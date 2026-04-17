केबल बिछाने के लिए खोदी गई सड़क बनीं खतरा ,गड्ढे नहीं भरने से रहवासियों में आक्रोश
राजनांदगांव में केबल बिछाने के लिए सड़क में खोदे गए गड्ढे हादसों को दावत दे रहे हैं.रहवासी सड़क की दुर्दशा पर आक्रोशित हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 17, 2026 at 4:55 PM IST
राजनांदगांव : गौरी नगर वार्ड क्रमांक 13 में केबल बिछाने के नाम पर खोदी गई सड़क अब लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है. जगह-जगह खुले गड्ढे और अधूरा काम आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है. परेशान वार्डवासियों ने अब लिखित शिकायत सौंपकर जिम्मेदारों के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है.
सड़क खोदने के बाद नहीं हुई मरम्मत
रहवासियों का कहना है कि सड़क खुदाई के बाद महीनों बीत गए, लेकिन मरम्मत का काम शुरू नहीं हुआ. दिन में धूल और रात में अंधेरे के कारण हादसे का खतरा लगातार बना रहता है.सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और दोपहिया चालकों को हो रही है.लंबे समय से काम अधूरा पड़ा है लेकिन अधिकारियों ने इस ओर झांककर भी नहीं देखा है.
घर से निकलना अब जोखिम भरा हो गया है. हर दिन डर लगता है कि कहीं गिर न जाएं. सबसे ज्यादा छोटे बच्चों को हो रही है.पालक उनकी सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित हैं - अभिमन्यु मिश्रा, स्थानीय निवासी
रात में गड्ढे नजर नहीं आते, कई लोग चोटिल हो चुके हैं. शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं. विभाग को लोगों की जान से कोई लेना देना नहीं है- राकेश नायक, स्थानीय निवासी
वार्डवासियों का कहना है कि यदि समय रहते सड़क की मरम्मत नहीं हुई तो गड्ढों के कारण हादसे होंगे.साथ ही साथ गड्ढों में जलभराव का खतरा मंडराते रहेगा. खासकर जो छोटे बच्चे इस रास्ते से गुजरते हैं उनकी जान का खतरा बना रहता है.इसलिए जल्द से जल्द गड्ढों को भरने का काम होना चाहिए.
लोगों ने गुस्से के साथ दी चेतावनी
वार्डवासियों ने साफ कहा है कि अगर जल्द ही सड़क मरम्मत और केबल कार्य पूरा नहीं किया गया, तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे. उन्होंने बिजली कंपनी के अधिकारियों को स्पष्ट और साफ तौर पर कहा है कि अगर 15 दिनों के भीतर मरम्मत कार्य नहीं होगा तो वह सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे और इसकी समस्त जवाबदारी उच्च अधिकारियों की होगी. अधिकारियों की लापरवाह कार्यशैली के कारण लोगों की जान जोखिम में है. बावजूद इसके उच्च अधिकारी समस्या की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं. वहीं अधीनस्थ कर्मचारी काम को अपने ढंग से करने में लगे हुए हैं जिससे लोगों की तकलीफ बढ़ गई है.
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