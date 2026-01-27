ETV Bharat / state

बस्तर के मंदिरों को चोर बना रहे निशाना, 4 महीनों में 3 मंदिरों से चोरी, पुलिस ने बनाई विशेष टीम

जगदलपुर: शहर में स्थित बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के मंदिर में 23-24 जनवरी की रात चोरी की घटना ने श्रद्धालुओं को आहत कर दिया है. हालांकि पुलिस का कहना है कि उसका चेहरा पहचान लिया गया है, जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा. इसके लिए पुलिस ने इनाम भी घोषित किया है.

हैरानी की बात यह है कि दंतेश्वरी मंदिर कोतवाली थाना से कुछ ही दूरी पर स्थित है. इसके बावजूद चोर मंदिर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा और वारदात को अंजाम देकर आसानी से फरार हो गया. मंदिर में सुरक्षा गार्ड की तैनाती थी, लेकिन चोरी के वक्त गार्ड मौजूद नहीं था. दरवाजा तोड़ने जैसी आवाज भी उसे सुनाई नहीं दी. अब इस लापरवाही की लिखित शिकायत कमांडेंट को दी गई है.

CCTV में कैद हुआ चोर, फिर भी गिरफ्त से बाहर

चोरी के बाद 65 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है. पुलिस के पास CCTV फुटेज मौजूद है, जिसमें चोर का चेहरा साफ दिखाई दे रहा है. इसके बावजूद अब तक आरोपी पकड़ा नहीं गया है. वहीं पहले भी मंदिरों में हुई चोरियों के दो मामलों में भी अब तक पुलिस को सफलता नहीं मिली है.

महादेव घाट शिव मंदिर: शिवलिंग से तांबे का सांप और पीतल का कलश चोरी (2 हफ्ते पहले)

हिंगलाजिन मंदिर, गिरोला: 7-8 सितंबर की रात तीसरी बार चोरी, सोने-चांदी के आभूषण ले गए चोर

चोरी की घटना गंभीर है. आरोपी की तलाश के लिए विशेष टीमें बनाई गई हैं और पड़ोसी राज्यों में भी जांच की जा रही है.- माहेश्वर नाग, ASP बस्तर

इनाम घोषित, चोर के बाहरी होने की आशंका

चोरी के बाद 9 विशेष टीमों का गठन किया गया है. शहर के 100 से अधिक CCTV कैमरों की जांच की जा चुकी है. आरोपी की सूचना देने वाले को 5000 रुपये इनाम दिया जाएगा. आशंका है कि आरोपी छत्तीसगढ़ के बाहर का हो सकता है

बस्तर में बढ़ती चोरी की घटनाएं

साल 2025 में बस्तर संभाग में 262 चोरी के मामले दर्ज किए जा चुके हैं. यह आंकड़ा पुलिस के दावों पर सवाल खड़े करता है.