खनन के मलबे का पहाड़ ढहने का मामला: वन विभाग का एक्शन, नुकसान का आकलन कर NMDC से भरपाई की होगी कार्रवाई
हजारों पेड़ों और वन्यजीवों को नुकसान होने की आशंका, NMDC पर वन विभाग कर सकता है कार्रवाई
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 26, 2026 at 2:05 PM IST
दंतेवाड़ा: बैलाडीला की पहाड़ियों में स्थित NMDC के डिपॉजिट-14 में हुए टेलिंग भूस्खलन मामले में अब वन विभाग कंपनी पर कार्रवाई कर सकता है. दरअसल खनन से निकले अपशिष्ट (टेलिंग) के विशाल ढेर के खिसकने से पर्यावरणीय नुकसान हुआ है, ऐसे में वन विभाग ने जांच तेज कर दी है. नुकसान का आकलन पूरा होने के बाद इसकी भरपाई और आगे की कार्रवाई वन विभाग कर सकता है.
क्या है मामला?
जानकारी के मुताबिक, 18 नवंबर की रात से डिपॉजिट-14 की पहाड़ियों में मलबे का विशाल ढेर खिसकना शुरू हुआ. देखते ही देखते दशकों से जमा खनन अपशिष्ट का पहाड़ नीचे की ओर बह निकला. लाल मिट्टी, बड़े-बड़े पत्थरों और खनन अवशेषों के इस सैलाब ने पहाड़ी के नीचे स्थित जंगल के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया. घटना के बाद से ही पर्यावरणीय नुकसान और खनन क्षेत्र में सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर सवाल उठने लगे हैं.
जंगल में 3 किलोमीटर तक फैला मलबा
शुरुआती जांच में मलबा वन भूमि और खनन लीज क्षेत्र की सीमा से बाहर तक फैलने की बात सामने आई है. वन विभाग की शुरुआती नापजोख में भूस्खलन से निकला मलबा आयरन वेस्ट लीज क्षेत्र की सीमा पार कर लगभग 3 किलोमीटर लंबाई और 150 मीटर चौड़ाई तक फैला पाया गया है. जबकि एनएमडीसी ने अपने प्रेस नोट में मलबे के फैलाव की दूरी करीब 1.5 से 2 किलोमीटर बताई थी. वन विभाग की जांच में सामने आए आंकड़े कंपनी के दावे से अधिक हैं.
कई पेड़ों और वन्यजीवों को नुकसान
मलबे की चपेट में आने से जंगल के बड़े पेड़ और हजारों छोटे पौधों के नष्ट होने की जानकारी सामने आई है. इसके अलावा जंगल में रहने वाले वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास भी प्रभावित हुए हैं. पैंगोलिन जैसे संरक्षित वन्यजीवों के रहवास पर भी खतरा मंडरा रहा है.
किंडगेल नाला मलबे में दबा, ग्रामीणों की चिंता बढ़ी
इस घटना का असर केवल जंगल तक सीमित नहीं है. मलबे की चपेट में आने से किंडगेल नाला भी दब गया है. इससे प्राकृतिक जलस्रोतों के प्रवाह और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्धता प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है. यदि जलस्रोतों में खनन अपशिष्ट का प्रभाव पहुंचता है तो इसका असर स्थानीय पर्यावरण और ग्रामीणों के जीवन पर लंबे समय तक पड़ सकता है.
वहीं, मलबा फैलने के कारण लोहागांव-किरंदुल संपर्क मार्ग भी अवरुद्ध हो गया है. इससे ग्रामीणों का किरंदुल मुख्यालय से सीधा संपर्क प्रभावित हुआ है. आवागमन बाधित होने के कारण ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
डीएफओ बोले- आकलन के बाद होगी कार्रवाई
दंतेवाड़ा के वनमंडलाधिकारी रंगनाथ रामकृष्ण वाय के मुताबिक, वन विभाग की टीम घटना से हुए नुकसान का आकलन कर रही है. जांच और नापजोख पूरी होने के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि यदि जांच में वन भूमि को नुकसान पहुंचाने और निर्धारित नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो वन अपराध दर्ज करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी.
अभी भी जो लैंड स्लाइड है वो पूरी तरह नहीं रुका है आगे खिसक रहा है. जो भूस्खलन एरिया कितना है वो अभी पता नहीं चला है. अभी अगल-बगल से कितने पेड़ डैमेज हुए हैं उसका आंकड़ा निकाल रहे हैं. जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए NMDC से डिमांड करेंगे- रंगनाथ रामकृष्ण वाय, डीएफओ, दंतेवाड़ा.
वन विभाग का मानना है कि खनन और खनन अपशिष्ट की डंपिंग के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किए जाने के कारण मलबा लीज क्षेत्र से बाहर तक फैल गया और वन भूमि प्रभावित हुई. विभाग अब नुकसान का वैज्ञानिक आकलन कर प्रारंभिक वन अपराध रिपोर्ट (पीओआर) दर्ज करने की तैयारी में है.
अब जांच के घेरे में खनन प्रबंधन
बैलाडीला जैसे संवेदनशील वन क्षेत्र में हुई इस घटना ने खनन गतिविधियों के दौरान पर्यावरणीय सुरक्षा और अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. यदि वन विभाग की जांच में लापरवाही और नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो एनएमडीसी प्रबंधन को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. फिलहाल सबकी नजर वन विभाग की अंतिम जांच रिपोर्ट और आगामी कार्रवाई पर टिकी है.