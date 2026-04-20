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गोरखपुर की नदियों में घुला 'जहर', इंदौर में इसी बैक्टीरिया वाले पानी से हुई थी कई मौतें

टाइफाइड, पीलिया और यूटीआई का संक्रमण भी हो सकता है. राप्ती नदी का जलस्तर शहर क्षेत्र से ग्रामीण अंचल की तरफ भी काफी काला दिखाई देने लगा है जिसको लेकर ओबीसी पार्टी के नेता ने आंदोलन भी किया है. क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण को सैंपलिंग करने के साथ नदी को प्रदूषित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की है.

खतरनाक स्तर पर फीकल कोलीफॉर्म की मात्रा : इस वजह से नदी-नालों में फीकल कोलीफॉर्म की मात्रा खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है. जो न सिर्फ जानवर और जलीय जीव के लिए खतरनाक है, बल्कि इंसान के जीवन को भी प्रभावित करती है. क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी भी इसकी पुष्टि करते हैं. विशेषज्ञ कहते हैं कि इससे त्वचा पर एलर्जी, इन्फेक्शन, नहाने से खुजली, फंगल इन्फेक्शन के अलवा बैक्टीरिया आंख को प्रभावित कर सकता है.

सीएम सिटी होने की वजह से गोरखपुर में विकास की तमाम बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं. AI सिस्टम से जलभराव की समस्या से निजात दिलाने में यह शहर देश में पहला स्थान हासिल कर चुका है. लेकिन शहर से निकलने वाले सीवर, नालों के गंदे पानी को आसपास की नदियों और बड़े नालों में गिरने से रोक पाने में कोई ठोस योजना नहीं बन पाई है.

गोरखपुर : मध्यप्रदेश के इंदौर में दूषित पानी पीने से 30 से अधिक लोगों की जान चली गई. लोगों के घरों में सप्लाई वाले पानी में फीकल कोलीफॉर्म की अधिक मात्रा मिली थी. अब ऐसा ही खतरा गोरखपुर में भी मंडरा रहा है.

राप्ती नदी में फीकल कोलीफॉर्म का स्तर अधिक होने से पानी काला हो गया है. (Photo Credit; ETV Bharat)

जांच में मानक ज्यादा मिला : क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पानी में पीएच, कठोरता, घुलनशील ऑक्सीजन, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (BOD), केमिकल ऑक्सीजन डिमांड (COD), टीडीएस आदि की जांच करता था. लेकिन अब बोर्ड के द्वारा पानी में फीकल कोलीफॉर्म और टोटल कोलीफॉर्म के मात्रा की जांच भी शुरू कर दी गई है. जनवरी 2026 में की गई जांच में सभी नदी नालों में फीकल कोलीफॉर्म की मात्रा मानक से काफी ज्यादा पाई गई थी.

मानक के अनुसार पानी में फीकल कोलीफॉर्म की मात्रा 1000 यूनिट प्रति 100 मिलीलीटर होना चाहिए. लेकिन राप्ती, रोहिन, आमी, छोटी गंडक नदी में यह 6 से 8 गुना अधिक तक है. वहीं सरैया नाले में इनकी मात्रा दो से ढाई लाख तक है जो विभिन्न नदियों में जाकर मिलता है. ऐसे में यह नाले नदियों को और ज्यादा प्रदूषित कर रहे हैं.

रोहिन नदी का भी पानी काला हो गया है. (Photo Credit; ETV Bharat)

नैनो जांच में सामने आई हकीकत : क्षेत्रीय प्रदूषण कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार, राप्ती, रोहिन नदी और रामगढ़ ताल जैसी झील में फीकल कोलीफॉर्म होने की वजह से पानी में भी बैक्टीरिया की मात्रा काफी ज्यादा हो गई है. पानी में मल-मूत्र की मात्रा ज्यादा होने की वजह से फीकल कोलीफॉर्म की मात्रा में बढ़ोतरी होती है. नदी और नालों में क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नैनो की जांच में हकीकत सामने आई है.

गोरखपुर में नदी-नालों का हाल. (Photo Credit; ETV Bharat)

पानी की तीन श्रेणियां : मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सिविल एवं एनवायरमेंटल साइंस के प्रोफेसर गोविंद पांडेय कहते हैं कि विभिन्न मापों के अनुसार पानी को तीन श्रेणियां में रखा गया है. ए श्रेणी का पानी ट्रीटमेंट के बाद पीने योग्य होता है, इनमें टोटल कोलीफार्म की मात्रा 50 एमपीएन प्रति 100 एमएल होता है. बी श्रेणी के पानी को स्नान के लिए सही माना जाता है. इसमें टोटल कोलीफॉर्म की मात्रा 500 एमपीएन प्रति 100 एमएल होनी चाहिए.

पानी की तीन श्रेणियां होती हैं. (Photo Credit; ETV Bharat)

वहीं सी श्रेणी का पानी ट्रीटमेंट के बाद भी पीने लायक नहीं होता और ना ही इसमें नहाया जा सकता है. इसमें टोटल कोलीफॉर्म की मात्रा अधिकतम 5000 एमपीएन प्रति 100 एमएल होनी चाहिए. तीनों तरह के पानी में फिजिकल कोलीफॉर्म की मात्रा टोटल कोलीफॉर्म की तुलना में आधे से भी कम होनी चाहिए. ऐसे में शहर के तमाम नदी नालों में टोटल और फिजिकल कोलीफॉर्म की मात्रा काफी ज्यादा है. यह ना तो ट्रीटमेंट के बाद पीने लायक है और न ही नहाने लायक.

फीकल कोलीफॉर्म कितना खतरनाक? (Photo Credit; ETV Bharat)

दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई : क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी आशुतोष चौहान ने कहा, विभिन्न पैरामीटर के अलावा फिजिकल और टोटल कोलीफॉर्म की मात्रा की जांच फिर की जाएगी. उनके पास कई तरह की शिकायतें आई हैं. क्योंकि पहले से ही इसमें इसकी मात्रा ज्यादा है. जहां भी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है उन स्थानों पर भी पानी में इन सब मानकों की जांच की जाएगी. 30 अप्रैल तक हम नमूने की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे.

जानिए क्या है फीकल कोलीफॉर्म. (Photo Credit; ETV Bharat)

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