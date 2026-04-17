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केबल बिछाने के लिए खोदी गई सड़क बनीं खतरा ,गड्ढे नहीं भरने से रहवासियों में आक्रोश

केबल बिछाने के लिए खोदी गई सड़क बनीं खतरा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

राजनांदगांव : गौरी नगर वार्ड क्रमांक 13 में केबल बिछाने के नाम पर खोदी गई सड़क अब लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है. जगह-जगह खुले गड्ढे और अधूरा काम आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है. परेशान वार्डवासियों ने अब लिखित शिकायत सौंपकर जिम्मेदारों के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है.





सड़क खोदने के बाद नहीं हुई मरम्मत

रहवासियों का कहना है कि सड़क खुदाई के बाद महीनों बीत गए, लेकिन मरम्मत का काम शुरू नहीं हुआ. दिन में धूल और रात में अंधेरे के कारण हादसे का खतरा लगातार बना रहता है.सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और दोपहिया चालकों को हो रही है.लंबे समय से काम अधूरा पड़ा है लेकिन अधिकारियों ने इस ओर झांककर भी नहीं देखा है.



