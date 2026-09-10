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AK-47 की सफाई के दौरान चली गोली, दंतेवाड़ा के बचेली में CISF प्रधान आरक्षक की मौत

बचेली के CISF कैंप में हादसा, राइफल सफाई के दौरान 2 मिसफायर हुए, अस्पताल पहुंचने से पहले तोड़ा दम

Bacheli CISF jawan death
AK-47 की सफाई के दौरान चली गोली (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 10, 2026 at 3:49 PM IST

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दंतेवाड़ा: जिले के बचेली स्थित सीआईएसएफ कैंप में बुधवार को एक दर्दनाक हादसे में प्रधान आरक्षक की गोली लगने से मौत हो गई. घटना कैंप के 10-11 ए कैंप पोटाकेबिन नंबर-03 में हुई है. जहां तैनात सीआईएसएफ के प्रधान आरक्षक दत्तात्राया को लगी गई. दत्तात्राया मूल रूप से अहिल्यानगर, महाराष्ट्र के रहने वाले थे.

हथियार साफ करते समय अचानक चली गोली

जानकारी के मुताबिक, प्रधान आरक्षक दत्तात्राया कैंप में अपनी सरकारी AK-47 राइफल की सफाई कर रहे थे. इसी दौरान अचानक रायफल से दो राउंड मिसफायर ( गलती से गोली चल जाना) हो गए. गोली सीधे दत्तात्राया को लगी और वे लहूलुहान होकर घायल हो गए.

अस्पताल पहुंचने से पहले तोड़ा दम

गोली चलने की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे साथी जवानों ने उन्हें तुरंत गंभीर हालत में बचेली के अपोलो अस्पताल पहुंचाया. हालांकि, डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. हादसे की खबर मिलते ही जवान के परिवार वाले भी महाराष्ट्र से बचेली पहुंच चुके हैं.

पुलिस कर रही है मामले की जांच

घटना के बाद शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल दंतेवाड़ा भेजा गया है. पुलिस मामले की जांज में जुट गई है. पुलिस का कहना है कि FSL टीम द्वारा घटनास्थल की जांच और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि हादसा किन परिस्थितियों में हुआ.

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