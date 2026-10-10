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नक्सल समाप्ति के बाद मां दंतेश्वरी के दरबार में इस बार की नवरात्रि होगी और भव्य, तैयारी पूरी, 450 जवान होंगे तैनात

नक्सल समाप्ति के बाद मां दंतेश्वरी के दरबार में इस बार की नवरात्रि होगी और भव्य ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

दंतेवाड़ा. बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के पावन दरबार में इस बार की शारदेय नवरात्रि और भी खास रहने वाली है. नक्सलवाद समाप्ति के बाद पहली नवरात्रि हो रही है ऐसे में दूर-दूर से श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है. ऐसे में पुलिस और प्रशासनिक स्तर पर भी इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. टेंपल कमेटी, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सर्व आदिवासी समाज ने व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया है.

मां दंतेश्वरी के दरबार में इस बार की नवरात्रि होगी और भव्य, तैयारी पूरी, 450 जवान होंगे तैनात (ETV BHARAT CHHATTISGARH) 450 जवानों की तैनाती, चप्पे-चप्पे पर रहेगी नजर माता के दर्शन के लिए उमड़ने वाली संभावित भीड़ को देखते हुए सुरक्षा, यातायात, पार्किंग, चिकित्सा और श्रद्धालुओं की सुविधा पर विशेष ध्यान दिया गया है. पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए करीब 450 जवानों की तैनाती की है. वहीं, मंदिर परिसर और आसपास के महत्वपूर्ण स्थानों पर 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी. प्रशासन का प्रयास है कि नवरात्रि के दौरान श्रद्धालु सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से माता के दर्शन कर सकें.