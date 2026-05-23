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सावधान! पुरानी काशी में खुले पड़े बिजली के बॉक्स दे रहे हादसे को न्योता, मानसून के दस्तक के साथ ही बढ़ जाएगा खतरा

सावधान! पुरानी काशी में खुले पड़े बिजली के बॉक्स दे रहे हादसे को न्योता ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में 15 से 20 जून के बीच मानसून की दस्तक हो सकती है. इससे भीषण गर्मी से लोगों को राहत तो मिलेगी, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लिए यह बारिश खतरे की घंटी बन सकती है.

सावधान! पुरानी काशी में खुले पड़े बिजली के बॉक्स दे रहे हादसे को न्योता (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल, पुराने बनारस और काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास के इलाकों को सुंदर और सुरक्षित बनाने के लिए आईपीडीएस योजना के तहत बिजली के तारों को अंडरग्राउंड किया गया था. वह प्रोजेक्ट तो पूरा हो गया, लेकिन जिन बिजली के बॉक्सेस को सुरक्षित रखने के लिए ताले लगाए गए थे, वे अब टूट चुके हैं. कई जगह इन बॉक्सेस के ढक्कन खुले हैं तो कुछ जर्जर हालत में जमीन पर गिरे पड़े हैं. ऐसे में बारिश के पानी के संपर्क में आने से इन खुली तारों में करंट उतरने का बड़ा खतरा है, जो स्थानीय लोगों के लिए चिंता का विषय बन गया है.

आईपीडीएस योजना के तहत वाराणसी के चौक, जगमबाड़ी, लक्सा, औरंगाबाद, गोदौलिया, दशाश्वमेध, सोनारपुर सहित तमाम इलाकों में अंडरग्राउंड वायरिंग का काम किया गया है. अंडरग्राउंड वायरिंग के बाद थोड़ी-थोड़ी दूर पर बॉक्स लगाकर कनेक्शन दिए गए हैं और बॉक्स में ताले बंद किए गए थे, ताकि बिजली चोरी भी रुके और सुरक्षा की दृष्टि से लोग इन बॉक्स से दूर रहें, लेकिन समय बीतने के साथ मेंटेनेंस भी खत्म हो गया और जिस कंपनी को काम दिया गया था वह भी वापस चली गई.

बॉक्स से इधर-उधर निकले हैं तार

अब हालात यह है कि बिजली विभाग के पास इतना समय नहीं है कि इन बॉक्सेस को चेक करें और इनमें ताले लगाकर इनको सुरक्षा के लिहाज से कवर कर सके. हालांकि जब वीआईपी दौरा होता है तो इन पर प्लास्टिक लगाकर इन्हें सुरक्षा के लिए पैक कर दिया जाता है, ताकि खराब भी ना लगे और करंट लगने की संभावना न हो, लेकिन अब जब मानसून नजदीक है और इन बॉक्स के खुले रहने और तारों के इधर-उधर निकले होने के कारण करंट उतरने का डर बना हुआ है. बड़ी बात यह है कि अब तक विभाग की नजर इस पर पड़ नहीं रही है.

करंट उतरने से हो सकता है बड़ा हादसा