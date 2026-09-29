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बस्तर में दंतेश्वरी मंदिर की दानपेटी खोली गई, कैश की गिनती जारी, श्रद्धालुओं ने पर्ची और मनोकामना अर्जी भी मिली

जगदलपुर : बस्तर की आराध्य देवी दंतेश्वरी की महिमा और आस्था की गूंज लगातार बलवती होती जा रही है. जगदलपुर स्थित मंदिर में मंगलवार को टेंपल कमेटी के सदस्यों और जगदलपुर तहसीलदार की मौजूदगी में दान पेटी खोली गई. इस दान पेटी से आस्था और विश्वास की मजबूती दिखाई दी. दान पेटी को खोलने के बाद श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए लाखों रुपये निकले हैं. जिसकी गिनती जारी है. इसके साथ सोने और चांदी के आभूषण बड़ी संख्या में मिले.

दान पेटी से मिली मनोकामना पर्ची

दंतेश्वरी मां के दर पर लाखों भक्तों ने चढ़ावा चढ़ाया. लोगों ने मनोकामना पूरी होने पर सोने और चांदी के आभूषण चढ़ाए. इसके साथ ही श्रद्धा से पैसे दान किए. सोने चांदी के आभूषण के साथ बड़ी संख्या में मनोकामना पर्चियां भी मिली. श्रद्धालुओं ने दंतेश्वरी देवी से अपनी मनोकामना के लिए पर्ची के माध्यम से अर्जी लगाई है. जब लोगों की मनोकामना पूरी होगी तो उसके बाद मां दंतेश्वरी के यहां और चढ़ावा चढ़ेगा.

बस्तर की अराध्य देवी दंतेश्वरी माई (ETV BHARAT)

दानपेटी से निकाली गई राशि की गिनती के बाद इसे सरकारी खजाने में रखा जाएगा. हर साल शारदीय और चैत्र नवरात्रि के पहले टेंपल कमेटी के सदस्यों और राजस्व टीम की मौजूदगी में मंदिर की दान पेटी खोली जाती है. पिछले साल चैत्र नवरात्रि में साढ़े 8 लाख रुपए और शारदीय नवरात्रि में साढे 13 लाख रुपए के करीब श्रद्धालुओं से दान पेटी के माध्यम से प्राप्त हुआ था- राहुल गुप्ता, तहसीलदार,जगदलपुर

दंतेश्वरी मंदिर में दान का रकम (ETV BHARAT)

दानपेटी के राशि की गिनती

इस साल बैंक अधिकारियों की मौजूदगी में लगातार दानपेटी से प्राप्त राशि की गिनती जारी है. गिनती के बाद इसे बैंक में जमा किया जाता है. जमा पर्ची को ट्रेजरी में जमा कर दिया जाता है. सोने के आभूषणों को अलग से रखा गया है. दान और अन्य आभूषण मिले हैं. बड़ी संख्या में दानपेटी में मिली मनोकामना पर्ची को भी टेंपल कमिटी द्वारा संभालकर रखा जा रहा है. इनमें मनोकामना की पर्ची शामिल हैं. जिसमें लोंगो ने अर्जी लगाई है. वहीं कुछ ऐसे धन्यवाद के पर्ची भी मौजूद हैं. जो श्रद्धांलुओं ने मनोकामना पूर्ण होने के बाद डाली है.