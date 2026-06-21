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दंतेवाड़ा अब बन रहा पर्यटनगढ़, ढोलकल ट्रैकिंग रूट का लोकार्पण, पर्वत तक पहुंचने में होगी सुविधा

61 लाख की लागत से बने ट्रैकिंग रूट का उद्घाटन, पर्वत तक पहुंचने में होगी सुविधा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दंतेवाड़ा: जिला अब पर्यटन के क्षेत्र में लगातार विकास कर रहा है. इसी दिशा में 61.05 लाख रुपए की लागत से बने ढोलकल ट्रैकिंग रूट का रविवार को लोकार्पण किया गया. ये महत्वपूर्ण कदम जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) के तहत हुआ है. इस दौरान छत्तीसगढ़ के वन मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे. उन्होंने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को आम जनता एवं पर्यटकों को समर्पित किया.

दंतेवाड़ा के घने जंगलों, ऊंचे पर्वतों और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर ढोलकल क्षेत्र को अब एक नई पहचान मिलने जा रही है. वर्षों से अपनी धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध ढोलकल पर्वत तक पहुंचने में लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन ट्रैकिंग रूट के निर्माण से अब पर्यटकों और श्रद्धालुओं को सुरक्षित एवं सुविधाजनक आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी.

दंतेवाड़ा में प्रकृति ने अपार सौंदर्य बिखेरा है. यहां के घने वन, पहाड़, झरने और सांस्कृतिक विरासत पूरे देश के पर्यटकों को आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं. ढोलकल ट्रैकिंग रूट केवल एक पर्यटन परियोजना नहीं है, बल्कि यह स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण का नया माध्यम बनेगा.- केदार कश्यप, मंत्री

अब ढोलकल की वादियां बनेंगी देश-दुनिया के पर्यटकों का नया ठिकाना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पर्यटन के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां

मंत्री कश्यप ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल सड़क, भवन और अन्य आधारभूत सुविधाओं का निर्माण करना नहीं है, बल्कि ऐसे स्थायी विकास कार्य करना है जो स्थानीय लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएं. ढोलकल ट्रैकिंग रूट इसी सोच का परिणाम है, जो आने वाले वर्षों में दंतेवाड़ा को पर्यटन के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा.

बस्तर की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और प्राकृतिक धरोहर को देश-दुनिया तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है. इस ट्रैकिंग रूट से देश-विदेश से आने वाले पर्यटक बस्तर की मनमोहक वादियों और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकेंगे. जिले के अन्य महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों का भी विकास तेजी से चल रहा है- देवेश कुमार ध्रुव, दंतेवाड़ा कलेक्टर

गाइड, ट्रैकर जैसे रोजगार बढ़ेंगे

कलेक्टर ने कहा कि पर्यटन केवल प्राकृतिक स्थलों के विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्थानीय लोगों की आजीविका से भी जुड़ा हुआ है. पर्यटन बढ़ने से स्थानीय युवाओं को गाइड, ट्रैकर, परिवहन, होटल, भोजन और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मिलेंगे. इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और लोगों की आय में वृद्धि होगी.

ग्रामीणों में भी उत्साह

ग्रामीणों में भी इस परियोजना को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिला. स्थानीय लोगों का मानना है कि ढोलकल ट्रैकिंग रूट के शुरू होने से क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी. इस अवसर पर विधायक चैतराम अटामी, जिला पंचायत अध्यक्ष नंदलाल मुड़ामी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष अरविंद कुंजाम, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती पायल गुप्ता सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे. सभी ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे दंतेवाड़ा के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया.