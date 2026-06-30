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ताश के पत्तों की तरह टूटे थे तटबंध, फिर भी नहीं चेता विभाग! मानसून से पहले सीतामढ़ी-शिवहर में बाढ़ का खतरा गहराया

2024 में बागमती नदी के तटबंध चार स्थानों से टूटे थे. इसके कारण मानसून से पहले सीतामढ़ी-शिवहर में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है.

flood in Sitamarhi
टूटे तटबंध से बाढ़ का खतरा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 30, 2026 at 6:50 PM IST

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सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी और शिवहर जिले में संभावित मानसून और बाढ़ को लेकर एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ने लगी है. पिछले वर्ष 2024 में बागमती नदी के तटबंध चार स्थानों पर टूट गए थे, जिससे दोनों जिलों के हजारों लोग बाढ़ की भयावह त्रासदी झेलने को मजबूर हुए थे. अब मानसून की दस्तक से पहले जल संसाधन विभाग की तैयारियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

तटबंध आज भी कमजोर: ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग की लापरवाही और उदासीनता के कारण तटबंध आज भी कमजोर स्थिति में हैं और समय रहते मरम्मत कार्य नहीं कराया गया है. सबसे अधिक चिंता रुन्नीसैदपुर, बेलसंड और शिवहर जिले के तरियानी इलाके को लेकर जताई जा रही है.

flood in Sitamarhi
मंडरा रहा बाढ़ का खतरा (ETV Bharat)

विभाग पर ग्रामीणों का आरोप: स्थानीय लोगों का कहना है कि कई जगहों पर रेन कट और कटाव के कारण तटबंध कमजोर हो चुके हैं. बावजूद इसके विभाग की ओर से अब तक कोई ठोस सुरक्षा कार्य नहीं कराया गया है. लोगों का आरोप है कि तटबंधों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है.

ताश के पत्तों की तरह धराशाई हो गए थे तटबंध: वर्ष 2024 में बागमती नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया था. रुन्नीसैदपुर, बेलसंड और तरियानी क्षेत्र में तटबंध ताश के पत्तों की तरह धराशाई हो गए थे. तटबंध टूटने के बाद बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में तेजी से घुस गया था.

कई गांव पूरी तरह जलमग्न हो गए थे और हजारों परिवारों को पलायन करना पड़ा था. बाढ़ के कारण लोगों की फसलें बर्बाद हो गई थीं, पशुधन का नुकसान हुआ था और आम जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया था.

आम लोगों में डर का माहौल: अब जबकि मानसून सिर पर है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों में भय का माहौल साफ देखा जा रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि हर साल बाढ़ आने के बाद विभाग सक्रिय होता है, लेकिन स्थायी समाधान की दिशा में कोई गंभीर पहल नहीं की जाती. इधर, स्थानीय लोगों में आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है.

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2024 में बागमती नदी के तटबंध चार स्थानों पर टूटे (ETV Bharat)

ग्रामीणों ने दी चेतावनी: ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द तटबंधों की मजबूती और सुरक्षा को लेकर ठोस कार्य शुरू नहीं किया गया तो वे आंदोलन करने को बाध्य होंगे. लोगों का कहना है कि हर साल बाढ़ में जान-माल का नुकसान झेलना उनकी मजबूरी बन चुकी है, जबकि जिम्मेदार विभाग सिर्फ कागजी तैयारी में जुटा रहता है.

"पिछले साल तटबंध टूटने से पूरा गांव डूब गया था. हमलोगों को घर छोड़कर ऊंचे स्थानों पर जाना पड़ा था. अभी भी तटबंध की हालत खराब है लेकिन विभाग ध्यान नहीं दे रहा है."-स्थानीय

"जहां-जहां कटाव हुआ था, वहां सिर्फ खानापूर्ति की गई है. अगर समय रहते मजबूत मरम्मत नहीं हुई तो इस बार स्थिति और भयावह हो सकती है. जरूरत पड़ी तो आंदोलन करेंगे."- स्थानीय

प्रशासन का मुकम्मल तैयारी का दावा: हालांकि जिला प्रशासन इन आरोपों से अलग अपनी तैयारियों का दावा कर रहा है. प्रशासन का कहना है कि संभावित बाढ़ और मानसून को लेकर सभी संबंधित विभागों को अलर्ट मोड में रखा गया है. संवेदनशील तटबंधों पर निगरानी बढ़ाई गई है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था की जा रही है.

प्रशासन का मुकम्मल तैयारी का दावा (ETV Bharat)

"जिले में संभावित बाढ़ को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. संवेदनशील तटबंधों की निगरानी की जा रही है. सभी विभागों को अलर्ट पर रखा गया है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारी पूरी है."- रिची पांडे, डीएम, सीतामढ़ी

फिलहाल, प्रशासनिक दावों और जमीनी हकीकत के बीच बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है. एक तरफ अधिकारी तैयारियों का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर तटबंधों के किनारे रहने वाले लोग डर और असुरक्षा के माहौल में जी रहे हैं. अब देखना होगा कि मानसून आने से पहले जल संसाधन विभाग और प्रशासन कितनी तेजी से काम करता है, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही हजारों लोगों पर भारी पड़ सकती है.

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