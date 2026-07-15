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पहली बारिश में 'बह गए 54 लाख'...! दंतेवाड़ा में निर्माणाधीन सिंचाई नहर टूटी, गुणवत्ता पर उठे सवाल

बालुद के केवरामुंडापारा में उद्बहन सिंचाई योजना के नवीनीकरण के तहत इस सीमेंट कंक्रीट नहर का निर्माण कराया जा रहा है. विभाग का दावा था कि इस योजना से करीब 82 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई होगी और लगभग 150 किसानों को सीधा लाभ मिलेगा. किसानों को उम्मीद थी कि इस वर्ष उन्हें समय पर सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा, लेकिन पहली ही बारिश में नहर के कई हिस्सों में दरारें पड़ गईं और एक हिस्सा धंस गया.

दंतेवाड़ा: किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत बालुद में 54 लाख रुपये की लागत से एक नहर बनाई गई. लेकिन सीमेंट कंक्रीट की ये नहर मानसून की पहली ही बारिश में कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गई. नहर के टूटने से निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. ग्रामीणों और किसानों ने आरोप लगाया है कि निर्माण के दौरान मानकों की अनदेखी की गई, जिसके कारण लाखों रुपये की योजना पहली बारिश भी नहीं झेल सकी. इस घटना ने जिले में नहर निर्माण और मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता को लेकर एक बार फिर बहस छेड़ दी है.

ग्रामीणों का आरोप

ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण कार्य शुरू होने के दौरान ही गुणवत्ता को लेकर आपत्तियां उठाई गई थीं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदार ने शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया. किसानों का आरोप है कि कंक्रीट डालते समय वाइब्रेटर मशीन का उपयोग नहीं किया गया, जबकि सीमेंट कंक्रीट निर्माण में वाइब्रेशन सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है. इसके बिना कंक्रीट के भीतर हवा के खाली स्थान रह जाते हैं और उसकी मजबूती काफी कम हो जाती है.

तय मानकों के हिसाब से काम नहीं

ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि कई स्थानों पर निर्धारित मानक से कम मोटाई में कंक्रीट डाली गई और सीमेंट की मात्रा भी कम रखी गई. यही कारण है कि नहर की सतह कई जगह से उखड़ने लगी है. किसानों का कहना है कि कुछ हिस्सों में तो पशुओं के चलने भर से कंक्रीट टूट रही है, जिससे निर्माण की गुणवत्ता का आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है.

पूरे निर्माण कार्य की तकनीकी जांच होनी चाहिए और दोषी अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए- किसान

किसानों की बढ़ेगी लागत

नहर क्षतिग्रस्त होने से अब इस क्षेत्र के किसानों की चिंता बढ़ गई है. खरीफ सीजन के दौरान धान सहित अन्य फसलों के लिए समय पर सिंचाई उपलब्ध होना बेहद जरूरी है. यदि नहर समय पर दुरुस्त नहीं हुई तो किसानों को निजी साधनों से सिंचाई करनी पड़ेगी, जिससे उनकी लागत बढ़ेगी और उत्पादन पर भी असर पड़ सकता है.

जिम्मेदार अधिकारियों का क्या कहना है?

जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता (ईई) आर.के. बेग ने निर्माण में किसी तरह की अनियमितता से इनकार किया है. उनका कहना है कि नहर का निर्माण कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है और ठेकेदार को अंतिम भुगतान भी नहीं किया गया है. विभाग के अनुसार लगातार हुई भारी बारिश के कारण मिट्टी धंसने से नहर का एक हिस्सा प्रभावित हुआ है.

ईई बेग ने बताया कि जिस स्थान पर नहर क्षतिग्रस्त हुई है, वहां पहले से सीढ़ीनुमा पक्का संरचना (स्टेप्ड स्ट्रक्चर) बनाने का प्रस्ताव था ताकि बारिश और बाढ़ का पानी आसानी से निकल सके. हालांकि, विभाग का दावा है कि उस समय कुछ ग्रामीणों के विरोध के कारण यह कार्य नहीं हो सका. अब क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत कर प्रस्तावित संरचना का निर्माण किया जाएगा और इसके बाद शेष कार्य भी पूरा कराया जाएगा.

फिलहाल, पहली ही बारिश में लाखों रुपये की लागत से बन रही नहर का टूट जाना निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है.