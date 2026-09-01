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पलामू में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर पहली बार होगा डांडिया महोत्सव, आयोजन में रहेगी फ्री एंट्री

कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर पलामू में डांडिया महोत्सव और दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा. नीरज कुमार की रिपोर्ट.

Dandiya festival organized Palamu
मेदिनीनगर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदस्य (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 1, 2026 at 4:54 PM IST

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पलामू: जन्माष्टमी के मौके पर पहली बार डांडिया महोत्सव और दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा. कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर डांडिया महोत्सव और प्रतियोगिता का आयोजन मेदिनीनगर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कर रहा है. जन्माष्टमी महोत्सव 5 सितंबर को पलामू पुलिस लाइन में आयोजित होगा.

आयोजन में नि:शुल्क प्रवेश

प्रतियोगिता के लिए झारखंड से बाहर के कलाकारों को बुलाया गया है. आयोजन में जिला प्रशासन की तरफ से भी सहयोग मिल रहा है. पलामू में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर इस तरह का आयोजन पहली बार हो रहा है. यह आयोजन पूरी तरह से नि:शुल्क रहेगा और इसमें हजारों लोगों के भाग लेने की संभावना है.

जन्माष्टमी के मौके पर पहली बार होगा डांडिया महोत्सव (Etv Bharat)

कार्यक्रम में कृष्ण लीला एवं भजन संध्या का आयोजन

मेदनीनगर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष विकास सेठी ने बताया कि जन्माष्टमी के मौके पर यह पहली बार आयोजित हो रहा है और पलामू के इलाके में एक तरह से माहौल को बदलने की तैयारी है. पलामू का इलाका शुरू से पिछड़े इलाके के रूप में जाना जाता है, लेकिन इस इलाके में भी बदलाव हो रहे हैं और लोग सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जुड़ रहे हैं. उन्होंने बताया कि इस आयोजन में कृष्ण लीला एवं भजन संध्या का भी आयोजन किया जाना है.

चैंबर के सदस्य गुरबीर सिंह ने बताया कि आयोजन को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. पुलिस लाइन में यह आयोजन होना है. वहीं डॉ. प्रवीण सिद्धार्थ ने बताया कि इस तरह का आयोजन शहर और पलामू के इलाके में बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, जहां बड़ी संख्या में लोग एक साथ जमा होंगे और उत्साह के साथ इस आयोजन में भाग लेंगे.

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