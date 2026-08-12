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बिहार का सिरफिरा लखनऊ की बेटी को कर रहा ब्लैकमेल; निजी तस्वीरें वायरल करने की धमकी, FIR दर्ज

लखनऊ : पारा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती डेढ़ साल पहले जिस युवक से सोशल मीडिया पर बातचीत शुरू हुई थी, आज वही उसके जीवन का सबसे बड़ा खौफ बन चुका है. बिहार के छपरा का रहने वाला यह सिरफिरा युवती की निजी तस्वीरों के दम पर उसे ब्लैकमेल कर रहा है और उसकी जिंदगी की हर नई शुरुआत को तबाह करने पर आमादा है. लखनऊ की युवती ने बिहार के छपरा निवासी युवक पर सोशल मीडिया के जरिए निजी तस्वीरें हासिल कर ब्लैकमेल करने और शादी तुड़वाने का आरोप लगाया है. लगातार धमकियां देने वाले बेखौफ आरोपी के खिलाफ पारा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और डिजिटल सबूतों के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है.











​मीठी बातों में फंसाकर हासिल की निजी तस्वीरें



​कहानी की शुरुआत करीब 18 महीने पहले हुई, जब सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए लखनऊ की इस युवती का संपर्क बिहार के छपरा सारण जिले के भगवान बाजार निवासी एक युवक से हुआ. शुरुआती दौर में बातचीत काफी सामान्य थी, लेकिन धीरे-धीरे युवक ने अपनी बातों से युवती का विश्वास जीत लिया. इसी विश्वास के आड़ में आरोपी ने चालाकी से युवती की कुछ बेहद निजी तस्वीरें हासिल कर लीं. तस्वीरें हाथ में आते ही युवक का मिजाज बदल गया.