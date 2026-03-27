मांझी के सलाहकार का फायरिंग वीडियो वायरल, दानिश रिजवान ने तेजस्वी के खिलाफ FIR के लिए दिया आवेदन
हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने अपने फायरिंग वाले वायरल वीडियो को एआई जेनरेटेड बताया. उन्होंने तेजस्वी यादव के खिलाफ पुलिस से शिकायत की है. पढ़ें..
Published : March 27, 2026 at 5:21 PM IST
पटना: हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रवक्ता और केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी के सलाहकर दानिश रिजवान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से भी इसे शेयर किया है, जिसमें दानिश दनादन फायरिंग करते नजर आ रहे हैं. हालांकि उन्होंने इसे फर्जी वीडियो बताया है. उन्होंने इसे एआई से बना वीडियो बताते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर ओझी राजनीति करने का आरोप लगाया है.
साइबर थाने में दिया आवेदन: दानिश रिजवान ने इसको लेकर भोजपुर साइबर थाने में आवेदन भी दिया है. उन्होंने अपने आवेदन में आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार पर उन्हें बदनाम करने के लिए साजिश रचने का आरोप लगाया. हम प्रवक्ता ने कहा, 'ये तमाम आरोपी आपस में सांठगांठ कर न केवल मेरी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, बल्कि साजिशन मुझे तनाव में डालकर मुझे आत्महत्या करने के लिए उकसा रहे हैं. लिहाजा इनके खिलाफ प्रथामिक दर्ज की जाए.'
क्या बोले दानिश रिजवान?: वीडियो जारी कर दानिश रिजवान ने कहा, 'राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव का एक फेसबुक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से हमारे द्वारा एक फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया. मुझे लगता है ये जो पोस्ट है तेजस्वी यादव ने नहीं पोस्ट किया है. तेजस्वी यादव तो शाम के 6 बजे के बाद शराब के नशे में होते हैं तो उनके नशे का फायदा उठाकर यह पोस्ट उनके लोगों ने किया है. ट्वीट करने से पहले टीम को वीडियो की सत्यता जांच लेनी चाहिए थी कि वीडियो कब का है?'
तेजस्वी पर लगाए आरोप: हम प्रवक्ता ने आगे कहा, 'वीडियो में कई चीजें ऐसी है जो अपने आप में कई तरह के संदेह प्रकट कर रही है कि वीडियो AI जेनरेटेड है. जैसे कि अभी मैं जैसा आपको दिख रहा हूं, उस वीडियो में मैं इतना मोटा नहीं दिख रहा हूं. दूसरा आधे सेकंड में चार राउंड रिवॉल्वर से कारतूस की फायरिंग हुई है. दुनिया के किसी भी रिवॉल्वर से आधे सेकंड में चार राउंड फायरिंग नहीं हो सकती है. वीडियो में बहुत कुछ ऐसा है.'
"मैं तेजस्वी से आग्रह करूंगा कि इस तरह का जो वीडियो डाला जाय तो कम से कम देख लिया कीजिए. हमेशा आप शराब के नशे में रहते है ठिक है रहिए, लेकिन शराब के नशे में आप रहते है और आपके सोशल मीडिया पर अनाप शनाप चीजें डाली जा रही है. जिससे आहत होकर मैंने खुद आपके ऊपर एफआईआर कराने के लिए आवेदन दिया है."- दानिश रिजवान, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के सलाहकार
2017 में हो चुका है एक्शन: केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी के सलाहकार दानिश रिजवान ने बताया कि उस वीडियो को लेकर उनके खिलाफ 2017 में ही कार्रवाई हो चुकी है. हथियार के लाइसेंस को निलंबित किया गया था. हालांकि बाद में कोर्ट ने उस घटना को गलत मानते हुए लाइसेंस को पुन: बहाल कर दिया था. उन्होंने कहा, 'तेजस्वी जी आपके पिता को अगर चारे घोटाले में सजा हुई है तो उसी मामले में फिर दोबारा सजा कराएंगे क्या? थोड़ा पढ़ लिख लीखिए. कम से कम भारतीय न्याय संहिता की आपको जानकारी हो जाएगी कि एक मामले में अगर कोई कार्रवाई हो जाती है तो उसी मामले में दोबारा नहीं हो सकती.
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