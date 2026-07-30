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दंतेवाड़ा में बाढ़ एवं प्राकृतिक आपदाओं से निपटने नोडल अधिकारी नियुक्त, उफनती नदियों के चलते कई गांवों का संपर्क टूटा

दंतेवाड़ा में बाढ़ एवं प्राकृतिक आपदाओं से निपटने नोडल अधिकारी नियुक्त ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बारसूर-पल्ली मार्ग पर पुल-पुलियों के ऊपर पानी बहने से नारायणपुर की ओर आवागमन प्रभावित हो गया है. वहीं, अरनपुर–जगरगुंडा मार्ग पर भूस्खलन की घटना के बाद जिला प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील करते हुए अलर्ट जारी किया है. साथ ही कुछ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं.

दंतेवाड़ा: जिले में पिछले तीन दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है. लगातार बरसात के कारण जिले की अधिकांश नदियां और नाले उफान पर हैं, जिससे कई ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है.

दंतेवाड़ा में भारी बारिश, भूस्खलन के बाद प्रशासन हाई अलर्ट पर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बाढ़ नियंत्रण के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त

कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव ने मानसून के दौरान बाढ़ एवं प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए जिला, अनुविभाग और तहसील स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है. जिला स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है, जहां किसी भी आपात स्थिति में 07856-252412 पर संपर्क किया जा सकता है.

अनुविभाग स्तर पर नियुक्त नोडल अधिकारी

दंतेवाड़ा- लोकांश एल्मा (अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व)- 9407688788

गीदम- विवेक चंद्रा (अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व)- 7974594050

बड़ेबचेली- राजीव जेम्स कुजूर (अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व)- 7247031076

तहसील स्तर पर नियुक्त नोडल अधिकारी

दंतेवाड़ा- परमानंद बंजारे- 9399300463

गीदम- भादू राम धनकर- 6266910752

कुआकोंडा- लीलाधर चंद्रा- 7222963734

कटेकल्याण- आशा मौर्य- 9424105047

बड़ेबचेली- महेश कश्यप- 7000683487

बारसूर- संतोष धुवे- 9407932323

इन सभी अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने, संवेदनशील स्थानों की समीक्षा करने और किसी भी बाढ़ या प्राकृतिक आपदा की स्थिति में त्वरित राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. किसी भी आपात स्थिति में तुरंत बाढ़ नियंत्रण कक्ष या संबंधित नोडल अधिकारी से संपर्क करें.

मौसम विभाग का अलर्ट, प्रशासन की अपील

मौसम विभाग ने आगामी तीन दिनों तक जिले में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है. इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अत्यंत आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलें और नदी-नालों और पुल-पुलियों को पार करने का प्रयास न करें. प्रशासन द्वारा गांव-गांव में मुनादी कराकर लोगों को सतर्क किया जा रहा है.

बारिश और संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस विभाग एवं यातायात पुलिस की संयुक्त टीमें लगातार संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी कर रही हैं. नदी-नालों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके.