दांडी मार्च की वर्षगांठ: गहलोत बोले- देश में लोकतंत्र खतरे में, न्यायपालिका व एजेंसियां दबाव में

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में शहीद स्मारक से सेंट्रल पार्क गांधी म्यूजियम तक पैदल मार्च निकाला गया.

कांग्रेस ने निकाला पैदल मार्च
कांग्रेस ने निकाला पैदल मार्च (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 12, 2026 at 11:16 AM IST

Updated : March 12, 2026 at 11:25 AM IST

जयपुर : 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी की ओर से शुरू किए गए दांडी मार्च की आज वर्षगांठ है. गांधीवादी विचारक प्रदेश में अलग-अलग कार्यक्रम कर रहे हैं. वहीं, राजधानी जयपुर में दांडी मार्च की वर्षगांठ के मौके पर भारत सेवा संस्थान की ओर से दांडी मार्च निकाला गया. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में शहीद स्मारक से सेंट्रल पार्क के गांधी म्यूजियम तक मौन पैदल मार्च निकाला गया.

सुबह 8:30 बजे पैदल मार्च शुरू हुआ जो शहीद स्मारक, एमआई रोड, अजमेरी गेट, एसएमएस अस्पताल होते हुए सेंट्रल पार्क स्थित गांधी म्यूजियम पहुंचा. 4 किलोमीटर लंबे इस पैदल मार्च में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, कांग्रेस विधायक रफीक खान, डूंगर राम गैदर सहित सैकड़ो गांधीवादी विचारक भी मौजूद रहे. पैदल मार्च में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और तमाम कार्यकर्ता हाथों में दांडी मार्च और महात्मा गांधी की पोस्टर बैनर लेकर चल रहे थे. दांडी मार्च में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं भी शामिल हुईं.

दांडी मार्च की वर्षगांठ पर पद यात्रा (ETV Bharat Jaipur and Jaisalmer)

देश में आज जन आंदोलन की जरूरत : इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ब्रिटिश हुकूमत ने भारतीयों पर खूब अत्याचार किए थे. नमक पर टैक्स लगा दिया था, तब आज ही के दिन महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी. उन्होंने अपने 78 साथियों के साथ इस यात्रा को शुरू किया था और देखते ही देखते यह पूरे देश में एक जन आंदोलन बन गया था. आज देश में विकट हालात बन गए हैं. लोकतंत्र खतरे में है. देश में अघोषित इमरजेंसी चल रही है. न्यायपालिका और एजेंसियां दबाव में काम कर रही हैं. लोकसभा में काम नहीं हो रहा है.

उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता, पत्रकार, साहित्यकार जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, उन्हें जेलों में बंद किया जा रहा है. आज देश में ऐसे ही जन आंदोलन की जरूरत है, जो महात्मा गांधी ने अहिंसात्मक तौर पर शुरू किया था. आज हम महात्मा गांधी को याद कर रहे हैं. आज देश में महंगाई, बेरोजगारी के हालात हैं. इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा. हमने हमारी सरकार में अहिंसा निदेशालय का गठन किया था. इसका मकसद यही था कि महात्मा गांधी के अहिंसात्मक आंदोलन और उनके जीवन को लेकर लोगों को जागरूक किया जाए.

फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग की घटना चिंता की बात : पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर हुई फायरिंग की घटना पर भी चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि पुलिस की मौजूदगी में उन पर फायरिंग की घटना हुई है जो हैरत की बात है. फारूक अब्दुल्ला बहुत बड़े कद के नेता हैं. जयपुर में ही मेडिकल कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की थी. वो राम भजन गाते थे. ऐसे व्यक्तित्व पर हमला हुआ है. पूरा देश और राजस्थान के लोग चिंतित है.

लोगों की आवाज दबा रही मोदी सरकार : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि महात्मा गांधी ने जन आंदोलन शुरू किया था. आज भी देश में सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है. प्रधानमंत्री केवल झूठ बोलने में व्यस्त हैं. वो तानाशाही के जरिए देश चला रहे हैं. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि महात्मा गांधी ने अहिंसात्मक तौर पर बड़े-बड़े आंदोलन किए थे. दांडी यात्रा को दुनिया के टॉप 10 बड़े आंदोलन में से दूसरे नंबर पर शामिल किया गया है. उन्होंने कहा कि जब अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगाया तो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी. उनके इस आंदोलन में सभी जातियों, सभी धर्म के लोग जुड़े थे और बच्चे बुजुर्ग सभी ने इस आंदोलन में भाग लिया था.

शहीद स्मारक से सेंट्रल पार्क के गांधी म्यूजियम तक मौन पैदल मार्च
शहीद स्मारक से सेंट्रल पार्क के गांधी म्यूजियम तक मौन पैदल मार्च (ETV Bharat Jaipur)

जैसलमेर में भी शांति मार्च : दांडी यात्रा की वर्षगांठ के अवसर पर गुरुवार को जैसलमेर में महात्मा गांधी के विचारों को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से शांति मार्च का आयोजन किया गया. कार्यक्रम की शुरुआत सुबह विजय स्तम्भ से हुई, जहां से समिति के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, गांधीवादी विचारक और खादी व सर्वोदय से जुड़े लोग शांति मार्च के रूप में हनुमान चौराहे स्थित गांधी दर्शन पहुंचे. यहां महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई. इसके बाद सभी प्रतिभागियों ने खादी परिषद तक पैदल मार्च किया.

जैसलमेर में भी निकाली गई शांति मार्च
जैसलमेर में भी निकाली गई शांति मार्च (ETV Bharat Jaisalmer)

समिति के संयोजक उम्मेद सिंह तंवर ने बताया कि यह शांति मार्च ऐतिहासिक दांडी मार्च की स्मृति में निकाला गया. उन्होंने कहा कि वर्ष 1930 में अंग्रेजी शासन की ओर से नमक पर लगाए गए कर के विरोध में महात्मा गांधी के नेतृत्व में 75 महिला-पुरुषों ने साबरमती से दांडी तक पैदल यात्रा कर नमक कानून को चुनौती दी थी. यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ और पूरे देश में आजादी की अलख जगाई.

