तर की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे- डॉ. टीकू सिन्हा, डीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दंतेवाड़ा

स्थानीय बच्चे बनेंगे डॉक्टर, अपने क्षेत्र की करेंगे सेवा

मेडिकल कॉलेज की स्थापना का सबसे बड़ा लाभ आने वाले वर्षों में बस्तर के दूरस्थ और ग्रामीण इलाकों को मिलने की उम्मीद है. स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित डॉक्टर तैयार होने से क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी. इससे विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी दूर करने में भी मदद मिलेगी और गंभीर उपचार के लिए राजधानी रायपुर अथवा दक्षिण भारत के महंगे चिकित्सा केंद्रों पर निर्भरता कम हो सकती है. यह मेडिकल कॉलेज केवल चिकित्सा शिक्षा का केंद्र नहीं होगा, बल्कि बस्तर की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. स्थानीय युवाओं को अपने क्षेत्र में ही डॉक्टर बनने और भविष्य में अपने लोगों की सेवा करने का अवसर मिलेगा.

शाल्या का पहला प्रवेश बना नई उम्मीद का प्रतीक

शाल्या मंडावी का पहला प्रवेश बस्तर की बेटियों और युवाओं के लिए नई उम्मीद का प्रतीक बनकर सामने आया है. उनके इस ऐतिहासिक दाखिले ने यह संदेश दिया है कि बस्तर की प्रतिभाएं अब चिकित्सा शिक्षा सहित हर क्षेत्र में आगे बढ़कर अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार हैं.

मेडिकल कॉलेज के डीन ने कहा कि यह महाविद्यालय आने वाले समय में बस्तर की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित होगा. शाल्या मंडावी का पहला प्रवेश इस नई यात्रा की ऐतिहासिक शुरुआत है, जो आने वाले वर्षों में बस्तर के अनेक विद्यार्थियों के डॉक्टर बनने के सपने को नई उड़ान देगा. दंतेवाड़ा मेडिकल कॉलेज की शुरुआत सिर्फ 50 विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का अवसर नहीं, बल्कि पूरे बस्तर के बेहतर स्वास्थ्य भविष्य की मजबूत नींव मानी जा रही है.

झीरम घाटी हत्याकांड में आज NIA कोर्ट का फैसला, फैसले पर देश की नजर
छत्तीसगढ़ में मिनरल ब्लॉक की नीलामी पर रोड शो, निवेश को बढ़ावा देना मकसद
रतनपुर मंदिर क्षेत्र सनातन धर्म के लोगों का, यहां सिर्फ हिंदुओं को ही प्रवेश मिले-हिंदूवादी संगठन

TAGGED:

दंतेवाड़ा मेडिकल कॉलेज
दंतेवाड़ा में एमबीबीएस
MBBS IN DANTEWADA
MEDICAL COLLEGE BASTAR
DANTEWADA MEDICAL COLLEGE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.