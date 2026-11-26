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खनन के मलबे का पहाड़ ढहने का मामला: वन विभाग का एक्शन, नुकसान का आकलन कर NMDC से भरपाई की होगी कार्रवाई

नुकसान का आकलन कर NMDC से भरपाई की होगी कार्रवाई ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

दंतेवाड़ा: बैलाडीला की पहाड़ियों में स्थित NMDC के डिपॉजिट-14 में हुए टेलिंग भूस्खलन मामले में अब वन विभाग कंपनी पर कार्रवाई कर सकता है. दरअसल खनन से निकले अपशिष्ट (टेलिंग) के विशाल ढेर के खिसकने से पर्यावरणीय नुकसान हुआ है, ऐसे में वन विभाग ने जांच तेज कर दी है. नुकसान का आकलन पूरा होने के बाद इसकी भरपाई और आगे की कार्रवाई वन विभाग कर सकता है.

क्या है मामला? जानकारी के मुताबिक, 18 नवंबर की रात से डिपॉजिट-14 की पहाड़ियों में मलबे का विशाल ढेर खिसकना शुरू हुआ. देखते ही देखते दशकों से जमा खनन अपशिष्ट का पहाड़ नीचे की ओर बह निकला. लाल मिट्टी, बड़े-बड़े पत्थरों और खनन अवशेषों के इस सैलाब ने पहाड़ी के नीचे स्थित जंगल के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया. घटना के बाद से ही पर्यावरणीय नुकसान और खनन क्षेत्र में सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर सवाल उठने लगे हैं.