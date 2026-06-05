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फरीदाबाद में स्कॉर्पियो सवार युवकों का डेंजरस स्टंट, शीशे खोलकर छत पर बैठे, शोर-शराबे के साथ मचाई हुड़दंग

हरियाणा के फरीदाबाद में स्कॉर्पियो सवार युवकों का खतरनाक स्टंट का वीडियो सामने आया है.

Dangerous stunt performed by young men riding Scorpio on the streets of Faridabad
फरीदाबाद में स्कॉर्पियो सवार युवकों का डेंजरस स्टंट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 5, 2026 at 10:48 PM IST

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Updated : June 5, 2026 at 10:57 PM IST

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फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद की सड़कों पर देर रात कुछ युवकों की खतरनाक स्टंटबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में काले रंग की एक स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार युवक खुलेआम यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि तेज रफ्तार से चल रही गाड़ी का एक दरवाजा खुला हुआ है और एक युवक उस पर खड़ा होकर स्टंट कर रहा है. वहीं एक अन्य युवक गाड़ी के आगे वाले शीशे के ऊपर छत पर बैठा दिखाई दे रहा है. इसके अलावा कुछ युवक खिड़कियों से बाहर निकलकर शोर-शराबा और हुड़दंग करते हुए नजर आ रहे हैं.

फरीदाबाद की सड़क पर स्टंटबाजी : हैरानी की बात ये है कि ये स्टंट व्यस्त सड़क और हाईवे पर किया जा रहा है, जहां किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता था. युवकों की इस लापरवाही से ना केवल उनकी अपनी जान खतरे में थी, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य वाहन चालकों और राहगीरों की सुरक्षा भी दांव पर लगी हुई थी. वीडियो को देखने के बाद लोगों ने इस तरह की हरकतों पर नाराजगी जताते हुए पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है. वायरल वीडियो में गाड़ी का नंबर HR29-BF-7568 दिखाई दे रहा है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वाहन फरीदाबाद में पंजीकृत है. वीडियो सामने आने के बाद अब सभी की नजर पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हुई है कि आखिर इन स्टंटबाज युवकों के खिलाफ क्या कदम उठाए जाते हैं.

फरीदाबाद में स्कॉर्पियो सवार युवकों का डेंजरस स्टंट (ETV Bharat)

पुलिस कर रही मामले की जांच : इस मामले में जब पुलिस प्रवक्ता से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि वायरल वीडियो उनके संज्ञान में आ चुका है. पुलिस वीडियो की जांच कर रही है और वाहन के मालिक और उसमें सवार युवकों की पहचान की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद संबंधित लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने आम लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि सड़क पर इस तरह की स्टंटबाजी और हुड़दंगबाजी से बचें. यातायात नियमों का पालन करें और दूसरों की जान को जोखिम में न डालें. पुलिस ने चेतावनी दी है कि कानून को हाथ में लेने वालों और सार्वजनिक सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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Last Updated : June 5, 2026 at 10:57 PM IST

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