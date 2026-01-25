ETV Bharat / state

सड़क पर खतरनाक स्टंट, हुड़दंग मचाने वालों पर कसा शिकंजा, 8 गाड़ियां जब्त

दरअसल, 23 जनवरी को शहर में आयोजित पॉलिटिकल प्रोग्राम के बाद दर्जनों की संख्या में पहुंचे युवकों ने जमकर उत्पात मचाया. युवकों ने शहर में रैली निकाली और जमकर कार से स्टंट किए, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई. आरोपियों ने शहर के प्रमुख चौक चौराहों, व्यस्त मार्गों पर स्कार्पियो, इनोवा और अन्य चार पहिया वाहनों की खिड़कियों पर बैठकर स्टंट किया और हूटिंग की, युवकों के इस हंगामे से ना सिर्फ यातायात प्रभावित हुआ बल्कि लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा. युवकों के उत्पात और स्टंटबाजी का वीडियो कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

सरगुजा: अंबिकापुर में कार से स्टंट करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है. ट्रैफिक पुलिस ने इस मामले में अब तक 8 वाहनों को जब्त किया है. इसके साथ ही इन वाहनों के चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया की जा रही है. वहीं पुलिस इस रैली में शामिल अन्य वाहनों की तलाश कर रही है.

सड़क पर खतरनाक स्टंट (ETV Bharat)

सड़क सुरक्षा माह में ट्रैफिक नियमों के साथ खिलवाड़

सबसे अफसोस की बात ये रही कि सड़क सुरक्षा माह के दौरान इस तरह से हुडदंग करने और यातायात नियमों के तोड़े जाने से लोगों में काफी गुस्सा बढ़ा. चौक चौराहों पर मौजूद पुलिस भी इन उत्पातियों को रोक नहीं पाई जिसके बाद पुलिस की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में आ गई. शहर में युवकों द्वारा किए गए हुडदंग की घटना को एसएसपी और डीआईजी राजेश अग्रवाल ने गंभीरता से लिया और कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए. एसएसपी के निर्देश पर एएसपी अमोलक सिंह ढिल्लो के नेतृत्व में पुलिस टीम ने वाहनों की पहचान की.





ड्राइविंग लाइसेंस किए जाएंगे निरस्त

वाहनों पर कार्रवाई के लिए पुलिस ने मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद ली. सीसीटीवी कैमरों की मदद से गाड़ी के नंबर का पता लगाया फिर मोटरयान अधिनियम के तहत उनपर कार्रवाई की गई. जब्त किए गए वाहनों के चालक का ड्राइविंग लाइसेंस अब निरस्त किया जाएगा. अंबिकापुर पुलिस ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि कोई भी इस तरह के काम करेगा, कानून उसपर सख्ती के साथ कार्रवाई करेगा.





पुलिस की चेतावनी

सरगुजा पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अभिभावक अपने बच्चों को बिना लाइसेंस के वाहन चलाने के लिए ना दें. इसके साथ ही वाहन चालक को वाहनों पर बैठकर रील बनाते है या प्रदर्शन करने के लिए स्टंट करते हैं, उनपर पुलिस द्वारा सख्ती से कार्रवाई की जाएगी. वाहनों को जब्त करने के साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस को निरस्त किया जाएगा.

