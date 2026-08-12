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बिहार का सिरफिरा लखनऊ की बेटी को कर रहा ब्लैकमेल; निजी तस्वीरें वायरल करने की धमकी, FIR दर्ज

पुलिस की विशेष टीम कॉल डिटेल्स, मैसेज और सोशल मीडिया चैट्स के डिजिटल साक्ष्य जुटाने में लगी है.

blackmailing of woman
Blackmailing of Woman. (Photo Credit : Police Media cell)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 12, 2026 at 11:22 AM IST

2 Min Read
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लखनऊ : पारा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती डेढ़ साल पहले जिस युवक से सोशल मीडिया पर बातचीत शुरू हुई थी, आज वही उसके जीवन का सबसे बड़ा खौफ बन चुका है. बिहार के छपरा का रहने वाला यह सिरफिरा युवती की निजी तस्वीरों के दम पर उसे ब्लैकमेल कर रहा है और उसकी जिंदगी की हर नई शुरुआत को तबाह करने पर आमादा है. लखनऊ की युवती ने बिहार के छपरा निवासी युवक पर सोशल मीडिया के जरिए निजी तस्वीरें हासिल कर ब्लैकमेल करने और शादी तुड़वाने का आरोप लगाया है. लगातार धमकियां देने वाले बेखौफ आरोपी के खिलाफ पारा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और डिजिटल सबूतों के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है.






​मीठी बातों में फंसाकर हासिल की निजी तस्वीरें

​कहानी की शुरुआत करीब 18 महीने पहले हुई, जब सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए लखनऊ की इस युवती का संपर्क बिहार के छपरा सारण जिले के भगवान बाजार निवासी एक युवक से हुआ. शुरुआती दौर में बातचीत काफी सामान्य थी, लेकिन धीरे-धीरे युवक ने अपनी बातों से युवती का विश्वास जीत लिया. इसी विश्वास के आड़ में आरोपी ने चालाकी से युवती की कुछ बेहद निजी तस्वीरें हासिल कर लीं. तस्वीरें हाथ में आते ही युवक का मिजाज बदल गया.



युवती के मुताबिक जब भी उसके माता-पिता उसकी शादी तय करने की बात आगे बढ़ाते हैं या कोई रिश्ता आता है, आरोपी बीच में आकर विवाद कर देता है. वह उन निजी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल करने और रिश्तेदारों में भेजने की धमकी देकर रिश्ता तोड़ने का दबाव बनाने लगता है. आरोपी उसे फोन पर भद्दी-भद्दी गालियां देता है और जान से मारने की धमकियां देता है.



पारा थाना प्रभारी निरीक्षक सुरेश कुमार ने बताया कि ​मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आरोपी के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर ली गई है. मामला साइबर बुलिंग और ब्लैकमेलिंग से जुड़ा है. पुलिस की विशेष टीम दोनों के बीच हुई कॉल डिटेल्स मैसेज और सोशल मीडिया चैट्स के डिजिटल साक्ष्य जुटा रही है. आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर कानूनी शिकंजे में लाया जाएगा.

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