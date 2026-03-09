ETV Bharat / state

बढ़ती गर्मी में गेहूं, सरसों और चने की फसल पर हीट स्ट्रेस का खतरा, मौसम विशेषज्ञ से जानिए कैसे करें बचाव

अचानक बढ़ी गर्मी रबी की फसलों, खासकर गेहूं, सरसों और चने के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है. इस समय फसलें दाना भरने जैसे अहम पड़ाव पर होती हैं और तेज गर्मी से उनकी पैदावार और गुणवत्ता दोनों पर बुरा असर पड़ सकता है. विशेषज्ञों की मानें तो तापमान में थोड़ी सी भी वृद्धि से फसलें समय से पहले पक सकती हैं, दाने छोटे रह सकते हैं और कीटों का प्रकोप भी बढ़ सकता है.

कानपुर : मार्च के पहले सप्ताह में गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 9 डिग्री सेल्सियस अधिक है. मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य में मार्च का महीना गर्म रहने का अनुमान लगाया है.

फसलों के उत्पादन पर पड़ेगा असर : मौसम विशेषज्ञ डॉ. एसएन सुनील पांडेय का कहान है, बेमौसम गर्मी की मार से गेहूं व चना की फसल बीमार होने वाली है. इन फसलों पर हीट स्ट्रेस का खतरा मंडरा रहा है और जिस तरह भारतीय मौसम विज्ञान की ओर से मार्च अंत तक दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना जताई गई है, जिससे फसलों के उत्पाद में कमी आएगी. कहीं न कहीं दाने का आकार छोटा होने से गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है.

10 साल पहले दिखी थी ऐसी स्थिति : मौसम विशेषज्ञ डॉ. एसएन सुनील पांडेय ने कहा, मार्च की शुरुआत में जब दिन का तापमान बहुत अधिक है उससे पेड़ सूख जा रहे हैं. खेतों में खड़ी गेहूं व चना की फसलों में दाने पर सीधी तेज चटक धूप लगने से दाने का आकार बढ़ नहीं पा रहा. करीब 10 साल पहले यही स्थिति सामने आई थी, जब फरवरी मध्य से ही दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने लगा था.

15 से 20 प्रतिशत फसल खराब हो सकती : मौसम विशेषज्ञ डॉ. एसएन सुनील पांडेय ने कहा, जब फसलों को बहुत अधिक तेज धूप जैसा मौसम मिलता है, तो पौधों पर झुलसने और मुरझाने का डर बना रहता है. बेमौसम गर्मी की मार से 15 से 20 प्रतिशत तक फसल खराब हो सकती है. इसलिए इन दिनों में किसानों को फसलों में लगातार हल्की सिंचाई करनी होगी. साथ ही जमीन के साथ ही पौधों पर पानी का बौछार जैसा छिड़काव भी करें.



पिछले पांच दिनों में ऐसा रहा कानपुर का तापमान

दिन अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान गुरुवार 32 डिग्री से. 19 डिग्री से. शुक्रवार 33 डिग्री से. 20 डिग्री से. शनिवार 34 डिग्री से. 20 डिग्री से. रविवार 35 डिग्री से. 21 डिग्री से. सोमवार 35 डिग्री से. 21 डिग्री से.

