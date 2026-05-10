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भीषण गर्मी के बीच दंतेवाड़ा में पेयजल संकट, शंखनी नदी का जलस्तर घटा, 20 हजार लोगों पर खतरा

जानकारी के अनुसार शंखनी नदी पर बने एनीकेट का गेट हाल ही में खोल दिया गया है. बताया जा रहा है कि जल संसाधन विभाग द्वारा रिटर्निंग वॉल निर्माण कार्य के चलते एनीकेट का पानी छोड़ा गया, जिसके बाद नदी का जलस्तर अचानक कम होने लगा. इसका सीधा असर नगर की पेयजल व्यवस्था पर पड़ा है, क्योंकि इसी नदी में बने इंटेक वेल के माध्यम से पूरे शहर को पानी की आपूर्ति की जाती है.

दंतेवाड़ा : नक्सलवाद के खात्मे के बाद अब दंतेवाड़ा पर पानी का संकट मंडरा रहा है. भीषण गर्मी के बीच जिले में भारी पेयजल संकट पैदा हो गया है. शहर की जीवनरेखा कही जाने वाली शंखनी नदी का जल स्तर गर्मी की वजह से तेजी से घट रहा है. इस नदी से शहर को पेयजल की सप्लाई होती है. ऐसे में दंतेवाड़ा नगर की लगभग 20 हजार आबादी के सामने पानी की गंभीर समस्या खड़ी हो गई है. यदि जल्द ही स्थायी समाधान नहीं निकाला गया, तो आने वाले दिनों में शहरवासियों को पेयजल के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

दंतेवाड़ा के कई वार्डों में नहीं पहुंच रहा पानी

दंतेवाड़ा नगर पालिका द्वारा प्रतिदिन शंखनी नदी से पानी उठाकर विभिन्न वार्डों में सप्लाई किया जाता है. लेकिन नदी का जलस्तर गिरने के कारण इंटेक वेल तक पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पा रहा है. इससे जलापूर्ति व्यवस्था प्रभावित होने लगी है और कई क्षेत्रों में पानी का दबाव कम हो गया है. कुछ वार्डों में समय पर पानी नहीं पहुंचने की शिकायतें भी सामने आने लगी है

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए नगर पालिका परिषद ने अस्थाई उपाय के रूप में नदी में रेत का बांध बनाकर पानी रोकने की कोशिश शुरू की है. नगर पालिका का कहना है कि फिलहाल यह व्यवस्था कुछ हद तक राहत दे रही है, लेकिन तापमान लगातार बढ़ने और जलस्तर घटने के कारण यह उपाय लंबे समय तक कारगर नहीं रहेगा. यदि जल्द बारिश नहीं हुई या वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बनाई गई, तो समस्या और गंभीर हो सकती है.

शंखनी नदी का जलस्तर कम होने से पेयजल आपूर्ति प्रभावित हुई है. नगर पालिका द्वारा नदी में अस्थायी बांध बनाकर पानी रोका जा रहा है ताकि इंटेक वेल में पर्याप्त जल उपलब्ध रहे और शहरवासियों को नियमित रूप से पानी मिल सके. नगर पालिका लगातार स्थिति की निगरानी कर रही है और नागरिकों को परेशानी न हो इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं- श्रीनिवासन, सीएमओ, दंतेवाड़ा नगर पालिका

पिछले कुछ दिनों से कई मोहल्लों में पानी की समस्या बढ़ गई है. गर्मी के इस मौसम में पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन जलस्तर घटने के कारण लोगों को चिंता सताने लगी है. नगर पालिका प्रशासन इस समस्या का जल्द समाधान निकाले. जिससे लोगों को जल संकट की समस्या से निजात मिल सके- यशवंत यादव, स्थानीय निवासी, दंतेवाड़ा

दंतेवाड़ा में इस साल भीषण गर्मी पड़ रही है. लगातार पारा 44 से 45 डिग्री तक पहुंच गया है. जल स्रोत भी तेजी से सूख रहे हैं. यह चिंता का विषय बन चुका है. शंखनी नदी पर निर्भर हजारों लोगों के लिए यह स्थिति गंभीर संकेत दे रही है. यदि जल संरक्षण और वैकल्पिक जल स्रोतों की व्यवस्था समय रहते नहीं की गई, तो संकट और गहरा सकता है.