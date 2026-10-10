नक्सल समाप्ति के बाद मां दंतेश्वरी के दरबार में इस बार की नवरात्रि होगी और भव्य, तैयारी पूरी, 450 जवान होंगे तैनात
100 से अधिक CCTV कैमरों से होगी निगरानी, 12 हजार ज्योत प्रज्वलित होने की संभावना; VIP दर्शन के लिए ₹500 की रसीद अनिवार्य
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 10, 2026 at 9:05 PM IST
दंतेवाड़ा. बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के पावन दरबार में इस बार की शारदेय नवरात्रि और भी खास रहने वाली है. नक्सलवाद समाप्ति के बाद पहली नवरात्रि हो रही है ऐसे में दूर-दूर से श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है. ऐसे में पुलिस और प्रशासनिक स्तर पर भी इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. टेंपल कमेटी, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सर्व आदिवासी समाज ने व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया है.
450 जवानों की तैनाती, चप्पे-चप्पे पर रहेगी नजर
माता के दर्शन के लिए उमड़ने वाली संभावित भीड़ को देखते हुए सुरक्षा, यातायात, पार्किंग, चिकित्सा और श्रद्धालुओं की सुविधा पर विशेष ध्यान दिया गया है. पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए करीब 450 जवानों की तैनाती की है. वहीं, मंदिर परिसर और आसपास के महत्वपूर्ण स्थानों पर 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी. प्रशासन का प्रयास है कि नवरात्रि के दौरान श्रद्धालु सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से माता के दर्शन कर सकें.
चार पार्किंग स्थल, सुविधा केंद्रों में मिलेगी मदद
बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं और वाहनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए चार पार्किंग स्थल बनाए गए हैं. निर्धारित पार्किंग स्थलों पर वाहन खड़े करने की व्यवस्था की गई है, ताकि मंदिर के आसपास अनावश्यक जाम की स्थिति न बने. श्रद्धालुओं की सहायता के लिए कई सुविधा केंद्र भी खोले गए हैं. प्रशासन की ओर से प्रत्येक सुविधा केंद्र में मेडिकल टीम उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है. इससे किसी श्रद्धालु की तबीयत बिगड़ने या अन्य चिकित्सा संबंधी जरूरत पड़ने पर तत्काल सहायता मिल सकेगी.
आम श्रद्धालुओं और वीआईपी दर्शन के लिए अलग व्यवस्था
मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले आम श्रद्धालुओं और वीआईपी दर्शन करने वालों के लिए अलग-अलग प्रवेश व्यवस्था बनाई गई है. आम श्रद्धालु निर्धारित मार्ग से कतारबद्ध होकर माता के दर्शन कर सकेंगे. वहीं, वीआईपी दर्शन के इच्छुक श्रद्धालुओं के लिए ₹500 की रसीद कटवाना अनिवार्य रहेगा. वीआईपी दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ई-रिक्शा की व्यवस्था भी की गई है, जिसका लाभ निर्धारित व्यवस्था के अनुसार लिया जा सकेगा.
12 हजार ज्योत जलने का अनुमान
मंदिर के पुजारी विजेंद्र नाथ ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार माता के दर्शन के लिए अधिक संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है. इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और यातायात विभाग ने व्यापक तैयारियां की हैं.
उन्होंने बताया कि नवरात्रि के दौरान मंदिर में मनोकामना ज्योत प्रज्वलित करने की परंपरा भी विशेष महत्व रखती है. पिछले वर्ष लगभग 10 हजार ज्योत प्रज्वलित की गई थीं, जबकि इस वर्ष यह संख्या बढ़कर करीब 12 हजार तक पहुंचने की संभावना है. फिलहाल ज्योत प्रज्वलन के लिए रसीद काटने की प्रक्रिया जारी है. कई रसीद बुक अभी जमा नहीं हुई हैं. सभी रसीद बुक जमा होने और उनका आकलन पूरा होने के बाद ही ज्योत की वास्तविक संख्या स्पष्ट हो पाएगी.
जो पहले डर और सुरक्षा के कारण नहीं आ पाते थे ऐसे श्रद्धालु भी पहुंचेंगे. ऐसे में इस बार व्यवस्था और अच्छी की गई है. पुलिस-प्रशासन का सहयोग मंदिर समिति को मिल रहा है. लोगों से भी अपील है निर्देशों का पालन करें- पुजारी विजेंद्र नाथ जिया
ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर दर्शन तक पूरी तैयारी की गई है. ट्रैफिक रूट डाइवर्ट किए गए हैं, लोग सहयोग करें- कलेक्टर देवांश कुमार
मोबाइल और कैमरा ले जाने पर प्रतिबंध
इस वर्ष धार्मिक परंपराओं और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं के लिए मंदिर में मोबाइल फोन और कैमरा ले जाने पर प्रतिबंध संबंधी व्यवस्था की गई है. इसके लिए पुलिस प्रशासन की ओर से मोबाइल जमा करने हेतु अलग कक्ष बनाया गया है. श्रद्धालु यहां टोकन लेकर अपना मोबाइल जमा करा सकेंगे और दर्शन के बाद उसे वापस प्राप्त कर सकेंगे.
मीडिया के साथ बैठक, शांतिपूर्ण आयोजन पर जोर
नवरात्रि के सभी कार्यक्रम शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा मीडिया प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी आयोजित की गई. बैठक में आयोजन के दौरान आवश्यक व्यवस्थाओं, सुरक्षा और सूचनाओं के समन्वय पर चर्चा की गई, ताकि श्रद्धालुओं तक जरूरी जानकारी समय पर पहुंच सके.