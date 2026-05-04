काल बनकर सड़क किनारे खड़े हैं पेड़, हर साल हादसों के बाद भी नहीं जागता विभाग
जिला कुल्लू में भी खतरा बने हैं सूखे पेड़. पहले भी कई लोगों की जा चुकी है जान.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 4, 2026 at 7:05 PM IST
कुल्लू: उप मंडल आनी में बीते दिनों पहाड़ी से एक पेड़ गिरने के चलते वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस सड़क दुर्घटना में चार महिला शिक्षकों की मौत हो गई. इसके अलावा तीन गंभीर रूप से घायल हुए हैं. जिला कुल्लू की अगर बात करें तो यहां पर पहले भी पहाड़ी से पेड़ उखड़ कर नीचे गिरे हैं और उसकी चपेट में आने से लोगों की मौत के मामले सामने आते रहे हैं. इसके बाद भी विभाग सड़क किनारे खड़े सूखे पेड़ों को नहीं हटाता. विभाग की नींद किसी हादसे के बाद ही टूटती है.
आनी उपमंडल के चवाई वन विभाग में कार्यरत आरओ रत्न सिंह ने बताया कि आनी के बालीओल क्षेत्र में करीब 150 सूखे एवं गिरे हुए पेड़ों की पहचान की गई है, जिन्हें वन निगम की ओर से शीघ्र ही काटकर हटाया जाएगा. इसके अतिरिक्त पिछले वर्ष बालीओल में 67 हरे पेड़ आंधी-तूफान के कारण गिरकर सड़क पर आ गए थे. नियमानुसार हरे पेड़ों की कटाई की अनुमति नहीं है, इसलिए उन्हें नहीं काटा जा सकता. आनी कस्बे में सफेदा के कुछ ऐसे पेड़ चिन्हित किए गए हैं, जो सुरक्षा की दृष्टि से खतरा बने हुए हैं. इन पेड़ों को हटाने के लिए अनुमति प्रदान कर दी गई है. इन्हें भी वन निगम की ओर से जल्द हटाया जाएगा.
बजौरा से मनाली तक खड़े मौत के कई दूत
सड़क किनारे खड़े ये पेड़ कभी भी किसी बड़े हादसे को न्यौता दे सकते हैं. वहीं, स्थानीय लोगों ने भी अब प्रशासन और वन विभाग से मांग रखी है कि सड़क किनारे खड़े पेड़ों को जल्द से जल्द हटाया जाए, ताकि इस तरह का कोई हादसा पेश न आ सके. बजौरा से लेकर मनाली तक सड़क किनारे कई ऐसे चीड़ के पेड़ हैं, जो कभी भी हादसे का कारण बन सकते हैं. ये पेड़ पहाड़ी पर हुए भूस्खलन के चलते या सूखने के कारण कमजोर हो गए हैं और कुछ जगह पर जंगलों की आग के चलते भी पेड़ खोखले हुए हैं. ये पेड़े लगातार खराब मौसम और तेज हवा से कभी भी टूट कर नीचे गिरकर किसी हादसे को अंजाम दे सकते हैं.
गिरने की कगार पर कई पेड़
मनाली के पर्यावरणविद् किशन लाल का कहना है कि 'प्राकृतिक आपदा के चलते पहाड़ों पर भूस्खलन की घटनाएं भी पेश आई है और वहां पर भी कई पेड़ अब गिरने की कगार पर पहुंच गए हैं. ये पेड़ सड़कों पर झुके हुए हैं. वन विभाग को चाहिए कि वो जल्द से जल्द इन सभी पेड़ों को चिन्हित करें और उन्हें मौके से हटाए, क्योंकि बरसात के मौसम में ये पेड़ सड़क पर आ गिरते हैं, जिससे कई बार सड़क मार्ग बाधित होता है. कई बार ये पेड़ वाहनों पर गिरकर लोगों की जान के लिए भी खतरा बन जाते हैं.'
जिला कुल्लू की मणिकर्ण घाटी की बात करें तो यहां पर भी पहाड़ी से एक बड़ा पेड़ टूट कर नीचे गिरा था और उस दुर्घटना में भी 6 लोगों की मौत हो गई थी. सात अप्रैल, 2018 को कुल्लू के ढालपुर में तेज हवा से पेड़ के पास बैठे बुजुर्ग की बड़ी टहनी गिरने से मौत हो गई. इसके अलावा 23 मई, 2024 को खराहल घाटी के गाहर गांव में सूखा पेड़ गिरने से चपेट में आए बुजुर्ग की मौत हो गई थी. 1 जनवरी, 2025 को मणिकर्ण घाटी के सूमारोपा में पार्वती नदी के किनारे पेड़ गिरने से चपेट में आई दो महिला पर्यटकों को मौत हो गई थी. 30 मार्च 2025 को मणिकर्ण में गुरुद्वारे के पास पहाड़ी से गिरे पेड़ की चपेट में आने से छह पर्यटकों की जान चली गई थी.
खतरा बने पेड़ों की बनेगी लिस्ट
कुल्लू वन मंडल के अरण्यपाल संदीप शर्मा ने बताया कि 'वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और जो भी पेड़ खतरा बने हुए हैं. उन्हें काटने के बारे में भी कहा गया है. इसके अलावा जंगल की आग या फिर भूस्खलन से जो पेड़ प्रभावित हुए हैं, उसकी भी पूरी लिस्ट तैयार की जाएगी और उन्हें भी नियमों के अनुसार हटाया जाएगा.'
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