मोबाइल कर रहा बीमार; ज्यादा मोबाइल चलाने से कार्पल टनल सिंड्रोम का खतरा, कानपुर के एलएलआर में 6 महीने में 300 मरीज पहुंचे
लोग मोबाइल इतना ज्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं कि यह उनके हाथ में दर्द होने लगा है. मोबाइल लोगों को बीमार बना रहा है.
कानपुर : मोबाइल मुसीबत बनता जा रहा है. मोबाइल के लगातार इस्तेमाल से लोग कार्पल टनल सिंड्रोम जैसी परेशानियों के शिकार हो रहे हैं. समस्या की गंभीरता का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एलएलआर में बड़ी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं.
जांच में पता चला अधिक मोबाइल के इस्तेमाल से हथेलियों को जोड़ने वाली आठ हड्डियों के आस-पास सूजन हो गई थी. मरीजों में कार्पल टनल सिंड्रोम पाया गया. इस बीमारी में हथेलियों के अंदर मौजूद मीडियन नर्व से खून की सप्लाई सही से नहीं हो पा रही थी. जिससे मरीजों के अंगूठे से लेकर हाथों में असहनीय दर्द था. ऐसे मरीजों की माइक्रोस्कोपी व इंडोस्कोपी सर्जरी की गई.
मोबाइल चलना तो ठीक, पर एक नियमित समय तक : न्यूरो साइंस विभागाध्यक्ष डॉ. मनीष सिंह ने बताया, मोबाइल के अधिक इस्तेमाल से अंगूठे से लेकर हाथों तक में दर्द होता है. मोबाइल का प्रयोग कम से कम करें. साथ ही हाथों में हल्का दर्द महसूस होने पर मोबाइल को अलग रख दें.
उन्होंने कहा, हाथों को बहुत देर तक मोड़ने से भी दर्द होता है. इससे भी बचना चाहिए. उन्होंने कहा, ये दर्द अक्सर देर रात उठता है, जिससे घबराहट होने पर मरीज को पसीना भी आ जाता है. 6 माह में ऐसे 322 से अधिक मरीजों पर स्टडी की गई थी.
डायबिटीज, हार्मोन ग्रोथ होने पर भी हो सकती कार्पल टनल सिंड्रोम : डॉ. मनीष सिंह ने बताया ऐसे मरीज जो डायबिटीज पीड़ित होते हैं, या जिनमें हार्मोन ग्रोथ की दिक्क़तें रहती हैं. उनमें सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा कार्पल टनल सिंड्रोम होने की संभावना अधिक होती है. उन्होंने कहा जरा सा दर्द होने या दिक्क़त होने पर मरीज को फौरन डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. मोबाइल का प्रयोग जितना कम करेंगे, उतना ही आप सुरक्षित रहेंगे.
