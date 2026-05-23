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सावधान! पुरानी काशी में खुले पड़े बिजली के बॉक्स दे रहे हादसे को न्योता, मानसून के दस्तक के साथ ही बढ़ जाएगा खतरा

उत्तर प्रदेश में 15 से 20 जून के बीच मानसून की दस्तक हो सकती है, चीफ इंजीनियर बोले- जल्द होगी कार्रवाई

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सावधान! पुरानी काशी में खुले पड़े बिजली के बॉक्स दे रहे हादसे को न्योता (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 23, 2026 at 5:48 PM IST

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वाराणसी: मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में 15 से 20 जून के बीच मानसून की दस्तक हो सकती है. इससे भीषण गर्मी से लोगों को राहत तो मिलेगी, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लिए यह बारिश खतरे की घंटी बन सकती है.

सावधान! पुरानी काशी में खुले पड़े बिजली के बॉक्स दे रहे हादसे को न्योता (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल, पुराने बनारस और काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास के इलाकों को सुंदर और सुरक्षित बनाने के लिए आईपीडीएस योजना के तहत बिजली के तारों को अंडरग्राउंड किया गया था. वह प्रोजेक्ट तो पूरा हो गया, लेकिन जिन बिजली के बॉक्सेस को सुरक्षित रखने के लिए ताले लगाए गए थे, वे अब टूट चुके हैं. कई जगह इन बॉक्सेस के ढक्कन खुले हैं तो कुछ जर्जर हालत में जमीन पर गिरे पड़े हैं. ऐसे में बारिश के पानी के संपर्क में आने से इन खुली तारों में करंट उतरने का बड़ा खतरा है, जो स्थानीय लोगों के लिए चिंता का विषय बन गया है.

आईपीडीएस योजना के तहत वाराणसी के चौक, जगमबाड़ी, लक्सा, औरंगाबाद, गोदौलिया, दशाश्वमेध, सोनारपुर सहित तमाम इलाकों में अंडरग्राउंड वायरिंग का काम किया गया है. अंडरग्राउंड वायरिंग के बाद थोड़ी-थोड़ी दूर पर बॉक्स लगाकर कनेक्शन दिए गए हैं और बॉक्स में ताले बंद किए गए थे, ताकि बिजली चोरी भी रुके और सुरक्षा की दृष्टि से लोग इन बॉक्स से दूर रहें, लेकिन समय बीतने के साथ मेंटेनेंस भी खत्म हो गया और जिस कंपनी को काम दिया गया था वह भी वापस चली गई.

बॉक्स से इधर-उधर निकले हैं तार

अब हालात यह है कि बिजली विभाग के पास इतना समय नहीं है कि इन बॉक्सेस को चेक करें और इनमें ताले लगाकर इनको सुरक्षा के लिहाज से कवर कर सके. हालांकि जब वीआईपी दौरा होता है तो इन पर प्लास्टिक लगाकर इन्हें सुरक्षा के लिए पैक कर दिया जाता है, ताकि खराब भी ना लगे और करंट लगने की संभावना न हो, लेकिन अब जब मानसून नजदीक है और इन बॉक्स के खुले रहने और तारों के इधर-उधर निकले होने के कारण करंट उतरने का डर बना हुआ है. बड़ी बात यह है कि अब तक विभाग की नजर इस पर पड़ नहीं रही है.

करंट उतरने से हो सकता है बड़ा हादसा

यह इलाके सबसे ज्यादा पर्यटकों वाले हैं. जहां बारिश के दिनों में भी पर्यटकों के आने-जाने के बीच बारिश में करंट उतरने से कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन संबंधित विभाग को कोई फिक्र नहीं है. स्थानीय लोगों और स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि अंडरग्राउंड वायरिंग हो गई अच्छी बात है, लेकिन यह डब्बे अब परेशान कर रहे हैं, जिनकी भी दुकानों के बाहर यह बॉक्स लगे हैं. उनको सबसे ज्यादा खतरा बना हुआ है.

पिछली साल घटना, फिर भी नहीं ले रहे सबक

दुकानदारों का कहना है कि बिजली वाले आते हैं और लाइन बनाकर चले जाते हैं और यह डब्बे ऐसे ही खुले रहते हैं. पहले बाकायदा ताला बंद किया जाता था, लेकिन अब तो ताला भी नहीं है और ढक्कन भी खुले पड़े हैं, जिससे लोगों में करंट का खरता बना रहता है. बता तें कि बारिश के दिनों में पिछले साल बनारस के चेतगंज सहित कई इलाकों में इन्हीं अंडरग्राउंड वायरिंग में करंट उतरने के कारण जानवरों की जान गई और कुछ जगहों पर स्थानीय लोग और बच्चे भी इसकी चपेट में आए, लेकिन समय रहते उनकी जान बचा ली गई. ऐसे में अगर बारिश से पहले इनको ठीक नहीं किया गया तो इस साल भी किसी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है.

चीफ इंजीनियर का आश्वासन

इस मामले पर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के चीफ इंजीनियर राकेश कुमार का कहना है कि सुरक्षा की दृष्टि से इन सभी बिजली के बॉक्सेस को जल्द ही ठीक किया जाएगा. मामला संज्ञान में आने के बाद इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी, ताकि बारिश के मौसम में किसी भी तरह की परेशानी या खतरे का सामना न करना पड़े.

क्या है अंडरग्राउंड योजना

  • ओल्ड काशी के विभिन्न इलाके और क्षेत्रों को मिलकर लगभग 2,294.91 किलोमीटर के बेतरतीब तारों को अंडरग्राउंड किया गया है.
  • इसकी लागत लगभग 650 करोड़ आई है. जिसमें अकेले पुरानी काशी में 363 करोड़ की लागत से 1550.41 किलोमीटर बिजली के तार को अंडरग्राउंड किया गया है.
  • पूरे वाराणसी के आईपीडीएस के कामों को देखा जाए तो 33 केवी के बिजली के तार को लगभग 125.534 किलोमीटर, 11 केवी के लगभग 479.722 किलोमीटर, एलटी के 1689.654 किलोमीटर तार को आईपीडीएस योजना के तहत अंडर ग्राउंड किया गया है.
  • आईपीडीएस योजना में 2016 में शुरू हुआ और 2022 में काम खत्म हुआ.
  • वरुणापार क्षेत्र में इसका सेकंड फेस अभी भी जारी है और काम अंडरग्राउंड को लेकर चल रहा है.

    हादसे जो हुए
  • 22 मार्च 2023 को भेलूपुर क्षेत्र के तुलसीपुर में बारिश के पानी के दौरान अंडरग्राउंड वायरिंग वाले जगह करंट आने से महिला सरोज व उनके साथ शम्भूनाथ की मौत हुई थी.
  • 27 सितंबर 2023 को चेतगंज के हैबीपुरा इलाके में बारिश के पानी में करंट उतरने से सड़क पर 5 साल का मासूम चपेट में आया स्थानीय लोगों ने जान बचाई थी.
  • 10 जुलाई 2025 बारिश के दौरान शिवपुर और दुर्गाकुंड में बिजली के पोल में करंट आने से दो बेजुबान जानवरों की जान गई थी.

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