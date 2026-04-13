फरीदाबाद में थार का डेंजरस स्टंट, घुमा-घुमाकर स्टंटबाज़ी की, पुलिस ने काटा चालान
हरियाणा के फरीदाबाद में थार गाड़ी सवार युवक ने सड़क पर डेंजरस स्टंट किया है जिसकी तस्वीरें सामने आई है.
Published : April 13, 2026 at 5:32 PM IST|
Updated : April 13, 2026 at 5:41 PM IST
फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद के HSVP मार्केट क्षेत्र में एक काले रंग की थार गाड़ी में सवार युवक ने खतरनाक स्टंट किया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि ये वीडियो रविवार दोपहर का है, जिसमें थार चालक सड़क पर लापरवाही से वाहन चलाते हुए स्टंट करता दिखाई दे रहा है.
थार ने मारा कट : वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक युवक अपने दोस्त को सड़क पर बाइक चलाना सिखा रहा था. उसी दौरान अचानक एक काले रंग की थार गाड़ी तेज रफ्तार में उनके सामने आकर कट मारती है. इसके बाद थार चालक गाड़ी को पीछे करता है और फिर दूसरी दिशा से तेजी से गाड़ी चलाते हुए दोबारा बाइक सवार के पास पहुंच जाता है.
सड़क पर स्टंटबाजी : वीडियो में ये भी दिखाई दे रहा है कि थार चालक कई बार तेज रफ्तार में कट मारते हुए और गाड़ी को इधर-उधर घुमाते हुए स्टंट कर रहा है. इस दौरान सड़क पर मौजूद अन्य लोगों और बाइक सवार युवकों को टक्कर लग सकती थी लेकिन थार चालक बेपरवाह नजर आया. पूरी घटना HSVP मार्किट इलाके में हुई, जहां काफी लोगों की आवाजाही रहती है.
पुलिस ने काटा चालान : मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने इस पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया और उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद ये वीडियो तेज़ी से वायरल हो गया. वायरल होने के बाद किसी ने इस मामले की सूचना पुलिस को भी दे दी. सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की. पुलिस ने थार चालक के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 के तहत खतरनाक तरीके से वाहन चलाने के आरोप में 5 हजार रुपये का चालान किया है. पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि सड़क पर स्टंट करना और लापरवाही से वाहन चलाना कानूनन अपराध है. उन्होंने कहा कि अगर कोई भी वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है या सड़क पर खतरनाक स्टंट करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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