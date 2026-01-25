ETV Bharat / state

कवर्धा में खतरनाक वारदात, करंट लगाकर शख्स को मारने की कोशिश

पीड़ित का कहना है कि देर रात बदमाश उनके घर में घुसे थे. घर का सीसीटीवी बंद पड़ा मिला है.

Attempt to kill with electric shock
करंट लगाकर शख्स को मारने की कोशिश (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 25, 2026 at 11:44 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कबीरधाम: सिटी कोतवाली थाना इलाके के जी श्याम नगर में अज्ञात बदमाशों ने हमला कर शख्स को जख्मी कर दिया. पीड़ित ने अपनी शिकायत में सिटी कोतवाली को बताया, कि उसके घर में कुछ बदमाश रात के अंधेरे में घुस आए. आते ही उनलोगों ने उसपर हमला बोल दिया. वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही बदमाशों ने उसे अपनी गिरफ्त में लेकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया. पीड़ित युवक का नाम अनिल शर्मा है.

करंट लगाकर जान से मारने की कोशिश

पीड़ित का कहना है कि बदमाशों ने उसे बंधक बनाकर करंट लगाया जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो गया. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. पीड़ित युवक ने बदमाशों के भागने के बाद घर वालों को वारदात की सूचना दी. परिजनों की मदद से जख्मी युवक को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया. पीड़ित परिवार ने बताया कि घटना शनिवार और रविवार की दरमियानी रात को घटी.

करंट लगाकर शख्स को मारने की कोशिश (ETV Bharat)

सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना

पीड़ित का कहना है कि मारपीट की वजह से उसके हाथों में गंभीर चोटें आई हैं. घर के भीतर भी खून फैला हुआ पुलिस को मिला है. देर रात हुई इस वारदात के बाद इलाके के लोग भी दहशत में हैं. इधर घटना की सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. पुलिस टीम ने मौके का निरीक्षण किया. पीड़ित और उसके परिजनों का स्टेटमेंट भी पुलिस ने लिया है. आस पास के लोगों से भी घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है. मारपीट की वारदात में शामिल सभी लोग फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है. घटना को पुरानी रंजिश से भी जोड़कर देखा जहा है.

कबीरधाम पुलिस का बयान

इस मामले में डीएसपी कृष्ण कुमार चंद्राकर ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक युवक के साथ मारपीट कर करंट लगाकर जान से मारने की कोशिश की गई है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की है. पीड़ित का इलाज जारी है और अज्ञात आरोपी की तलाश की जा रही है. डीएसपी कृष्ण कुमार चंद्राकर ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. फिलहाल इस सनसनीखेज वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है, वहीं पुलिस मामले की हर एंगल से जांच में जुटी हुई है.

कवर्धा में मामूली विवाद बनी जानलेवा, टंगिया से युवक को किया घायल, पहुंचा हवालात

कवर्धा - मुंगेली बायपास 130A सड़क कार्य में देरी से सांसद संतोष पांडेय नाराज, अधिक्षण अभियंता को लिखा पत्र

रहवासी इलाके में पहुंचा हाथी, फसलों को रौंदा, वन विभाग ने की सतर्क रहने की अपील

TAGGED:

CITY KOTWALI POLICE STATION
G SHYAM NAGAR
KAWARDHA
डीएसपी कृष्ण कुमार चंद्राकर
ATTEMPT TO KILL WITH ELECTRIC SHOCK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.