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'जीवनदायिनी' ही बन गईं 'काल', हिंडन-कृष्णा के किनारे बसे 48 गांवों की खौफनाक दास्तान, कैंसर का कहर, 70 से ज्यादा मौत!

एनजीटी ने 2017 में पुष्टि की थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पांच जिलों के गांवों में बड़े पैमाने पर बीमारी का कारण वास्तव में पानी था, जब पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने इस संकट को उसके ध्यान में लाया. उसके बाद भूजल और नदी के पानी का परीक्षण किया गया, जिन गांवों में पाइप से जलापूर्ति नहीं थी, वहां के ग्रामीण हैंडपंपों से निकाला गया प्रदूषित भूजल पी रहे थे. एनजीटी ने क्षेत्र के सबसे ज़्यादा प्रभावित 48 गांवों में घर-घर जाकर चिकित्सा सर्वेक्षण कराने, पाइप से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने, विशेष अस्पतालों की स्थापना और औद्योगिक कचरे के बहाव पर सख्त अंकुश लगाने के आदेश दिए.

ग्रामीणों का कहना है कि यहां लगातार बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, जिससे लगभग हर घर में मरीज हैं. गांव के लोगों का कहना है कि वह दूषित भूजल पीने को मजबूर है, जिसकी वजह से उन्हें तरह-तरह की बीमारियां हो रही हैं. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की तरफ से 2019 में जारी आंकड़ों के अनुसार, 2013 से 2018 के बीच अकेले गांगनौली गांव में कैंसर से 70 से अधिक लोगों की मौत हुई, जबकि बुढ़पुर में 10 लोगों की जान गई.

डॉक्टरों का कहना है कि इस प्रदूषित पानी के सेवन से क्षेत्र में जानलेवा कैंसर जैसी बीमारियां महामारी की तरह पनप रही हैं. इन नदियों के किनारे बसे बेबस ग्रामीण आज भूजल प्रदूषण की वजह से असमय ही मौत की चौखट पर आकर खड़े हो गए हैं. सबसे अधिक तो बुढ़पुर, गांगनोली, असारा, सूजती, माजरा, गल्हेता गांव प्रभावित हैं. ग्रामीणों का कहना है कि गांगनोली गांव में लगभग 5000 लोग रहते हैं, जिसमें से एक तिहाई बीमार हैं. ऐसे ही बुढ़पुर की आबादी 4500 है, जिसमें 50 लोग कैंसर और 2000 लोग त्वचा रोग और 500 लोग हड्डी रोग से पीड़ित हैं.

दरअसल, पिछले 10 सालों में फैक्ट्रियों के जहरीले केमिकल और अनियंत्रित औद्योगिक कचरे ने कृष्णा और हिंडन जैसी पवित्र नदियों की रगों में ऐसा जहर घोला है कि अब इनके आसपास के गांवों का भूजल पूरी तरह तबाह हो चुका है, जो पानी कभी अमृत बनकर प्यास बुझाता था, आज वही पानी जमीन की कोख से धीमा जहर बनकर निकल रहा है. आलम यह है कि हैंडपंपों से अब पानी नहीं, बल्कि पीला और बदबूदार मौत का सामान निकल रहा है.

बागपत: भारतीय संस्कृति में नदियों को 'मां' का दर्जा दिया गया है, क्योंकि उनके आंचल से बहने वाली जलधारा सदियों से सभ्यताओं को जीवन देती आई है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बागपत में विकास की अंधी दौड़ ने इस परिभाषा को ही बदल कर रख दिया है. यहां कभी जीवन का आधार रहीं कृष्णा और हिंडन नदियां अब साक्षात 'काल' बन चुकी हैं. ग्रामीणों का कहना है कि खराब पानी की वजह से इलाके में कैंसर का कहर बरपा है, जिसकी वजह से लगातार लोगों की मौत हो रही है. पढ़िए खास रिपोर्ट...

जांच में पाए गए ये पदार्थ

हिंडन और कृष्णा नदी के पानी में आर्सेनिक, पारा, सीसा, जस्ता, फॉस्फेट, सल्फाइड, कैडमियम, लोहा, निकल और मैंगनीज जैसी भारी धातुओं और रासायनिक यौगिकों की अत्यधिक मात्रा पाई गई है. ये सभी भारी धातुएं कैंसर, हड्डियों की विकृति और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का कारण बनती हैं. पिछले दिनों ली गई सैंपल रिपोर्ट के अनुसार, इन नदियों के पानी में कुल निलंबित ठोस पदार्थ 7500 मिलीग्राम प्रति लीटर पाए गए हैं, जबकि इसकी सुरक्षित सीमा मात्र 200 मिलीग्राम प्रति लीटर है. इसी तरह सल्फाइड की मात्रा भी 285 मिलीग्राम प्रति लीटर दर्ज की गई है, जबकि इसकी स्वीकार्य सीमा केवल 2 मिलीग्राम प्रति लीटर ही है.

