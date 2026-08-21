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डांगावास हत्याकांड: पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन, सरकार ने शुरू की हाईकोर्ट में अपील प्रक्रिया

'न्याय दिलाने की जिम्मेदारी सरकार की': शहीद स्मारक पर सभा को संबोधित करते हुए, आजाद समाज पार्टी सुप्रीमो चंद्रशेखर आजाद ने कहा ​कि हमने हथियार नहीं उठाए, कानून का रास्ता अपनाया है. राजस्थान में जितेंद्र हत्याकांड, थानागाजी के मामले सहित कई घटनाएं हुई हैं. पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी सरकार और संविधान की शपथ लेने वाले की है. यहां लोकतंत्र में जनता की ताकत है. जनता चाहे तो किसी को भी चुन सकती है.

वहीं, इस मामले में सरकार ने एससी-एसटी कोर्ट, मेड़ता सिटी के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने के लिए अपील करने की कवायद शुरू कर दी है. जिससे पीड़ित परिवारों को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है. नागौर जिले के डांगावास गांव में अनुसूचित जाति के पांच लोगों की हत्या के मामले में 11 साल बाद 40 आरोपियों को बरी करने करने के बाद से परिजनों और समाज के लोगों में गुस्सा है. हत्या के आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग को लेकर लगातार आवाज उठाई जा रही है.

जयपुर: डांगावास हत्याकांड के पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर आज शुक्रवार को सामाजिक संगठनों की ओर से शहीद स्मारक पर प्रदर्शन किया गया. आजाद समाज पार्टी के सुप्रीमो और नगीना (उत्तर प्रदेश) के सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण की अगुवाई में सामाजिक संगठन की ओर से शहीद स्मारक पर सभा और प्रदर्शन कर विधानसभा घेराव का एलान किया गया. सभा के बाद लोगों ने बेरिकेडिंग पार कर आगे बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया. इस बीच पांच लोगों को वार्ता के लिए भेजा गया.

भाजपा और कांग्रेस दोनों दोषी: आजाद ने कहा, डांगावास मामले में पीड़ितों को न्याय नहीं दिलवा पाने के मामले में भाजपा के साथ कांग्रेस भी बराबर की दोषी है. न्याय दिलाने की मंशा होती तो सुप्रीम कोर्ट से वकील बुलाकर पैरवी करवाते. उन्होंने कहा, दुबारा कोई डांगावास नहीं हो, उसका भी संकल्प लेना होगा. पीड़ितों ने 12 साल से अन्याय झेला है. जब तक अन्याय के खिलाफ संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक न्याय नहीं मिलेगा. आज सब लोग सरकार से एक ही सवाल पूछने आए हैं कि अब तक पीड़ितों को न्याय क्यों नहीं मिला.

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अपील के विचार से नहीं फैसले से मिलेगा न्याय: चंद्रशेखर आजाद ने चेतावनी दी कि उनकी मांगों पर विचार नहीं हुआ तो प्रदर्शन तेज होगा. वे बोले, दिल्ली में भी बेरिकेडिंग तोड़ दी थी. यहां भी हम बेरीकेडिंग तोड़ देंगे. इस दौरान कहा गया कि सरकार ने अपील का विचार किया है. इस पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा विचार विचार कुछ नहीं होता है, निर्णय लेना होगा. संसद चलती तो डांगावास का मुद्दा उठता. उन्होंने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि डांगावास में पांच लोगों को कौन निगल गया. आज भी गरीब तबके के लोगों पर अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं. सरकारों को उस बारे में सोचना होगा.

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'ताली बजाने से नहीं मिलेगा न्याय': चंद्रशेखर आजाद ने सभा में मौजूद लोगों से कहा, ताली बजाने वाले लोग न्याय प्राप्त नहीं कर सकते. न्याय वो ही प्राप्त कर सकते हैं, जो अपने भीतर के दर्द को सही दिशा देकर नेतृत्व के साथ काम करते हैं. उन्होंने कहा, आप सब लोग भोले होने के कारण अत्याचार सह रहे हैं. उन्होंने कहा, पुलिस प्रशासन को मांग पत्र दिया है. पुलिस को जल्द फैसला लेकर बताना होगा, वरना आंदोलन का रुख क्या होगा कह नहीं सकेंगे.

योद्धा बनकर लेना होगा न्याय: उन्होंने कहा पिछलग्गू बनकर काम नहीं चलेगा, न्याय हासिल करने के लिए योद्धा बनना पड़ेगा. डांगावास की तरह ही बिहार के लक्ष्मणपुर में घटनाक्रम हुआ था. करीब पचास लोगों को मौत के घाट उतारा गया था. बिहार में हाईकोर्ट ने 50 लोगों के हत्यारों को बरी कर दिया. उत्तराखंड में भी अनुसूचित जाति की पालकी से बारात निकलने की बात सहन नहीं हुई. उस घर में आग लगा दी और दर्जनों लोग जल गए. इस दौरान बड़ी संख्या में शहीद स्मारक पर पुलिस बल तैनात रहा.

पुलिस-प्रशासन पर सबूत मिटाने का आरोप: उन्होंने कहा, हम न्याय पालिका का सम्मान करते हैं. लेकिन न्याय पालिका क्या करे? जब आरोपियों को बचाने के लिए पुलिस, प्रशासन, सरकारें सबूत मिटने लग जाए तो न्याय कहां से मिलेगा. डांगावास में भी यही हुआ है. बाबा साहब ने अत्याचार रोकने के लिए संविधान बनाया. हम कभी इसको संसद भेज कर, कभी उसको भेज कर भरोसा कर रहे हैं. भले ही लोकसभा में एक हैं, विधानसभा में एक होता, तो आवाज उठाता. आज का आंदोलन यहीं तक सीमित नहीं रहेगा. प्रदेश के साथ ही जिलों और ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा. डांगावास पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए देशभर में कैंडल मार्च निकाले जाएंगे.