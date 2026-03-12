ETV Bharat / state

DEd अभ्यर्थियों का दांडी मार्च: 79वें दिन भी आमरण अनशन जारी, 2300 पदों पर नियुक्ति की मांग तेज

आंदोलनकारियों का कहना है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अब तक नियुक्ति नहीं होना न्याय के साथ अन्याय है.

DANDI MARCH BY DED CANDIDATES
DEd अभ्यर्थियों का दांडी मार्च (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 12, 2026 at 8:23 PM IST

रायपुर: सहायक शिक्षक भर्ती 2023 को लेकर डी.एड. प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का आंदोलन और तेज हो गया है. नया रायपुर के तूता धरना स्थल से अभ्यर्थियों ने शांतिपूर्ण दांडी मार्च निकाला. प्रदर्शकारियों ने मार्च निकालकर सरकार से 2300 सहायक शिक्षक पदों पर तत्काल नियुक्ति की मांग की. आंदोलनकारियों का कहना था कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अब तक नियुक्ति नहीं होना न्याय के साथ अन्याय है.



तूता धरना स्थल से निकला दांडी मार्च

तूता धरना स्थल से 12 मार्च को डी.एड. प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ने शांतिपूर्ण दांडी मार्च निकाला. सहायक शिक्षक भर्ती 2023 संघर्ष समिति के बैनर तले निकाले गए इस मार्च में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया. आंदोलनकारियों ने राज्य सरकार से मांग की कि सहायक शिक्षक के 2300 रिक्त पदों पर जल्द नियुक्ति की जाए, न्यायालय के आदेशों का पालन किया जाए.

79वें दिन भी आमरण अनशन जारी (ETV Bharat)


79वें दिन भी जारी आमरण अनशन, अभ्यर्थियों में बढ़ रहा आक्रोश

अभ्यर्थियों का कहना है कि वे लंबे समय से लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से अपने अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे हैं. आमरण अनशन का आज 79वां दिन है, लेकिन अब तक शासन की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है. इससे आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों में निराशा और आक्रोश दोनों बढ़ते जा रहे हैं.


कोर्ट के आदेशों के बावजूद खाली पड़े हैं 2300 पद

डी.एड. अभ्यर्थियों का दावा है कि माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेशों के बावजूद सहायक शिक्षक भर्ती के 2300 पद अब भी रिक्त हैं. हजारों प्रशिक्षित अभ्यर्थी नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन अब तक प्रक्रिया पूरी नहीं होने से उनके भविष्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं.



सरकार की अपील, नई भर्ती प्रक्रिया शुरू, आंदोलन छोड़ें अभ्यर्थी

इस बीच स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने पहले ही स्पष्ट किया है कि सरकार नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू कर चुकी है. इसके लिए व्यापम को पत्र भेज दिया गया है और सर्कुलर जारी होने के बाद भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की तैयारी चल रही है. मंत्री ने कहा कि प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए सरकार जल्द ही रिक्त पदों को भरना चाहती है. साथ ही उन्होंने आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों से अनशन समाप्त कर नई भर्ती प्रक्रिया की तैयारी करने की अपील की है.



राष्ट्रपति से राज्यपाल तक भेजे गए पत्र

आंदोलनकारी अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और राज्यपाल को स्पीड पोस्ट के माध्यम से पत्र भेजकर हस्तक्षेप की मांग की है. अभ्यर्थियों का कहना है कि 24 सितंबर से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे होने के बावजूद सरकार की ओर से ठोस निर्णय नहीं लिया गया.


मंत्री का आवास घेरने के दौरान हुआ था विवाद

इससे पहले आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री के बंगले का घेराव भी किया था. उस दौरान पुलिस ने बलपूर्वक आंदोलनकारियों को हटाकर जेल भेज दिया. महिला अभ्यर्थियों के रोते-बिलखते दृश्य भी सामने आए थे, जिसने पूरे प्रदेश में इस मुद्दे को और संवेदनशील बना दिया था.



अभ्यर्थियों की प्रमुख मांगें

  • सहायक शिक्षक भर्ती 2023 के 2300 रिक्त पदों पर पात्र डी.एड. अभ्यर्थियों की शीघ्र नियुक्ति
  • उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का तत्काल पालन
  • 1600 से अधिक अनुसूचित जनजाति वर्ग के रिक्त पदों पर प्राथमिकता से नियुक्ति

