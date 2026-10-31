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आस्था का अनूठा समागम: कनखल से हरकी पैड़ी तक पहली बार निकली भव्य दंडवत यात्रा, जुटे हजारों श्रद्धालु

हरिद्वार में निकली दंडवत यात्रा ( Photo-ETV Bharat )

हरिद्वार: धर्मनगरी हरिद्वार में पहली बार निकली दंडवत यात्रा श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बनी हुई है. कनखल स्थित दक्षेश्वर मंदिर से सुबह शुरू हुई यह यात्रा रात तक लगातार जारी रही. देशभर से पहुंचे हजारों महिला और पुरुष श्रद्धालु जमीन पर लेटकर दंडवत करते हुए करीब 4 किलोमीटर की दूरी तय करके हरकी पैड़ी की ओर बढ़ रहे हैं. यात्रा का क्रम रातभर जारी रहेगा और शनिवार को भी श्रद्धालु दंडवत करते हुए आगे बढ़ेंगे. कल हरकी पैड़ी पर सफाई अभियान चलाया जाएगा और शाम को भव्य गंगा आरती होगी.

नया अखाड़ा के महामंडलेश्वर एवं अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय मीडिया संयोजक करौली शंकर महाराज के सानिध्य में निकाली जा रही इस यात्रा का शुभारंभ बीती रोज कनखल स्थित दक्ष मंदिर में भगवान शिव के रुद्राभिषेक और विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद हुआ. इसके बाद करौली शंकर महाराज ने यात्रा को रवाना किया. यात्रा में देश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे हजारों श्रद्धालु शामिल हैं. महिलाएं और पुरुष सड़क पर जमीन पर लेटकर दंडवत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं. यह यात्रा हरिद्वार में पहली बार निकली है.