क्या करना चाहिए (Photo Credit; ETV Bharat)

सीसा 34 गुना तो क्रोमियम 19 गुना ज्यादा

नदियों के पानी में पारा और सीसे का स्तर भी अत्यधिक पाया गया है. रिपोर्ट के अनुसार, जहां सीसे का स्तर 0.115 मिलीग्राम प्रति लीटर दर्ज किया गया, वहीं पारे का स्तर 0.12 मिलीग्राम प्रति लीटर था, जबकि इन दोनों ही धातुओं की सुरक्षित स्वीकार्य सीमा महज 0.01 मिलीग्राम प्रति लीटर है. जब जल निगम और अन्य एजेंसियों ने क्षेत्र में पानी की जांच कराई, तो चौंकाने वाली हकीकत सामने आई. इस जांच में पानी के भीतर सीसे की मात्रा 0.34 मिलीग्राम प्रति लीटर तक पाई जा चुकी है, जो सामान्य सीमा से 34 गुना अधिक है. इसके अलावा, क्रोमियम की मात्रा भी 1.84 मिलीग्राम प्रति लीटर मिली, जो सामान्य से 19 गुना ज्यादा है. पेयजल में लेड और इन भारी धातुओं की इतनी अधिक मात्रा के कारण क्षेत्र में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का खतरा लगातार बना हुआ है.

नदी का दूषित पानी (Photo Credit; ETV Bharat)

युवाओं के रिश्ते आना बंद

ग्रामीणों का कहना है कि जहरीले पानी की वजह से गांव में युवाओं के रिश्ते आने बंद हो गए हैं. यहां तक की अब उनके घरों में कोई मेहमानों भी नहीं आते हैं. ग्रामीण ओमपाल, सोमपाल, विनय, हरबीर का कहना है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में दर्जनों बार शिकायत की गई, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया. नौजवानों से लेकर बड़े उम्र तक के लोगों को हिंडन और कृष्णा नदी का दूषित जल दिव्यांग बना रहा है. रमाला थाना क्षेत्र का बुढ़पुर, दोघट थाना क्षेत्र का सुजती, मांगरोली, रहतना गांव इन नदियों का दंश झे ल रहा है.

दूषित पानी के कारण ग्रामीणों की हड्डियां इतनी अधिक कमजोर हो चुकी हैं कि वे ठीक से चल भी नहीं पाते. ग्रामीण सतपाल सिंह, विनीत, महावीर सिंह, सतवीर सिंह, अशोक, रविन्द्र आदि का कहना है कि यहां के पानी में फ्लोराइड मौजूद है. हैंडपंप से जो पानी मिलता है, वह पीने के लायक नहीं है. एक दशक से अधिक समय से ये लोग घुटने और एड़ी के दर्द से पीड़ित हैं.

हैंडपंप से आ रहा गंदा पानी (Photo Credit; ETV Bharat)

मेडिकल कैंप में कैंसर के 60 मरीज

इस प्रदूषण से सबसे अधिक चौगामा क्षेत्र के गांव प्रभावित हैं. एक तरफ जहां स्वास्थ्य विभाग यहां कैंसर की वजह प्रदूषित जल को नहीं मान रहा है, तो वहीं, चार साल पहले एनजीटी के आदेश पर जिले के 55 गांव में लगाए गए मेडिकल कैंप में ही करीब 60 कैंसर के मरीजों को चिंहित किया गया था. अगर इन कैंप से अलग बात करें तो जनपद में कैंसर की जांच के लिए कोई विशेष सुविधा नहीं हैं, जबकि वर्तमान में यहां कैंसर के मरीजों का आंकड़ा 400 के पार है. महिलाओं में सबसे अधिक ब्रेस्ट कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं. इसके अलावा पुरुषों में लीवर और मुंह का कैंसर केस सामने आ रहे हैं.

नदी के पानी का हाल (Photo Credit; ETV Bharat)

जीवनदायिनी बन गई काल

किसी समय चौगामा क्षेत्र के लिए जीवनदायिनी कृष्णा और हिंडन नदी अब किसी अभिशाप से कम नहीं हैं. यहां के दाहा, निरपुडा, भड़ल और गांगनौली गांव में ब्लड कैंसर और लीवर कैंसर से मरने वालों की संख्या 70 से अधिक है. पानी में नाइट्रेट, फ्लोराइड, फास्फोरस और केडियम की मात्रा अधिक है, जो लोगों के लिए आफत बन गई है. बीते एक साल में भगवानपुर में 9 सेअधिक लोगों की मौत हो चुकी है. कृष्णा नदी में प्रदूषण के मामले में दोआब पर्यावरण समिति, दाहा के चेयरमैन डॉ. चंद्रवीर सिंह राणा ने एनजीटी में रिट दायर की थी, जिसके बाद 55 गांव में शुद्ध पेयजल आपूर्ति और मेडिकल कैंप लगाने के आदेश दिए हैं.

नदी का हाल (Photo Credit; ETV Bharat)

क्या कहते हैं चिकित्सक?

मेडिसिटी हॉस्पिटल में कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉ. राजेंद्र कुमार ने बताया कि दुनियाभर में जितनी मौतें सर्वाइकल कैंसर से होती हैं, 25 प्रतिशत मौतें अकेले भारत में होती हैं. इस गंभीर बीमारी से बचाव के लिए बाजार में एचपीवी वैक्सीन उपलब्ध है, जिसकी कीमत लगभग 2,700 से 4,000 रुपए के बीच है. बाजार में यह वैक्सीन गर्डासिल और सर्वारिक्स नाम से मिलती है. उन्होंने बताया कि 9 से 14 वर्ष की लड़कियों को प्रथम डोज से 2 माह के अंतराल पर दूसरी डोज लगाई जाती है. 15 से 45 साल तक की महिलाओं को तीन खुराक लगाई जाती है, जिसमें प्रथम डोज से 2 माह के अंतराल पर दूसरी डोज और 6 महीने पर तीसरी डोज लगाई जाती है.

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