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काल बनकर सड़क किनारे खड़े हैं पेड़, हर साल हादसों के बाद भी नहीं जागता विभाग

कुल्लू: उप मंडल आनी में बीते दिनों पहाड़ी से एक पेड़ गिरने के चलते वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस सड़क दुर्घटना में चार महिला शिक्षकों की मौत हो गई. इसके अलावा तीन गंभीर रूप से घायल हुए हैं. जिला कुल्लू की अगर बात करें तो यहां पर पहले भी पहाड़ी से पेड़ उखड़ कर नीचे गिरे हैं और उसकी चपेट में आने से लोगों की मौत के मामले सामने आते रहे हैं. इसके बाद भी विभाग सड़क किनारे खड़े सूखे पेड़ों को नहीं हटाता. विभाग की नींद किसी हादसे के बाद ही टूटती है.

आनी उपमंडल के चवाई वन विभाग में कार्यरत आरओ रत्न सिंह ने बताया कि आनी के बालीओल क्षेत्र में करीब 150 सूखे एवं गिरे हुए पेड़ों की पहचान की गई है, जिन्हें वन निगम की ओर से शीघ्र ही काटकर हटाया जाएगा. इसके अतिरिक्त पिछले वर्ष बालीओल में 67 हरे पेड़ आंधी-तूफान के कारण गिरकर सड़क पर आ गए थे. नियमानुसार हरे पेड़ों की कटाई की अनुमति नहीं है, इसलिए उन्हें नहीं काटा जा सकता. आनी कस्बे में सफेदा के कुछ ऐसे पेड़ चिन्हित किए गए हैं, जो सुरक्षा की दृष्टि से खतरा बने हुए हैं. इन पेड़ों को हटाने के लिए अनुमति प्रदान कर दी गई है. इन्हें भी वन निगम की ओर से जल्द हटाया जाएगा.

सड़क की ओर झुका पेड़ (ETV Bharat)

बजौरा से मनाली तक खड़े मौत के कई दूत

सड़क किनारे खड़े ये पेड़ कभी भी किसी बड़े हादसे को न्यौता दे सकते हैं. वहीं, स्थानीय लोगों ने भी अब प्रशासन और वन विभाग से मांग रखी है कि सड़क किनारे खड़े पेड़ों को जल्द से जल्द हटाया जाए, ताकि इस तरह का कोई हादसा पेश न आ सके. बजौरा से लेकर मनाली तक सड़क किनारे कई ऐसे चीड़ के पेड़ हैं, जो कभी भी हादसे का कारण बन सकते हैं. ये पेड़ पहाड़ी पर हुए भूस्खलन के चलते या सूखने के कारण कमजोर हो गए हैं और कुछ जगह पर जंगलों की आग के चलते भी पेड़ खोखले हुए हैं. ये पेड़े लगातार खराब मौसम और तेज हवा से कभी भी टूट कर नीचे गिरकर किसी हादसे को अंजाम दे सकते हैं.