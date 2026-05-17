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गोंडा: राहुल गांधी के NEET वाले बयान पर दानिश आज़ाद का पलटवार- 'देश को गुमराह करना कांग्रेस का एजेंडा'

मोदी सरकार के आने के बाद देश में पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और पारदर्शी एंट्रेंस एग्जाम सुनिश्चित हुए हैं.

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राहुल गांधी के NEET वाले बयान पर दानिश आज़ाद का पलटवार (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 17, 2026 at 8:59 PM IST

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गोंडा: अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी एक दिवसीय दौरे पर रविवार को गोंडा पहुंचे. इस दौरान उन्होंने NEET पेपर लीक पर राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी हमेशा देश को गुमराह करने के एजेंडे के साथ काम करते हैं, जो पेपर लीक हुआ, उसपर जो आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए थी, उस पर तुरंत केंद्र सरकार ने कार्रवाई की है.

राहुल गांधी के NEET वाले बयान पर दानिश आज़ाद का पलटवार (Video Credit; ETV Bharat)

मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने आगे कहा कि इतने बड़े स्तर पर हुई जांच के बाद न केवल दोषियों को गिरफ्तार किया गया, बल्कि युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए तुरंत री-एग्जामिनेशन की घोषणा भी की गई. सरकार एक पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर रही है, ताकि पात्र, सक्षम और टैलेंटेड युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर मिल सकें.

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अनुदेशकों की सैलरी बढ़ी (Photo Credit; ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के आने के बाद देश में पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और पारदर्शी एंट्रेंस एग्जाम सुनिश्चित हुए हैं. आज कोई भी व्यक्ति पैसे के बल पर एंट्रेंस एग्जाम पास नहीं कर सकता. अगर बच्चे में टैलेंट है, तो वह अपने आप आगे बढ़ेगा. मोदी सरकार पारदर्शिता के साथ कभी कोई समझौता नहीं करती है. बता दें कि NEET पेपर लीक पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि बार-बार फेल हो रहे शिक्षा मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया जा रहा है? उन्होंने यह भी कहा था कि प्रधानमंत्री को तुरंत आदेश देकर शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए.

अनुदेशकों की सैलरी बढ़ी

दरअसल, अपने एक दिवसीय दौरे में मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी जिला पंचायत में बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने अनुदेशक की सैलरी 7 हज़ार से बढ़ाकर 17 हज़ार रुपये करने का चेक दिया, जिसका जिले में 428 अनुदेशकों को लाभ मिला. इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी सरकार ने अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाकर शिक्षा के क्षेत्र को बेहतर से बेहतरीन बनाने का संकल्प लिया है. ये हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सोच है. डबल इंजन की हमारी मोदी और योगी सरकार ने हमेशा उत्तर प्रदेश की शिक्षा के बेहतरी के लिए उसके विकास के लिए उन्नति के लिए काम किया है.

'वर्क फ्रॉम होम' को बढ़ावा देना होगा

वहीं, उत्तर प्रदेश सरकार के 'वर्क फ्रॉम होम' के फैसले का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो परिस्थितियां बन रही हैं, हमारा देश उनके लिए पहले से ही तैयार रहे, यही प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है. इसीलिए उन्होंने देशवासियों से अपील की है और पूरा देश एकजुट होकर उनकी उस मुहिम के साथ जुड़ा है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार ने भी प्रधानमंत्री मोदी जी की अपील के बाद जनता, मंत्रियों और विधायकों को कई सकारात्मक सुझाव दिए हैं. हमें 'वर्क फ्रॉम होम' के कल्चर को एक बार फिर से बढ़ावा देना होगा.

'दिखने लगे सकारात्मक परिणाम'

मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने कहा कि आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हम अपने ऑयल कंजम्पशन को कैसे मिनिमाइज करें और उपलब्ध संसाधनों का उपयोग प्रदेश व देश के विकास में कैसे करें. चाहे कोई प्राइवेट जॉब में हो, बिजनेसमैन हो, राजनेता हो या अफसर हो. हर व्यक्ति अपने प्रोफेशन के दायरे में रहकर देशहित में कैसे भूमिका निभा सकता है, इस पर विचार करना जरूरी है. प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपील के बाद उत्तर प्रदेश में इसके कई सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं.

ये भी पढ़ें- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले- 10000 शिक्षकों की जल्द होगी भर्ती, अनुदेशकों को किया सम्मानित

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