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पलामू में जन्माष्टमी पर डांडिया और दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन, जिला में पहली बार हुआ कार्यक्रम

पलामूः जिला में जन्माष्टमी के मौके पर पहली बार डांडिया और दही-हंडी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है. मेदिनीनगर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा पलामू पुलिस लाइन में यह आयोजन किया गया.

शनिवार की रात आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया और पर मंडलीय मुख्यालय मेदिनीनगर का वातावरण भक्तिमय हो गया. देर रात तक चले इस कार्यक्रम में पलामू डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत और एसपी कपिल चौधरी ने अपने परिवार के साथ भाग लिया. दही हांडी प्रतियोगिता में पलामू पुलिस, मरियम स्कूल ने भाग लिया. पलामू पुलिस दही हांडी प्रतियोगिता की विजेता रही.

दरअसल पलामू जिला नक्सल हिंसा के दौर से निकलने के बाद इस तरह के आयोजन हो रहे हैं. मेदिनीनगर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जन्माष्टमी को लेकर पिछले कई दिनों से तैयारी कर रहा था. डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने कहा कि पलामू का माहौल बदल रहा है यह अच्छी बात है कि इस तरह के आयोजन हो रहा है जिसमें बड़ी संख्या में लोग भाग ले रहे है. जिला एसपी कपिल चौधरी ने कहा कि यह बदलते पलामू का माहौल है और इसे प्रोत्साहित किया जा रहा है.

इस कार्यक्रम की शुरुआत में भजन संध्या का आयोजन किया गया बाद में दहीहंडी प्रतियोगिता आयोजित हुई. दही हांडी प्रतियोगिता के बाद डांडिया का कार्यक्रम आयोजित हुआ. इस कार्यक्रम के लिए बाहर से भी कलाकारों को बुलाया गया था. कार्यक्रम के आयोजन में मेदिनीनगर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष विकास सेठी, डॉ प्रवीण सिद्धार्थ गुरबीर सिंह गोलू अनिल साहू समेत कई लोग शामिल रहे.