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दंतेवाड़ा में दिल दहला देने वाली वारदात, अफेयर के शक में पति ने की दूसरी पत्नी की गला रेतकर हत्या

6 दिन बाद सड़ी-गली लाश बरामद, बदबू से खुला राज, पत्नी के साथ ही शराब पीने के बाद किया मर्डर

DANTEWADA MURDER CASE
अफेयर के शक में पति ने की दूसरी पत्नी की गला रेतकर हत्या (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 23, 2026 at 8:45 PM IST

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दंतेवाड़ा: जिले में रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के कतियाररास में एक व्यक्ति ने अपनी दूसरी पत्नी की चरित्र संदेह के चलते करते हुए उसकी हत्या कर दी. आरोपी ने पहले पत्नी के साथ ही शराब पी और फिर घर में रखे सब्जी काटने वाले चाकू से उसका गला काट दिया.

छह दिन तक घर के पीछे पड़ा रहा शव

हत्या के बाद आरोपी शव को घर के पीछे फेंककर फरार हो गया. करीब छह दिन तक शव वहीं पड़ा रहा. शव सड़ने और बदबू फैलने पर आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी. इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा.

17 जुलाई को हुआ था विवाद

पुलिस के अनुसार, मृतका की पहचान 35 वर्षीय झुमकी कुंजाम के रूप में हुई है. वह अपने पति 36 वर्षीय लक्ष्मण कुंजाम के साथ पहले गोंदपाल गांव में रहती थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से कतियाररास में रह रही थी. 17 जुलाई को दोनों के बीच चरित्र को लेकर विवाद हुआ. उस समय आरोपी शराब के नशे में था. गुस्से में उसने पत्नी की हत्या कर दी.

पति ने कबूला जुर्म

घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था. जांच के दौरान पुलिस का शक सबसे पहले पति पर गया. पुलिस ने उसे गांव से हिरासत में लिया. पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात स्वीकार कर ली और पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी.

पहली पत्नी की हो चुकी है मौत

जानकारी के अनुसार, लक्ष्मण कुंजाम की पहली पत्नी की पहले ही मौत हो चुकी थी. पहली पत्नी से उसके चार बच्चे हैं. बाद में उसने झुमकी कुंजाम से दूसरी शादी की थी. घटना के समय बच्चे घर में मौजूद नहीं थे.

पुलिस की कार्रवाई जारी

एडिशनल एसपी आर.के. बर्मन ने बताया कि आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. साथ ही मामले के सभी पहलुओं की जांच भी जारी है.

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