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बिल्हा थाना क्षेत्र में युवक का आत्मघाती कदम, अस्पताल में हालत गंभीर, पुलिस जांच में जुटी

बिल्हा में एक युवक ने आत्मघाती कदम उठाकर जान देने की कोशिश की है.फिलहाल युवक का इलाज अस्पताल में जारी है.

Dangerous step of young man
बिल्हा थाना क्षेत्र में युवक का आत्मघाती कदम (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 18, 2026 at 2:45 PM IST

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बिलासपुर : बिल्हा थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है.यहां एक युवक ने आत्मघाती कदम उठाया है. इस घटना में युवक 80 फीसदी तक झुलस गया है.युवक का इलाज अस्पताल में चल रहा है जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है.

कौन है युवक ?

जिस युवक ने ये खतरनाक कदम उठाया है उसका नाम मनजीत जायसवाल है.मनजीत पौसरी गांव का रहने वाला है. इस घटना के बाद पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी मिला है.इस वीडियो में दिख रहा है कि युवक बाइक से आता है और सड़क किनारे रुकता है.कुछ देर खड़ा होने के बाद उसके पास से आग की लपटें दिखाई देती है. आग की लपटों में घिरा युवक करीब 20 मीटर भागता है और फिर सड़क पर गिर जाता है.

लोगों ने पुलिस को दी जानकारी

घटना में जलते युवक को देखकर लोगों ने गंभीरता दिखाते हुए किसी तरह से आग बुझाई और फिर पुलिस तक सूचना दी. पुलिस ने मौके पर तत्काल एंबुलेंस पहुंचवाई और युवक को सीएचसी ले जाया गया. जहां से हालत गंभीर होने के कारण उसे बर्न और ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया.

सीसीटीवी फुटेज और बयान में विरोधाभास

वहीं पुलिस को युवक ने जो जानकारी दी है,उसमें उसने हादसा होने की बात कही है.लेकिन सीसीटीवी फुटेज कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं. इस विरोधाभास को देखते हुए पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है.बिल्हा थाना प्रभारी तोपसिंग नवरंग ने बताया कि युवक का बयान दर्ज कर लिया गया है. घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है. फिलहाल युवक की स्थिति नाजुक बनी हुई है.जांच के बाद ही मामला स्पष्ट होगा कि युवक ने ऐसा कदम क्यों उठाया है.

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