'नदिया के उस पार', दंतेवाड़ा में कलेक्टर ने टीम के साथ किया वनांचल क्षेत्रों के गांवों का दौरा, जनचौपाल लगाकर सुनी समस्याएं
इंद्रावती के उस पार पहुंचा प्रशासन, कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव ने 8 किमी पैदल चलकर सुनी वनांचल की आवाज, इमली पेड़ के नीचे लगी जनचौपाल
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 19, 2026 at 2:58 PM IST
दंतेवाड़ा: जिले के कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव ने गुरुवार को अतिदुर्गम वनांचल क्षेत्रों का दौरा किया. प्रशासन की टीम इंद्रावती नदी के दूसरी ओर पहुंची और संदेश दिया कि प्रशासन की पहुंच जिले के अंतिम गांव तक भी हो सकती है. उन्होंने विकासखंड गीदम के ग्राम पंचायत गुमलनार के आश्रित गांव भिरसापारा और पालोडी का दौरा किया.
6-7 किलोमीटर पैदल चले, नदी भी बनी बड़ी चुनौती
कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ काउरगांव के बिंगूपारा से पैदल यात्रा शुरू की. घने जंगलों और कठिन पहाड़ी रास्तों से होकर करीब 6 से 8 किलोमीटर की दूरी तय कर वे भिरसापारा पहुंचे. वापसी के दौरान कलेक्टर ने इंद्रावती नदी पार कर ग्राम पंचायत गुमलनार का भी दौरा किया. यहां सरपंच मालती इस्तामी ने बताया कि बारिश के दिनों में नदी के कारण आवागमन पूरी तरह बंद हो जाता है, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानी होती है. कलेक्टर ने इस समस्या के समाधान का आश्वासन दिया और कहा कि स्थानीय जरूरतों के अनुसार पंचायतों के माध्यम से विकास कार्यों को और मजबूत किया जाएगा.
इमली के पेड़ के नीचे लगी जनचौपाल
करीब 42 घरों वाले भिरसापारा में ग्रामीणों ने कलेक्टर का स्वागत किया. गांव में किसी भवन की जगह इमली के बड़े पेड़ के नीचे जनचौपाल लगाई गई. कलेक्टर ने ग्रामीणों के बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुनीं. उन्होंने पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, राशन वितरण, सड़क और आवागमन जैसी मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली.
बारिश से पहले राशन व्यवस्था पर जोर
मानसून को देखते हुए कलेक्टर ने ग्रामीणों से पूछा कि अगले चार महीनों के लिए पर्याप्त राशन उपलब्ध है या नहीं. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समय रहते जरूरी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. वहीं, कलेक्टर ने मितानिनों और ग्रामीणों से चर्चा कर गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य परीक्षण, टीकाकरण और मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति जानी. उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए.
आंगनबाड़ी केंद्र का किया निरीक्षण
दौरे के दौरान कलेक्टर ने आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया. उन्होंने बच्चों को मिलने वाले पोषण आहार, शैक्षणिक गतिविधियों और उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा की.निरीक्षण के दौरान पाया गया कि बच्चों को गर्म भोजन के साथ उबले अंडे भी दिए जा रहे हैं. कलेक्टर ने इस व्यवस्था की सराहना करते हुए बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए.
पालोडी गांव में भी किया जनसंवाद
भिरसापारा के बाद कलेक्टर पैदल ही पालोडी पहुंचे. 26 घरों वाले इस गांव में भी उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए.
ग्रामीणों ने कहा कि पहली बार किसी जिला कलेक्टर को जंगल और पहाड़ पार कर उनके गांव तक पहुंचते देखा है. इससे उन्हें भरोसा हुआ है कि उनकी समस्याएं अब सीधे प्रशासन तक पहुंचेंगी.