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खतरनाक टर्न बना जानलेवा: 14 दिन में दूसरी मौत, कार दुर्घटना में बीजेपी नेता के दामाद की गई जान

पुलिस के अनुसार टर्न के पास वाहन की गति तेज होने के चलते चालक गाड़ी का संतुलन नहीं बना पाया.

Car damaged in an accident
दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हुई कार (Courtesy - Social Media)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 18, 2026 at 3:20 PM IST

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उदयपुर: सुखेर थाना क्षेत्र में एक बार फिर खतरनाक टर्न हादसे की वजह बन गया. खेलगांव रोड स्थित हनुमानजी मंदिर के पास मंगलवार देर रात हुए दर्दनाक हादसे में एक बीजेपी नेता के दामाद की जान चली गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया. इस हादसे ने इलाके में सड़क सुरक्षा और खामियों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

मृतक युवक बीजेपी जिला शहर महामंत्री देवीलाल सालवी का दामाद है. जो यूनिवर्सिटी रोड स्थित सलून चलाते था. हादसा सुखेर थाना क्षेत्र में खेलगांव के पास हनुमानजी मंदिर टर्न पर हुआ. इस टर्न पर 14 दिन में ये दूसरी मौत है. सुखेर थानाधिकारी भरत योगी के अनुसार मृतक की पहचान हिमांशु सालवी पुत्र रामचन्द्र सालवी निवासी बोहरा गणेशजी के रूप में हुई है. वहीं घायल युवक राहुल सिंह पुत्र लालसिंह है, जिसका उपचार जारी है. पुलिस के मुताबिक दोनों युवक रात करीब 11 बजे किसी काम से लौट रहे थे.

पढ़ें: हनुमानगढ़ में भीषण सड़क हादसा: बस और ट्रक की आमने-सामने की टक्कर में 5 की मौत, कई घायल

जांच में सामने आया है कि जैसे ही कार हनुमानजी मंदिर के पास टर्न पर पहुंची, वाहन की गति अधिक होने के कारण ड्राइवर संतुलन नहीं बना पाया. टर्न लेते समय कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने करीब 12 फीट गहरे गड्ढे में गिर गई. हिमांशु सालवी की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. घायल को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि शव को पोस्टमार्टम के लिए एमबी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया. इस टर्न पर पूर्व में भी हादसे हो चुके हैं, जिसे देखते हुए पुलिस ने वाहन चालकों से सावधानी बरतने और निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने की अपील की है.

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ROAD ACCIDENT IN UDAIPUR
DANGEROUS TURN PROVES FATAL
2ND DEATH IN JUST 14 DAYS AT TURN
ONE DIED OTHER INJURED IN ACCIDENT
SON IN LAW OF BJP LEADER DIED

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